Το BYD ATTO 2 Comfort ξεκινά στην Ελλάδα - Αυτή είναι η τιμή του (pics)

Η BYD, κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας, φέρνει στην ελληνική αγορά το ATTO 2 Comfort, τη νέα κορυφαία έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού SUV.

Το μοντέλο δίνει έμφαση στη μεγαλύτερη μπαταρία, στην αυξημένη αυτονομία και σε αναβαθμισμένο πακέτο άνεσης, ασφάλειας και τεχνολογιών, με στόχο τόσο την καθημερινή μετακίνηση όσο και τις οικογενειακές αποδράσεις.

Μπαταρία 64,8 kWh και αυτονομία έως 430 km (WLTP)

Το BYD ATTO 2 Comfort βασίζεται στην αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και εξοπλίζεται με Blade Battery 64,8 kWh. Η αυτονομία φτάνει τα 430 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, ενώ στην πόλη ξεπερνά τα 600 km.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους (150 kW) και 310 Nm, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9’’ και τελική ταχύτητα 160 km/h.

Ταχύτερη φόρτιση για ταξίδι και καθημερινότητα

Η έκδοση Comfort ξεχωρίζει και για τις δυνατότητες φόρτισης. Υποστηρίζει DC ταχεία φόρτιση 155 kW, που επιτρέπει φόρτιση 30%–80% σε 19 λεπτά. Παράλληλα, ο στάνταρ τριφασικός AC φορτιστής 11 kW μπορεί να ολοκληρώσει πλήρη φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες, ιδανικά για νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι.

Αναβαθμισμένη εμπειρία επιβατών και πρακτικότητα

Στο εσωτερικό υπάρχουν αλλαγές στον διάκοσμο: τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν προσκέφαλο που δεν είναι ενσωματωμένο, ενώ πίσω προστίθεται τρίτο προσκέφαλο για τον κεντρικό επιβάτη. Ο επιλογέας κίνησης μεταφέρθηκε στην κολώνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Το ATTO 2 φιλοξενεί άνετα 5 επιβάτες, με επίπεδο δάπεδο πίσω, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι 450 λίτρα και αυξάνεται στα 1.370 λίτρα με την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος.

Ανάρτηση και φρένα

Εμπρός χρησιμοποιούνται γόνατα MacPherson, ενώ πίσω υπάρχει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων για καλύτερη διαχείριση βάρους και ισχύος, βελτιώνοντας οδική συμπεριφορά και άνεση. Στην πέδηση συμβάλλουν δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, με τα εμπρός αεριζόμενα.

Τιμή, bonus και τελική διαμόρφωση

Η τιμή του BYD ATTO 2 Comfort είναι 36.990€. Με την εφαρμογή του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη ύψους 4.000€ και της επιδότησης 3.000€ από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (KH3), η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 29.990€.

Εξοπλισμός

Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται πάνω από 25 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ενώ ενδεικτικά προσφέρονται:

Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Vegan δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (6 κατευθύνσεων) και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι

Ζάντες αλουμινίου 17’’

Φώτα LED εμπρός και πίσω

Ασύρματη φόρτιση smartphone με αεραγωγό ψύξης

Αντλία θερμότητας

Πανοραμική κάμερα 360°

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

Πίνακας οργάνων 8,8" και οθόνη αφής infotainment 12,8" (με πλοήγηση)

Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Χρώματα

Εξωτερικό: στάνταρ μεταλλικό Time Grey, προαιρετικά Hiking Green, Skiing White, Obsidian Black.

Εσωτερικό: επιλογή Μαύρο ή Μπεζ.

Εγγύηση

Το ATTO 2 συνοδεύεται από: