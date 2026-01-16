Το αυτοκίνητο στο οποίο μπορείτε να μιλάτε με φυσικό τρόπο

Η Volvo παρουσίασε το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60, ένα μοντέλο που δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να μιλά στο αυτοκίνητο με φυσικό τρόπο. Πρόκειται για το πρώτο Volvo που σχεδιάστηκε με Gemini, τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google, με στόχο μια πιο “ανθρώπινη” αλληλεπίδραση μέσα στην καμπίνα.

Τα αποκαλυπτήρια του νέου μεσαίου ηλεκτρικού SUV έχουν προγραμματιστεί για 21 Ιανουαρίου, με τη Volvo να τονίζει ότι η τεχνολογία που βασίζεται στην AI στοχεύει να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, ασφαλέστερη και πιο πρακτική.

«Το νέο EX60 είναι εξοπλισμένο με ανθρωποκεντρική τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίζει τη ζωή σας πίσω από το τιμόνι», λέει ο Anders Bell, Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Το HuginCore, το υπερσύγχρονο σύστημα hardware και λογισμικού, συνδυάζει την τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά με τις καλύτερες υπηρεσίες και τεχνολογίες από πρωτοπόρους της τεχνολογίας όπως η Google, η NVIDIA και η Qualcomm Technologies. Δημιουργεί διακριτική αλλά προηγμένη τεχνολογία που λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο για να σας υποστηρίζει.»

Gemini: hands-free έλεγχος με φυσική συνομιλία

Σύμφωνα με τη Volvo, το Gemini λειτουργεί ως συνοδηγός σε κάθε διαδρομή, προσφέροντας hands-free έλεγχο για λειτουργίες που έχουν σημασία στον δρόμο. Είναι εξατομικευμένο, ενσωματωμένο σε βάθος στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειρίζονται πιο σύνθετες λειτουργίες μέσω φυσικής συνομιλίας που λαμβάνει υπόψη τον προηγούμενο διάλογο, χωρίς ανάγκη για συγκεκριμένες “λέξεις-εντολές”, μειώνοντας παράλληλα τη χρήση της κεντρικής οθόνης.

Ενδεικτικά, η Volvo αναφέρει ότι ο οδηγός μπορεί να ζητήσει από το Gemini να βρει μια διεύθυνση κράτησης ξενοδοχείου στο email του, να ελέγξει αν ένα αντικείμενο που αγοράστηκε πρόσφατα χωρά στον χώρο αποσκευών του EX60 ή να προτείνει ιδέες για το επόμενο ταξίδι. Η συγκεκριμένη ενσωμάτωση αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας Volvo–Google που μετρά σχεδόν μια δεκαετία.

Το EX60 φέρνει την τελευταία έκδοση του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo Cars, που – όπως σημειώνει η εταιρεία – δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να «σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να ενεργεί». Είναι η πρώτη φορά που η Volvo δίνει όνομα στο κεντρικό της σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την εσωτερικά εξελιγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική, τον κεντρικό υπολογιστή, τους ελεγκτές ζώνης και το λογισμικό του EX60, δηλαδή ένα αυτοκίνητο που «καθορίζεται από το λογισμικό του».

Παράλληλα, το HuginCore υποστηρίζει τη φιλοσοφία της Volvo για συνεχή βελτίωση μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων, ενισχύοντας – όπως αναφέρει η εταιρεία – την ηγετική της θέση στην ασφάλεια.

Οι λειτουργίες του EX60 που βασίζονται στην AI απαιτούν σημαντική υπολογιστική ισχύ. Η Volvo αναφέρει ότι το μοντέλο εξοπλίζεται με την επόμενης γενιάς Snapdragon Cockpit Platform της Qualcomm Technologies Inc., ένα system-on-a-chip που προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο επεξεργαστικής ισχύος που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα σε Volvo.

Επιπλέον, η Snapdragon Auto Connectivity Platform υπόσχεται απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και ταχύτατη απόκριση, αξιοποιώντας τα τέσσερα χρόνια απεριόριστων δεδομένων που παρέχονται δωρεάν στους πελάτες.

Στον πυρήνα του EX60 βρίσκεται η πλατφόρμα NVIDIA DRIVE, με υπολογιστική επιτάχυνση μέσω NVIDIA DRIVE AGX Orin και το πιστοποιημένο για την ασφάλεια λειτουργικό DriveOS. Σύμφωνα με τη Volvo, η επεξεργαστική ισχύς μεταφράζεται σε πιο άμεση εμπειρία χρήστη, με οθόνες που ανταποκρίνονται ταχύτατα, χάρτες που φορτώνουν άμεσα και πιο αποτελεσματική κατανόηση από τους φωνητικούς βοηθούς.

Μαθαίνει με κάθε χιλιόμετρο

Η Volvo υποστηρίζει ότι το Hugin Core ενισχύει την ασφάλεια, καθώς το EX60 «διαβάζει» και αξιολογεί συνεχώς το περιβάλλον μέσω πληθώρας αισθητήρων, αποκτώντας σαφή αντίληψη γύρω από το αυτοκίνητο. Αυτή η “βαθύτερη επίγνωση” επιτρέπει υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις κινδύνου νωρίτερα, ώστε ο οδηγός να αντιδρά με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το EX60 μπορεί να εκτελεί πάνω από 250 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο και ότι θα αξιοποιεί εμπειρίες από άλλα Volvo παγκοσμίως (όπως περιστατικά που συνέβησαν ή αποφεύχθηκαν στο “παρά πέντε”), για να βελτιώνεται διαρκώς.

Όπως αναφέρεται, το EX60 θα δέχεται τακτικές over-the-air ενημερώσεις, με την εξέλιξη να στηρίζεται στην τεχνολογική στοίβα Volvo Cars Superset, που λειτουργεί ως βάση λογισμικού για συνεχή βελτίωση των νέων Volvo.

Η Volvo σημειώνει ότι όσο το Gemini ενσωματώνεται βαθύτερα στα συστήματα, θα ξεκλειδώνονται νέες δυνατότητες, μελλοντικά και με χρήση των καμερών του EX60.

Αυτονομία και φόρτιση

Σύμφωνα με τη Volvo, το EX60 προσφέρει αυτονομία έως 810 χλμ σε διάταξη AWD, με βάση πρότυπα WLTP υπό συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών. Αναφέρεται επίσης δυνατότητα ανάκτησης έως 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά, με χρήση ταχυφορτιστή 400 kW.

Το Volvo EX60 θα αποκαλυφθεί στις 21 Ιανουαρίου 2026, με την εκδήλωση παρουσίασης να μεταδίδεται ζωντανά.

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