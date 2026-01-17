Θρίαμβος του Μπεναβίδες στο Ράλι Ντακάρ

O Μπεναβίδες είναι ο μεγάλος νικητής του Ράλι Ντακάρ.

Ο Αργεντινός αναβάτης Λουτσιάνο Μπεναβίδες (KTM) κυριάρχησε στο Ράλι Ντακάρ του 2026, μετά από μια συναρπαστική 13η και τελευταία ειδική διαδρομή, γύρω από την πόλη Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Ισπανός, Εντγκαρ Κανέτ (KTM).

Ο Μπεναβίδες τερμάτισε δεύτερος στην ειδική διαδρομή και εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο Ντακάρ, τερματίζοντας μόλις δύο δευτερόλεπτα μπροστά από τον Αμερικανό Ρίκι Μπράμπετς (Honda), ο οποίος έχασε έναν τρίτο τίτλο μετά τις νίκες του το 2020 και το 2024 λόγω σφάλματος πλοήγησης, μόλις επτά χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό της τελευταίας ειδικής.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Τόσα Σαρέινα της Honda και τέταρτος ολοκλήρωσε ο Σκάιλερ Χάους, ενώ ο τραυματίας Ντάνιελ Σάντερς έδειξε απίστευτη αντοχή, συνεχίζοντας με σπασμένη κλείδα και τερματίζοντας πέμπτος.