Πρώην οδηγός της F1 συνελήφθη για βιαιοπραγία!

O Αντόνιο Πιτσόνια συνελήφθη στο Τέξας των ΗΠΑ και πέρασε το σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σωματική επίθεση, δίχως να διαρρεύσουν περαιτέρω λεπτομέρειες για το θύμα ή θύματα!

Ο 45χρονος Βραζιλιάνος έχει τρέξει στη Formula 1 την περίοδο 2003–2005 για τις Jaguar και Williams Racing που είχε συνεργασία με την BMW. Συνολικά, η καριέρα του περιλάμβανε συμμετοχές σε αρκετές κορυφαίες κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, την ημέρα της σύλληψής του, ο Πιτσόνια βρισκόταν στο Speedsportz Racing Park, όπου διεξαγόταν ο γύρος της Superkarts USA Winter Series για το 2026 και υποστήριζε τον γιο του, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση.

Ο Πιτσόνια έκανε ντεμπούτο στη F1 το 2003 με την Jaguar Racing, ως teammate του Μαρκ Γουέμπερ, όμως αντικαταστάθηκε από τον Τζάστιν Ουίλσον στους τελευταίους αγώνες. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε και κάλυψε τον Μαρκ Ζενέ, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Ραλφ Σουμάχερ! Το 2005 ήταν εφεδρικός, ωστόσο κλήθηκε εκ νέου προς το τέλος της σεζόν λόγω τραυματισμών του Νικ Χάιντφελντ.