Volvo EX60 Cross Country: Φτιαγμένο για να πηγαίνει πιο μακριά

Την ίδια ημέρα που η Volvo Cars παρουσίασε (σ.σ. χθες) στο κοινό το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60, έδωσε παράλληλα και μια πρώτη εικόνα από μια διαφορετική εκδοχή του: το EX60 Cross Country, το νεότερο μέλος της γνωστής οικογένειας Cross Country.

Η συγκεκριμένη έκδοση κρατά όλα όσα υπόσχεται το EX60: κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία στην κατηγορία, ταχύτατη φόρτιση και σύγχρονη τεχνολογία που κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο απολαυστική. Μόνο που εδώ η Volvo περνά την κληρονομιά των Cross Country στη νέα, ηλεκτρική εποχή.

Η σειρά Cross Country πρωτοεμφανίστηκε το 1997 και από τότε χτίζει τη φήμη της πάνω σε ένα πιο «σκληροτράχηλο» ύφος: δυναμική σχεδίαση, στιβαρό παρουσιαστικό και αίσθηση ελευθερίας που φωνάζει «έξω από τα συνηθισμένα».

Frost Green και λεπτομέρειες που «γράφουν» Cross Country

Η άφιξη του EX60 Cross Country συνοδεύεται από το νέο χρώμα Frost Green, αποκλειστικό για το μοντέλο, με έμπνευση –όπως σημειώνει η Volvo– από τη σκανδιναβική φύση. Παράλληλα, υπάρχουν σχεδιαστικές πινελιές που ξεχωρίζουν αμέσως τη θέση του στη γκάμα:

ειδικές ζάντες , αποκλειστικές για Cross Country

ευδιάκριτες επιγραφές Cross Country σε εμπρός/πίσω προφυλακτήρες και στην πίσω κολόνα

προστατευτικές ποδιές από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι (εμπρός/πίσω)

φαρδύτερα, πιο «γεμάτα» φτερά που τονίζουν τη δυναμική εικόνα

Όχι μόνο εμφάνιση: πιο ψηλά, πιο καθαρά, πιο σίγουρα

Το Cross Country δεν μένει στο «look». Ως SUV έχει έτσι κι αλλιώς ψηλότερη θέση οδήγησης, κάτι που πολλοί οδηγοί προτιμούν επειδή προσφέρει πιο εποπτική θέα και αίσθηση ελέγχου.

Εδώ, η Volvo το πάει ένα βήμα παραπέρα: σε σχέση με το EX60, το EX60 Cross Country έχει +20 χιλιοστά μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την ορατότητα και τη σιγουριά.

Με την αερανάρτηση, ο οδηγός μπορεί να κερδίσει επιπλέον +20 χιλιοστά όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Και υπάρχει και το «ανάποδο» όφελος: η αερανάρτηση μπορεί να χαμηλώσει το αυτοκίνητο, βελτιώνοντας αποδοτικότητα, ευστάθεια και αεροδυναμική – κάτι που βοηθά ιδιαίτερα σε ταξίδια αυτοκινητόδρομου για όσους θέλουν να μεγιστοποιήσουν την αυτονομία.

Το Volvo EX60 Cross Country είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά.