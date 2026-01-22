«Πόλεμος» πριν την εκκίνηση: Mercedes και Red Bull στο στόχαστρο για «παραθυράκι» στους κινητήρες

Η FIA συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για τους κινητήρες του 2026, με Mercedes και Red Bull να κατηγορούνται για πλεονέκτημα.

Η Formula 1 ετοιμάζεται να μπει στο μεγάλο... reset του 2026, όμως πριν ανάψει καν το πρώτο κόκκινο φανάρι, το πρωτάθλημα μυρίζει ήδη… κανονιστικό πόλεμο. Η παρουσίαση του νέου κινητήρα της Honda στο Τόκιο θα έπρεπε να είναι μια καθαρή στιγμή γιορτής για το ιστορικό brand, όμως στο παρασκήνιο η ατμόσφαιρα είναι βαριά: η συζήτηση δεν περιστρέφεται γύρω από εντυπώσεις, χρώματα και αποκαλύψεις, αλλά γύρω από το αν κάποιοι βρήκαν τρόπο να κερδίσουν νωρίς κάτι που δεν επιστρέφεται εύκολα. Δέκατα. Και στην F1 τα δέκατα δεν είναι «ξεροί» αριθμοί.

Τόσο μεγάλη είναι η ανησυχία, που η FIA έχει προγραμματίσει σήμερα συνάντηση με όλους τους κατασκευαστές κινητήρων, λίγο πριν την πρώτη ημέρα των δοκιμών στη Βαρκελώνη, με το ζήτημα να αποτελεί βασικό θέμα. Με τις νέες ρυθμίσεις να αφορούν τόσο μονάδες ισχύος όσο και σασί, ο τρόπος που προσαρμόζεται ο καθένας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός όχι μόνο για το ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά για όλη την ισορροπία δύναμης. Γιατί σε ένα τόσο βαθύ τεχνολογικό reset, όποιος πάρει κεφάλι από την αρχή, βάζει υποψηφιότητα να γίνει άπιαστος.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται η Mercedes και η Red Bull. Η φημολογία, που γίνεται ολοένα πιο σκληρή στα paddocks, λέει ότι οι δύο ομάδες ίσως έχουν εντοπίσει τρόπο να αποκτήσουν πλεονέκτημα της τάξης των 0,3 έως 0,4 δευτερολέπτων ανά γύρο, νούμερο ασύλληπτο για τα δεδομένα της F1. Και το θέμα δεν περιορίζεται στην εργοστασιακή Mercedes. Η γερμανική ομάδα τροφοδοτεί με μονάδες ισχύος και τους πελάτες της, με τη McLaren, τη Williams και την Alpine να παρακολουθούν τις εξελίξεις με διπλό ενδιαφέρον.

Η διαφορά, σύμφωνα με τις αναφορές, χτίζεται γύρω από τον λόγο συμπίεσης (compression ratio), δηλαδή τη σχέση μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου όγκου του κυλίνδρου κατά τη διαδρομή του εμβόλου. Για το 2026 προβλέπεται όριο 16:1, με τη μέτρηση να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση. Όμως άλλοι κατασκευαστές εκτιμούν ότι Mercedes και Red Bull μπορεί να χρησιμοποιούν υλικά που τους δίνουν πλεονέκτημα όταν το μονοθέσιο τρέχει. Αξιοποιώντας τη θερμική διαστολή των εξαρτημάτων, ανεβάζουν ουσιαστικά τον λόγο συμπίεσης και την ισχύ στην πίστα, ενώ στις στατικές μετρήσεις παραμένουν εντός κανονισμών. Με απλά λόγια, είναι νόμιμο στα χαρτιά, πιο δυνατό στην πράξη.

Η υπόθεση δεν είναι... ψίθυρος. Αναφέρεται πως Ferrari, Audi και Honda έχουν ήδη καταθέσει τις ανησυχίες τους και η συζήτηση πλέον περνάει σε επίσημο επίπεδο. Η Honda μάλιστα δείχνει με τον τρόπο της πόσο θολές μπορούν να είναι οι γκρίζες ζώνες των νέων κανόνων, με τον CEO, Τοσιχίρο Μίμπε, να σημειώνει ότι οι κανονισμοί δεν περιγράφουν τα πάντα «κομμάτι-κομμάτι» και αφήνουν χώρο για ερμηνείες, ενώ στελέχη του ιαπωνικού project έχουν παραδεχθεί ότι η εξέλιξη δεν πηγαίνει απαραίτητα όπως θα ήθελαν. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν μόνο τη Honda, αλλά και την Aston Martin που θα χρησιμοποιεί τις δικές της μονάδες, ενώ στη Ferrari, αν πράγματι βρεθεί εκτός ρυθμού, το έργο θα μοιάζει εφιαλτικό, καθώς σε τέτοια εποχή αλλαγών δεν υπάρχει εύκολη επιστροφή.

Στην άλλη πλευρά, η Red Bull δεν δείχνει διάθεση να απολογηθεί. Ο Μπεν Χόντκινσον, τεχνικός διευθυντής της ομάδας και άνθρωπος που πέρασε 20 χρόνια στη Mercedes, εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος ότι ό,τι γίνεται είναι απολύτως εντός πλαισίου. Και το είπε με τρόπο που δεν σηκώνει παρερμηνείες: ότι έχουν πάει τη δουλειά τους μέχρι το απόλυτο όριο των κανονισμών, πως θα εκπλαγεί αν οι άλλοι δεν έκαναν το ίδιο, και πως όποιος μηχανικός δεν καταλαβαίνει τη θερμική διαστολή… δεν έχει λόγο να βρίσκεται στην F1. Δηλαδή αν οι αντίπαλοι έχασαν κάτι, είναι δικό τους πρόβλημα, όχι δικό του.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι δεν διαφαίνεται άμεση αλλαγή ούτε στη διαδικασία μέτρησης ούτε στους κανονισμούς, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Η FIA έχει αφήσει ανοιχτό ότι οι κανόνες θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αναθεωρηθούν, αλλά όχι τώρα. Κι αυτό δημιουργεί τον πραγματικό κίνδυνο. Αν η Mercedes, οι πελάτες της και η Red Bull ξεκινήσουν το 2026 με τόσο μεγάλο τεχνικό προβάδισμα, μπορεί να μιλάμε για χάσμα που δεν κλείνει μέσα στη σεζόν. Σε ένα πρωτάθλημα όπου όλοι ψάχνουν το ίδιο μισό δέκατο, τα τρία και τα τέσσερα δέκατα είναι άλλο άθλημα.

Κάπως έτσι, το 2026 που πλασάρεται ως σεζόν νέας αρχής, κινδυνεύει να ξεκινήσει με την πιο παλιά ιστορία της Formula 1. Εκεί, δηλαδή, όπου η μεγαλύτερη μάχη δεν δίνεται πάντα στην πίστα, αλλά στο πώς διαβάζεις τους κανονισμούς. Και στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα δεν είναι αν κάποιος βρήκε παραθυράκι. Το ερώτημα είναι αν οι υπόλοιποι θα προλάβουν να το κλείσουν.