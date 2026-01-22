Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού

Το νέο Volvo EX60 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που μπαίνει στη μεγαλύτερη ηλεκτρική κατηγορία της αγοράς με στόχο να κόψει το «άγχος αυτονομίας» από τη ρίζα.

Μιλάμε για πενταθέσιο, οικογενειακό μοντέλο, με έμφαση σε αυτονομία, φόρτιση, επιδόσεις και τιμή, αλλά και σε μια εμπειρία χρήστη που η Volvo θέλει να βάλει σε άλλο επίπεδο με την ασφάλεια ως σημαία.

Το EX60 δηλώνει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του: έως 810 χλμ με μία φόρτιση στη διάταξη AWD. Είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο ηλεκτρικό Volvo μέχρι σήμερα και, σύμφωνα με τα στοιχεία, ξεπερνά και πρόσφατους ανταγωνιστές, θέτοντας νέο σημείο αναφοράς.

Η ίδια «χωρίς συμβιβασμούς» λογική περνά και στη φόρτιση. Με ταχυφορτιστή 400kW, το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Με απλά λόγια: το «άγχος αυτονομίας» μεταφράζεται σε σιγουριά, αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή.

Στο στάδιο της παραγγελίας, η εμπειρία σχεδιάστηκε ώστε να δίνει απλότητα, διαφάνεια και ακρίβεια: καθαρή εικόνα για τιμή, σαφήνεια για εξοπλισμό, και χρόνο παράδοσης που έχει προβλεφθεί με ακρίβεια. Υπάρχουν προ-διαμορφωμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, αλλά και επιλογή πλήρους διαμόρφωσης με ελαφρώς μεγαλύτερη αναμονή.

Το EX60 προσφέρεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις συστήματος κίνησης:

P12 AWD Electric : έως 810 χλμ

P10 AWD Electric : έως 660 χλμ

P6 Electric (πίσω κίνηση): έως 620 χλμ

Συνολικά, διατίθεται σε επτά εκδόσεις, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και τρόπο ζωής.

Το EX60 συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία. Στη Σουηδία θα διατίθεται επίσης με 3 χρόνια δωρεάν οικιακής φόρτισης, αρχικά για ιδιώτες πελάτες εκεί, με την προσφορά να επεκτείνεται αργότερα και σε άλλες αγορές.

Το EX60 βασίζεται στην SPA3, τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική της Volvo Cars, και υποστηρίζεται από το Hugin Core (κεντρικό σύστημα της εταιρείας). Στόχος: επεκτασιμότητα, καλύτερη διάρθρωση, κατασκευαστική αποδοτικότητα και εξοικονόμηση κόστους.

Στο τεχνικό κομμάτι, το πακέτο περιλαμβάνει:

cell-to-body τεχνολογία

εσωτερικά εξελιγμένους ηλεκτροκινητήρες νέας γενιάς

νέα σχεδίαση κυψελών μπαταρίας

mega casting (χύτευση υψηλής ακρίβειας)

Όλα αυτά, σύμφωνα με την εταιρεία, ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την αυτονομία, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος.

Και υπάρχει κι ένα ακόμη «βάρος» που μετρά: το EX60 στοχεύει στο χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα που έχει πετύχει αμιγώς ηλεκτρικό Volvo, ίσο με του μικρότερου EX30.

Το EX60 μεταφέρει το σκανδιναβικό design σε πλήρως ηλεκτρική εποχή: δυναμική αλλά αποδοτική σιλουέτα, premium φυσικά υλικά και ήσυχος, κομψός, πολυχρηστικός θάλαμος.

Η αεροδυναμική είναι στο επίκεντρο: χαμηλό εμπρός μέρος, επικλινής οροφή και σφηνοειδείς πλευρές οδηγούν σε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,26, που συνεισφέρει στην κορυφαία αυτονομία. Στο εσωτερικό, το μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο ανοίγουν χώρο πίσω, με μεγάλο πορτμπαγκάζ και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης.

Ήχος: Bowers & Wilkins, 28 ηχεία και Dolby Atmos

Για τους φίλους της μουσικής, υπάρχει premium ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με 28 ηχεία. Για πρώτη φορά σε Volvo, περιλαμβάνει και ηχεία στα προσκέφαλα και για τα τέσσερα κύρια καθίσματα. Επίσης, το EX60 θα είναι το πρώτο Volvo με προεγκατεστημένο Apple Music με Dolby Atmos.

Το EX60 παρουσιάζεται ως το πιο «έξυπνο» Volvo μέχρι σήμερα, με βάση το Hugin Core, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να δρα. Η Volvo συνδυάζει εσωτερική ανάπτυξη και συνεργασίες με Google, NVIDIA και Qualcomm Technologies Inc.

Είναι επίσης το πρώτο Volvo που λανσάρεται με Gemini, τον νέο βοηθό AI της Google, ο οποίος επιτρέπει φυσική και εξατομικευμένη συνομιλία χωρίς ανάγκη για «αποστήθιση εντολών». Παράλληλα, αναφέρεται ότι το infotainment προσφέρει την πιο άμεση απόκριση που είχε ποτέ Volvo: γρήγορες οθόνες, χάρτες που φορτώνουν άμεσα, καλύτερη κατανόηση από φωνητικούς βοηθούς και πιο γρήγορη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες.

Ασφάλεια: Volvo όπως την ξέραμε αλλά με περισσότερα «μάτια»

Ως Volvo, το EX60 τοποθετείται ως ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα, πέρα από κανονισμούς και αξιολογήσεις. Με τη βοήθεια του Hugin Core, αξιολογεί συνεχώς το περιβάλλον μέσω της ευρείας σειράς αισθητήρων, με στόχο ακριβή κατανόηση του «γύρω».

Ξεχωρίζει η ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής (παγκόσμια πρωτιά και βραβευμένη καινοτομία της Volvo Cars), για πιο έξυπνη και εξατομικευμένη προστασία στις εμπρός θέσεις. Στον πυρήνα της δομής υπάρχει κλωβός ασφαλείας ενισχυμένος με βοριούχο χάλυβα, με υπερσύγχρονα στοιχεία συγκράτησης στο εσωτερικό.

Το EX60 είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε ευρωπαϊκές αγορές, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν στο τέλος της άνοιξης. Η παραγωγή ξεκινά την άνοιξη, στο εργοστάσιο της Volvo Cars στη Σουηδία. Οι παραδόσεις των εκδόσεων P6 και P10 ξεκινούν το καλοκαίρι, με την P12 να ακολουθεί σύντομα.