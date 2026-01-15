Renault Filante: Χαρισματικό crossover η νέα διεθνής ναυαρχίδα των Γάλλων (pics)

Το Renault Filante σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη διεθνή πορεία της γαλλικής φίρμας.

Ως νέα ναυαρχίδα της παγκόσμιας γκάμας, έρχεται με σχεδίαση και τεχνολογία που το καθιστούν στρατηγικό πυλώνα του Διεθνούς Πλάνου Renault 2027, με στόχο την ισχυρότερη παρουσία της μάρκας σε αγορές-κλειδιά της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Η ονομασία Filante κουβαλά διπλή αναφορά στην ιστορική κληρονομιά της Renault. Από τη μία, παραπέμπει στο Étoile Filante, το εμβληματικό πρωτότυπο που κατέρριψε παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας στις αλυκές Bonneville το 1956. Από την άλλη, συνδέεται με το Renault Filante Record 2025, ένα αμιγώς ηλεκτρικό concept που με αεροδυναμική σχεδίαση εμπνευσμένη από την αεροναυπηγική πέτυχε νέο ρεκόρ αποδοτικότητας τον Δεκέμβριο του 2025: 1.008 km σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102 km/h και κατανάλωση 7,8 kWh/100 km.

Υπάρχει όμως και μια τρίτη, λιγότερο γνωστή αλλά ουσιαστική ιστορική γέφυρα: το αστέρι (étoile) που χαρακτήριζε τα κορυφαία μοντέλα της Renault στη δεκαετία του 1930, ως τα πιο πολυτελή και τεχνολογικά προηγμένα οχήματα της εποχής. Με την αναβίωση αυτού του συμβόλου, το Renault Filante δηλώνει ευθέως τη σύνδεσή του με μια premium κληρονομιά που έχει σμιλέψει την ταυτότητα της μάρκας.

Βασικός πυλώνας του Διεθνούς Στρατηγικού Πλάνου Renault 2027

Το Renault Filante αποτελεί κεντρικό κομμάτι του Διεθνούς Πλάνου 2027, το οποίο στοχεύει σε κερδοφόρα ανάπτυξη εκτός Ευρώπης. Στην περίοδο 2024–2027, η Renault προγραμματίζει να έχει λανσάρει οκτώ νέα μοντέλα εκτός Ευρώπης, με τα πέντε να τοποθετούνται στις κατηγορίες C και D. Στόχος της μάρκας είναι μία στις τρεις πωλήσεις εκτός Ευρώπης να αφορά υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Filante στέκεται στην κορυφή της γκάμας, δίπλα στα Kardian, Duster, Boreal και Koleos, καλύπτοντας ανάγκες αγορών όπως η Νότια Κορέα, οι χώρες του Κόλπου και επιλεγμένες αγορές της Λατινικής Αμερικής. Το εμπορικό λανσάρισμα ξεκινά τον Μάρτιο του 2026 στη Νότια Κορέα, συνεχίζει σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και, στις αρχές του 2027, ακολουθούν τα κράτη του Κόλπου.

Εξωτερική σχεδίαση: δυναμισμός με avant-garde ύφος

Βασισμένο στο project Aurora, το Renault Filante εκφράζει μια νέα σχεδιαστική λογική: τη διασταύρωση κατηγοριών. Με σμιλεμένες επιφάνειες, κομψή σιλουέτα και έντονο χαρακτήρα, έρχεται να αμφισβητήσει τα καθιερωμένα, προτείνοντας μια premium απάντηση απέναντι στις κλασικές μπερλίνες.

Η εξέλιξή του έγινε στο Renault Technocentre στη Γαλλία και στο Renault Design Center Seoul, σε στενή συνεργασία με τη Renault Korea. Μετά την επιτυχημένη πορεία του Koleos, η Renault ενισχύει την παρουσία της στις κατηγορίες D/E με ένα μοντέλο που παντρεύει στοιχεία από σεντάν και SUV, υιοθετώντας coupé αισθητική και crossover φιλοσοφία.

Οι αναλογίες του αμαξώματος υπογραμμίζουν κύρος και κίνηση: μήκος 4.915 mm, πλάτος 1.890 mm, ύψος 1.635 mm. Η ρέουσα γραμμή οροφής, οι έντονες καμπύλες και οι τροχοί 19” ή 20” ενισχύουν τον premium χαρακτήρα.

Σημαντικό βάρος δόθηκε στη μάσκα, όπου συναντάμε μια τρισδιάστατη φωτιζόμενη δομή εμπνευσμένη από το λογότυπο της Renault. Οι LED προβολείς «δένουν» με το αμάξωμα, ενώ η φωτεινή υπογραφή ημέρας σχηματίζει γωνία 28°, ως αναφορά στη γεωμετρία του σήματος της μάρκας.

Πίσω, τα εξαιρετικά λεπτά LED φωτιστικά σώματα, η αεροδυναμική διαμόρφωση και η ενσωματωμένη αεροτομή δημιουργούν μια εικόνα δυναμική και τεχνολογικά προχωρημένη. Η έκδοση Esprit Alpine ξεχωρίζει με έντονες χρωματικές αντιθέσεις και σπορ λεπτομέρειες.

Εσωτερικό: πλήρες, συνδεδεμένο και απολαυστικό ψηφιακό περιβάλλον

Το Renault Filante υιοθετεί το νέας γενιάς OpenR Panorama, ένα προηγμένο infotainment συμβατό με Android Automotive, με στόχευση σε καθαρό, γρήγορο και φιλικό περιβάλλον, με εργονομία που θυμίζει smartphone. Ο οδηγός έχει πρόσβαση σε αγαπημένες εφαρμογές, πλοήγηση και λειτουργίες οχήματος μέσω φωνητικών εντολών, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Η οθόνη του συνοδηγού 12,3’’ δίνει πρόσβαση σε ποικιλία ψηφιακών λειτουργιών, όπως audiobooks και streaming βίντεο. Ο σχεδιασμός της υποστηρίζει χρήση ασύρματων ακουστικών Bluetooth, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά, ρυθμίζοντας επιλογές όπως θερμοκρασία ή αερισμός, με ευκρινή animations για άμεση κατανόηση. Οι προσωπικές ρυθμίσεις (π.χ. θέση καθίσματος, προτιμήσεις φωτισμού) αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος browser επιτρέπει προετοιμασία ταξιδιού ή άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, ενώ για μεγαλύτερη ευκολία, το Renault Filante διαθέτει ενσωματωμένη λύση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το μοντέλο εισάγει και μια παγκόσμια πρωτιά στην ψυχαγωγία: XR in-car video game που αξιοποιεί την κάμερα του οχήματος. Για αυτό, η Renault ανέπτυξε ειδικούς αλγόριθμους και τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας υψηλών επιδόσεων, επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική καθυστέρηση μεταξύ κάμερας και απεικόνισης.

Το Renault Filante εξοπλίζεται με τον έξυπνο φωνητικό βοηθό A-DoT auto, ο οποίος μπορεί να συνομιλεί φυσικά με τον οδηγό, να αναλύει συνήθειες μετακίνησης και συνθήκες οδήγησης και να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως προτάσεις διαδρομών ή υποστήριξη στον έλεγχο λειτουργιών του οχήματος. Παράλληλα, η λειτουργία Tips —ένας ενσωματωμένος οδηγός χρήσης— παρέχει άμεσα τις απαραίτητες πληροφορίες, προσαρμοσμένες στην εκάστοτε οδηγική κατάσταση.

Ασφάλεια και υποβοήθηση οδήγησης

Με περισσότερα από 30 συστήματα ADAS στο πλαίσιο του προγράμματος Human First, το Renault Filante στοχεύει σε κορυφαία επίπεδα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Για πρώτη φορά στη Renault παρουσιάζονται τα: Emergency Steering Assist, Smart Rearview Mirror και Child Presence Detection.

Η λειτουργία βοηθά στην αποφυγή σύγκρουσης με εμπόδιο. Με δεδομένα από κάμερες και αισθητήρες, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει οχήματα ή πεζούς και να ενεργοποιήσει αυτόματα το σύστημα διεύθυνσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να συμβάλει στην αποφυγή ή στον μετριασμό της σύγκρουσης. Λειτουργεί σε ταχύτητες 60 έως 90 km/h.

Πρόκειται για σύστημα που βελτιώνει την ορατότητα προς τα πίσω ακόμη και χωρίς υαλοκαθαριστήρα στο πίσω παρμπρίζ, μέσω ψηφιακού εσωτερικού καθρέφτη πλήρους απεικόνισης (Full Display). Περιλαμβάνει επίσης το ETC (Electronic Toll Collection).

Στόχος είναι ο εντοπισμός μικρών παιδιών που ενδέχεται να μείνουν μόνα στο όχημα, ενεργοποιώντας διαφορετικού τύπου ειδοποιήσεις και ενέργειες. Στην καμπίνα υπάρχουν δύο αισθητήρες: ένας στην κεντρική κονσόλα οροφής για την πρώτη σειρά καθισμάτων και ένας στο πίσω μέρος της οροφής για έλεγχο του πίσω καθίσματος.

Παράλληλα, το Renault Filante ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, με head-up display επαυξημένης πραγματικότητας που προβάλλει βασικές πληροφορίες (ταχύτητα, πλοήγηση, ειδοποιήσεις ADAS) απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενισχύοντας ασφάλεια και συγκέντρωση κατά την οδήγηση.

Κινητήρια σύνολα: full hybrid E-Tech 250 ίππων

Το Renault Filante διαθέτει το full hybrid E-Tech 250 ίππων, που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων 150 ίππων με δύο ηλεκτροκινητήρες, για συνολική απόδοση έως 565 Nm ροπής. Η αρχιτεκτονική σειράς-παράλληλης υβριδικής λειτουργίας στοχεύει σε υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές CO₂ μόλις 106 g/km, χωρίς ανάγκη φόρτισης.

Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί σε κύκλο Miller, με λόγο συμπίεσης 14:1, άμεσο ψεκασμό 350 bar και μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων e-CVVT τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εξαγωγή. Το αποτέλεσμα αποδίδεται ως άμεση απόκριση, δυνατές επιταχύνσεις, διακριτική λειτουργία και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση, χάρη στη σχεδόν συνεχόμενη ηλεκτρική υποβοήθηση.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου 1,64 kWh, τάσης 316 V, αποτελούμενη από 86 κυψέλες σε δύο μονάδες. Με αυτή τη χωρητικότητα, το Renault Filante μπορεί να κινείται έως και 75% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη, ανάλογα με τις συνθήκες. Η εκκίνηση πραγματοποιείται πάντα ηλεκτρικά, ενισχύοντας την άνεση και την αίσθηση premium οδήγησης.

Χάρη στη νοημοσύνη του συστήματος Full Hybrid E-Tech, η κατανάλωση καυσίμου είναι αισθητά χαμηλότερη σε πραγματικές συνθήκες σε σχέση με έναν αντίστοιχο μη υβριδικό βενζινοκινητήρα. Οι εκπομπές CO₂ παραμένουν στα 106 g/km, χωρίς καμία απαίτηση φόρτισης.