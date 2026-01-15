Opel SUV: Ολοκληρωμένη γκάμα με προνομιακές τιμές από 20.000 ευρώ

Με τις καλύτερες προοπτικές ξεκινά η νέα χρονιά για τους φίλους της Opel, καθώς η Μάρκα με τον Κεραυνό κάνει την απόκτηση ενός Opel SUV πιο προσιτή από ποτέ.

Με ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές σε ολόκληρη την γκάμα των SUV μοντέλων της, η Opel ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ελληνική αγορά.

Η Opel διαθέτει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και σύγχρονες γκάμες SUV, καλύπτοντας έτσι κάθε ανάγκη και τρόπο ζωής - από την καθημερινή μετακίνηση έως την οικογενειακή απόδραση και τη δυναμική οδήγηση:

OPEL MOKKA

Το δημοφιλές SUV με compact διαστάσεις και βραβευμένο design που ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα του. Το Mokka είναι διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, σε εκδόσεις Hybrid, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέροντας αυτονομία έως 397 km. Πρόσφατα, η γκάμα του Mokka εμπλουτίστηκε με την κορυφαία έκδοση GSE, που μεταφέρει την ενέργεια των αγώνων rally στον δρόμο. Οι τιμές για το Mokka ξεκινούν από €19.900, μετά από προωθητική ενέργεια.

OPEL FRONTERA

Το πολυδιάστατο SUV που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του. Με μήκος 4,385 m και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 lt, το Frontera δίνει λύση στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Διατίθεται σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, σε εκδόσεις Hybrid ή ως αμιγώς ηλεκτρικό. Οι τιμές για το Frontera Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από €22.900, μετά από προωθητική ενέργεια.

OPEL GRANDLAND

Το εντυπωσιακό SUV της Opel τοποθετείται επάξια στην κορυφή της γκάμας. Με μοναδική σχεδίαση, κορυφαίες τεχνολογικές καινοτομίες και προηγμένα συστήματα ασφάλειας – όπως το πρωτοποριακό Intelli-Lux HD Light – το Νέο Grandland προσφέρει premium εμπειρία σε κάθε διαδρομή. Διατίθεται ως Hybrid, Plug-in Hybrid και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με δυνατότητα συνδυασμού της ηλεκτρικής έκδοσης με κίνηση 4x4. Οι τιμές για το Grandland Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από €31.900, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας.

Με πλήρη γκάμα, τεχνολογικές καινοτομίες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, η Opel επιβεβαιώνει τη Γερμανική της υπεροχή – και στα SUV.