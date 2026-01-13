Αυτό είναι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο flagship της Skoda (pics)

Την άνοιξη του 2022, η Skoda έδειξε καθαρά προς τα πού πάει με το πρωτότυπο Vision 7S, παρουσιάζοντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid.

Μια κατεύθυνση που «χτίζεται» πάνω σε βιωσιμότητα, λειτουργικό design και τεχνολογία αιχμής, ενώ ταυτόχρονα άφηνε ήδη υποψία για ένα μελλοντικό αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο παραγωγής.

Σήμερα, εκείνο το concept αποκτά και επίσημα ταυτότητα: το νέο flagship της Skoda, που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του το καλοκαίρι του 2026, θα ονομάζεται Peaq — ένα όνομα που «κουμπώνει» με τον ρόλο του στην κορυφή της γκάμας.

Ο Martin Jahn, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Marketing, δήλωσε: «Με το Vision 7S, η Skoda τόλμησε να κινηθεί σε νέα εδάφη, με ξεκάθαρη στρατηγική για την αναβάθμιση της μάρκας. Έκτοτε, παρουσιάσαμε μια νέα σχεδιαστική γλώσσα και εξελίξαμε περαιτέρω την ταυτότητα των προϊόντων μας. Τώρα, αυτή η καινοτόμος ιδέα οχήματος περνά στην πράξη. Το νέο μας flagship ανεβάζει τις βασικές αξίες της Skoda – την ευρυχωρία και την πρακτικότητα – σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Από σήμερα, το τολμηρό μας όραμα για το ηλεκτρικό μέλλον της Skoda έχει όνομα: Peaq. Μια ξεκάθαρη δήλωση για τη θέση του στη γκάμα μας.»

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την παρουσίαση του Vision 7S, το Peaq έρχεται να επιβεβαιώσει στην πράξη την πορεία της Skoda στην εξέλιξη της γκάμας της. Ως αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο, τοποθετείται στην απόλυτη κορυφή του portfolio, δίνοντας βάρος στις κλασικές, αναγνωρίσιμες αξίες της μάρκας: χώροι, πρακτικότητα και άνεση.

Με επτά θέσεις, το εσωτερικό του απευθύνεται σε οικογένειες, αλλά και σε όσους θέλουν ένα αυτοκίνητο που να χωρά μαζί δουλειά, ελεύθερο χρόνο και τη διάθεση για μετακίνηση και εξερεύνηση. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του βρίσκονται οι λύσεις Simply Clever και η ευχρηστία, με το Peaq να αποτελεί ένα ακόμη κομβικό βήμα στη διεύρυνση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου flagship της Skoda είναι προγραμματισμένη για το καλοκαίρι του 2026.