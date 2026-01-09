Έρχεται o «πύραυλος» Zeekr 7GT: Φόρτιση σε 13 λεπτά και εκρηκτικές επιδόσεις (pics)

Η Zeekr φέρνει στην Ευρώπη το νέο Zeekr 7GT, παρουσιάζοντάς το στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Πρόκειται για ένα μοντέλο που «χτίστηκε» γύρω από την ακρίβεια και τη σχέση οδηγού–αυτοκινήτου, με στόχο να προσφέρει αληθινή οδηγική απόλαυση όχι μόνο όταν ο δρόμος ζορίζει, αλλά και στην καθημερινότητα.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το Zeekr 7GT δίνει έμφαση στην ισορροπία και στην άμεση οδική συμπεριφορά. Οι διαστάσεις του αμαξώματος είναι 4.817 x 2.070 x 1.456 χιλ., ενώ κάτω από το «δέρμα» του φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία 75 kWh ή 100 kWh. Παράλληλα υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση, με χρόνο έως 13 λεπτά (10–80%).

Στη λογική ενός GT που δεν φοβάται την καθημερινή χρήση, το 7GT έρχεται με χώρους για 5 επιβάτες, πορτμπαγκάζ 456 λίτρων, πολλαπλά προγράμματα οδήγησης και επιδόσεις που δεν κρύβονται: 0–100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική 210 km/h. Η Zeekr μιλά για άμεση απόκριση και κορυφαία πέδηση, βασισμένες σε προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, ώστε το αυτοκίνητο να «δένει» με τον οδηγό σε κάθε διαδρομή.

Η τεχνολογική εμπειρία ξεκινά από τη στιγμή που κάθεσαι πίσω από το τιμόνι: Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας 35,5 ιντσών και πίνακας οργάνων 13 ιντσών συνεργάζονται για να προβάλλουν βασικές πληροφορίες και υποστήριξη οδήγησης με τρόπο διαισθητικό, χωρίς να τραβούν το βλέμμα από τον δρόμο.

Με πέντε προγράμματα οδήγησης (ανάμεσά τους Snow και Sport), αλλά και επιλογές που «ανοίγουν» τον χαρακτήρα του σε ταξίδι και δραστηριότητες, ρυθμίσεις camping, σχάρα οροφής, θήκη αποθήκευσης σκι και προηγμένες δυνατότητες ρυμούλκησης, το Zeekr 7GT παρουσιάζεται ως αυτοκίνητο για κάθε είδους διαδρομή: από ορεινούς δρόμους με στροφές μέχρι τις πιο πολυσύχναστες αστικές μετακινήσεις.

Σχεδιασμένο για αληθινούς οδηγούς

Η Zeekr επιμένει ότι κάθε σημείο του 7GT έχει δουλευτεί με στόχο να ανεβάζει το επίπεδο της οδήγησης: σύστημα διεύθυνσης, πλαίσιο, φρένα και ελαστικά, όλα με φιλοσοφία «οδηγοκεντρική». Η εικόνα συνδυάζει κομψότητα με πρακτικές λύσεις, δίνοντας μια εμπειρία που μπορεί να προσαρμοστεί στον οδηγό και στις ανάγκες του.

Στο τεχνολογικό πακέτο ξεχωρίζουν δυνατότητες όπως υπερταχεία φόρτιση έως 480 kW, έξυπνο cockpit, διαισθητικά συστήματα ασφάλειας, αλλά και υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης ακόμη και ρυθμίσεις ήχου ανά ηχείο.

Ο Gustaf Gunér, Head of Brand Design της Zeekr Design, σημειώνει: «Κάθε στοιχείο του Zeekr 7GT είναι σχεδιασμένο με απόλυτη πρόθεση. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που αποπνέει σπορ χαρακτήρα, με κομψή σιλουέτα και πραγματικά εξαιρετική λεπτομέρεια όπου κι αν κοιτάξεις. Ένας “χαμαιλέοντας” εμπειριών, με κάθε λεπτομέρεια διαμορφωμένη από καθαρό και ακατέργαστο πάθος για την οδήγηση».

Ακρίβεια και επιδόσεις σε κάθε στροφή

Το Zeekr 7GT δίνει βάρος στην αίσθηση: διεύθυνση υψηλής ακρίβειας, πλαίσιο ισορροπημένο και προβλέψιμο, και καθαρή πληροφόρηση που «χτίζει» εμπιστοσύνη. Η ανάρτηση χρησιμοποιεί διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, με στόχο να συνδυάζει άνεση και έλεγχο. Στην έκδοση Privilege, τα μεγαλύτερα φρένα προσφέρουν καλύτερη ψύξη και αντοχή στην κόπωση για σταθερή απόδοση.

Η ρύθμιση των driving modes έρχεται για να συμπληρώσει την εικόνα: πιο δυναμικό Sport που αυξάνει την ευελιξία χωρίς να γίνεται σκληρό, και ένα πιο εκλεπτυσμένο Comfort για καθημερινή χρήση. Και όταν χρειαστεί φόρτιση, η ισχύς έως 480 kW υπόσχεται αυτονομία 340 km σε 10 λεπτά, κρατώντας τον οδηγό στο ταξίδι και όχι στην αναμονή.

Στην ασφάλεια, το 7GT δίνει επίσης βαρύτητα: ενισχυμένη δομή, επτά αερόσακοι και λειτουργίες Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control με υποβοήθηση ρυμούλκησης και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος.

«Seek More» και ευρωπαϊκή επέκταση

Η ευρωπαϊκή παρουσίαση του 7GT έρχεται μετά την ανακοίνωση της Zeekr ότι έχουν πωληθεί πάνω από 642.889 αυτοκίνητα παγκοσμίως από την ίδρυσή της το 2021, ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει πανευρωπαϊκή επέκταση μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ο Lothar Schupet, Acting CEO της Zeekr Europe, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το νέο μας μοντέλο στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Zeekr 7GT, ένα έργο πάθους, εκφράζει τη δέσμευσή μας ως high-end challenger brand να προσφέρουμε premium προϊόντα υψηλού επιπέδου, χωρίς να χάνουμε την εστίαση στην ουσία της οδήγησης, που είναι ο ενθουσιασμός για το ταξίδι. Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας εξαιρετικά δυναμικής χρονιάς ανάπτυξης για τη Zeekr στην Ευρώπη, με περισσότερα μοντέλα να ακολουθούν».

Το 2026 σηματοδοτεί και την έναρξη της ευρωπαϊκής καμπάνιας «Seek More», με τη Zeekr να τονίζει ότι τα αυτοκίνητά της δεν είναι μόνο μέσα μετακίνησης, αλλά εργαλεία εμπειριών, σύνδεσης και ανακάλυψης – πέρα από τα όρια της πόλης.

Το νέο Zeekr GT αναμένεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026.