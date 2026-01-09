Εντυπωσιακό το νέο Peugeot 408 (pics)

Από την πρώτη του εμφάνιση, το Peugeot 408 αποτελεί μία από τις πιο δυνατές σχεδιαστικές προτάσεις της μάρκας. Με fastback σιλουέτα και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, φέρνει μια διαφορετική λογική αμαξώματος στην κατηγορία, συνδυάζοντας δυναμισμό, οδηγική απόλαυση και άνεση στην καθημερινότητα.

Το 408 τοποθετείται πιο ψηλά από ποτέ στην κατηγορία C, εκεί όπου η Peugeot διαθέτει ήδη μια ολοκληρωμένη γκάμα: hatchback 308, station wagon 308 SW και SUV 3008, με ηλεκτρικούς και εξηλεκτρισμένους κινητήρες.

Το Peugeot 408 συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς ως ένα από τα πιο «hot» μοντέλα της εταιρείας, σπάζοντας τη συνταγή των κλασικών επιλογών. Διατηρεί δυναμικά τον χαρακτήρα του «made in Mulhouse» και προβάλλει το γαλλικό ταμπεραμέντο και τη δημιουργικότητα της Peugeot σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γαλλικό χάρισμα με μοναδική κομψότητα

Με το 408, η Peugeot επέλεξε να φύγει από τα τετριμμένα και αυτή η φιλοδοξία τονίζεται ακόμη περισσότερο στο νέο Peugeot 408. Το ξεχωριστό fastback προφίλ, οι καθαρές σμιλευμένες γραμμές και οι επεμβάσεις σε εμπρός και πίσω μέρος ενισχύουν την παρουσία του, δίνοντας πιο δυναμικό και επιβλητικό αποτέλεσμα.

Νέες φωτιστικές υπογραφές εμπρός και πίσω. Το εμπρός μέρος υιοθετεί μια πιο θεαματική εκδοχή της χαρακτηριστικής φωτιστικής «υπογραφής» της Peugeot. Τα τρία «νύχια» εκφράζονται με τρεις λεπτές λοξές λωρίδες LED που λειτουργούν και ως κυλιόμενοι δείκτες, ενώ στις εκδόσεις GT συνδέονται οπτικά από μια κομψή γραμμή LED σε όλο το πλάτος, πάνω από το φωτιζόμενο κεντρικό έμβλημα.

Στο πίσω μέρος, το νέο Peugeot 408 είναι το πρώτο μοντέλο της γκάμας με φωτιζόμενο λογότυπο Peugeot, πλαισιωμένο από γυαλιστερό μαύρο στοιχείο και ενσωματωμένο σε διαφανή λωρίδα που διατρέχει όλο το πλάτος. Στα άκρα, τα νέα φωτιστικά σώματα διατηρούν το premium ύφος με τρεις λοξές LED λωρίδες.

Ένα διαπεραστικό βλέμμα. Οι σχεδιαστές δούλεψαν ώστε τίποτα να μην «σπάει» την ένταση του εμπρός μέρους. Οι προβολείς έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα στον προφυλακτήρα, μακριά από τα φώτα ημέρας, με δύο εξαιρετικά λεπτά modules (άνω για διασταύρωσης, κάτω για πορείας). Όταν είναι σβηστά, είναι σχεδόν αόρατα χάρη στην ένθεσή τους σε γυαλιστερό μαύρο στοιχείο.

Οι προβολείς φέρουν τεχνολογία Peugeot Full LED στις εκδόσεις Allure και Peugeot Matrix LED στις εκδόσεις GT. Παράλληλα, για να διατηρηθεί η καθαρή εικόνα του εμπρός μέρους, το ραντάρ προσέγγισης «κρύβεται» πίσω από το έμβλημα Peugeot, χωρίς να είναι ορατό εξωτερικά.

Ανασχεδιασμένο εμπρός μέρος για πιο δυναμική παρουσία

Το νέο Peugeot 408 διαθέτει νέα μάσκα και προφυλακτήρα, με πιο εκλεπτυσμένη τρισδιάστατη γλυπτική και ενισχυμένη χρήση μαύρων επιφανειών. Ο συνδυασμός γυαλιστερών και ματ φινιρισμάτων δίνει πιο premium αίσθηση.

Το κάτω τμήμα του προφυλακτήρα έχει τραπεζοειδές σχήμα που υπογραμμίζει τη «στάση» του αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα ενισχύεται από τις χρωματικές επεξεργασίες (γυαλιστερό μαύρο και χρώμα αμαξώματος) για πιο ομαλή μετάβαση στο υπόλοιπο αμάξωμα.

Ένα στιλιστικό statement που μένει πιστό στον χαρακτήρα του

Ο ανατρεπτικός σχεδιασμός των τροχών παραμένει υπογραφή του 408. Όλα τα μοντέλα διατίθενται με αποκλειστικές ζάντες Adakite 19" με γεωμετρικά σχήματα, σε αντίθεση με την κυκλική φόρμα της ζάντας, ενώ οι διευρυμένες diamond-cut επιφάνειες ενισχύουν την οπτική τους παρουσία. Προαιρετικά θα διατεθούν και ζάντες αλουμινίου 20".

Νέο χρώμα Flare Green. Το Peugeot 408 κάνει ντεμπούτο με αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος Flare Green, που αλλάζει εντυπωσιακά απόχρωση ανάλογα με το φως: έντονο κίτρινο στον ήλιο, βαθύ πράσινο στη σκιά. Το εφέ αναδεικνύει τις σμιλευμένες επιφάνειες και τους δυναμικούς όγκους του αμαξώματος.

Πιο ποιοτική καμπίνα και τεχνολογία με ουσία

Στον βασικό εξοπλισμό υπάρχει νέο ψηφιακό ταμπλό με βελτιωμένα γραφικά. Στην έκδοση GT, ο ψηφιακός πίνακας διαθέτει πιο κομψά 3D γραφικά για καλύτερη αναγνωσιμότητα.

Η αίσθηση ποιότητας αναβαθμίζεται με νέα υφάσματα καθισμάτων και διακοσμητικών, τα οποία «δένουν» με τον ρευστό σχεδιασμό του ταμπλό και δημιουργούν πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα.

i-Toggles. Τα πέντε προσαρμόσιμα i-Toggles αποτελούν βασικό κομμάτι του Peugeot i-Cockpit® και λειτουργούν ως συντομεύσεις αφής για γρήγορη πρόσβαση σε ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγηση, επαφές, αγαπημένους σταθμούς κ.ά.

Φωτισμός περιβάλλοντος. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός οκτώ χρωμάτων εκτείνεται από το ταμπλό έως τα πάνελ των θυρών και μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του οδηγού. Συμπληρώνεται από επενδύσεις θυρών με ύφασμα, Alcantara® ή γνήσιο ανάγλυφο αλουμίνιο, ανάλογα με την έκδοση.

Ενστικτώδης οδηγική απόλαυση

Η Peugeot αντιμετωπίζει σοβαρά την οδηγική απόλαυση, και αυτό αποτυπώνεται στο νέο Peugeot 408. Η αρχιτεκτονική του, η «αιλουροειδής» στάση, το Peugeot i-Cockpit® και οι κινητήρες του έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν τις αισθήσεις.

Με ύψος 1,48 m, το 408 συνδυάζει υπερυψωμένη θέση οδήγησης (για καλύτερη ορατότητα) με σπορ προφίλ. Τα φαρδιά μετατρόχια (1,59 m μπροστά, 1,60 m πίσω) ενισχύουν τη σταθερότητα και την πρόσφυση.

Peugeot i-Cockpit®. Το συμπαγές τιμόνι προσθέτει αίσθηση ευελιξίας και δυναμισμού, είναι εργονομικό και προαιρετικά θερμαινόμενο, με χειριστήρια για πολυμέσα και συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10" βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του οδηγού, με προσαρμόσιμα γραφικά και πολλαπλές προβολές (πλοήγηση, πολυμέσα, βοηθήματα, ροή ενέργειας). Η κεντρική οθόνη αφής 10" είναι τοποθετημένη χαμηλότερα και υπό γωνία προς τον οδηγό, παραμένοντας εύχρηστη και για τον συνοδηγό.

Ηλεκτρικό και εξηλεκτρισμένο: πλήρης γκάμα κινητήρων

Αμιγώς ηλεκτρικό Peugeot E-408

Το Peugeot E-408 αποδίδει 213 PS (157 kW) και 343 Nm ροπής. Η αεροδυναμική έχει βελτιστοποιηθεί (αμάξωμα και κάτω μέρος), με χαμηλό SCx: 0,66, συμβάλλοντας σε κατανάλωση 14,7 kWh/100 km. Με μπαταρία NMC υψηλής τάσης 58,2 kWh (ωφέλιμη), επιτυγχάνει αυτονομία 456 km (WLTP μικτός κύκλος).

Ο ενσωματωμένος φορτιστής υποστηρίζει DC έως 120 kW, με φόρτιση 20%–80% σε περίπου 30 λεπτά.

Σύνθεση μπαταρίας: 80% νικέλιο, 10% μαγγάνιο, 10% κοβάλτιο.

Plug-in hybrid: Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7

Σύστημα κίνησης αποκλειστικό για το νέο Peugeot 408 στη γκάμα της Peugeot: βενζινοκινητήρας 180 PS (132 kW) και ηλεκτροκινητήρας 92 kW, με κιβώτιο e-DCS7 διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Προσφέρει αυτονομία 85 km σε 100% ηλεκτρική λειτουργία και συνδυαστική ισχύ 240 PS (177 kW). Η μπαταρία ιόντων λιθίου 14,6 kWh φορτίζει πλήρως σε 2 ώρες και 5 λεπτά με Wall Box 7,4 kW (32 A).

Hybrid: Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6

Συνδυάζει βενζινοκινητήρα 145 PS (107 kW) με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων διπλού συμπλέκτη. Η μπαταρία φορτίζει αυτόματα κατά την οδήγηση, προσφέροντας επιπλέον ροπή και αποδοτική κατανάλωση 5,0 l/100 km (WLTP). Σε αστικές συνθήκες, μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά έως και 50% του χρόνου.

Άνεση επιπέδου lounge για τους επιβάτες

Το νέο Peugeot 408 διαθέτει εμπρός καθίσματα με πολύ καλή στήριξη και πιστοποίηση AGR (Aktion für Gesunder Rücken) από ανεξάρτητη γερμανική ένωση ειδικών εργονομίας και υγείας πλάτης. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων με δύο μνήμες για τον οδηγό Ρύθμιση 6 κατευθύνσεων για τον επιβάτη Πνευματικό μασάζ με 8 προγράμματα Θερμαινόμενα μαξιλάρια καθίσματος ανάλογα με την έκδοση

Τα υλικά περιλαμβάνουν νέα υφάσματα, Alcantara® και προαιρετικό δέρμα Nappa. Πίσω, ο σχεδιασμός και η κλίση της έδρας στοχεύουν στην άνεση, με κεντρικό υποβραχιόνιο και θυρίδα σκι στον βασικό εξοπλισμό.

Κορυφαίοι χώροι στην κατηγορία

Με μεταξόνιο 2,79 m, το νέο Peugeot 408 προσφέρει εξαιρετικό χώρο για τους πίσω επιβάτες, με 183 mm χώρο για τα γόνατα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 536 λίτρα και με αναδίπλωση 60/40 ανεβαίνει στα 1.611 λίτρα, με δυνατότητα φόρτωσης αντικειμένων έως 1,89 m.

Περισσότερη άνεση, περισσότερη ασφάλεια

Το Peugeot 408 διαθέτει συστήματα AQS (Air Quality System) και Clean Cabin για παρακολούθηση και φιλτράρισμα του αέρα, με ένδειξη ποιότητας στην κεντρική οθόνη.

Η θερμική και ακουστική άνεση ενισχύεται από πιο παχιά κρύσταλλα (έως 3,85 mm εμπρός/πίσω) και πολυστρωματικά εμπρός πλευρικά (έως 3,96 mm στις GT). Προαιρετικά, υπάρχει ανοιγόμενη γυάλινη ηλιοροφή.

Premium ήχος Focal®. Το Hi-Fi Premium Focal® είναι αποτέλεσμα πολυετούς συν-ανάπτυξης, με 10 ηχεία και ενισχυτή 12 καναλιών 690 W Class D, ενισχυμένο από ψηφιακή επεξεργασία ARKAMYS.

Παρακολούθηση οδηγού. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται κάμερα στην κολόνα του παρμπρίζ από την πλευρά του οδηγού, που ανιχνεύει κόπωση/υπνηλία και ενεργοποιεί οπτική και ηχητική προειδοποίηση.

Βιώσιμος σχεδιασμός και εγγυημένη ηρεμία

Νέα υφάσματα και ποιοτικά υλικά ανεβάζουν την αντιληπτή ποιότητα. Η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται σε ραφές, μονογράμματα Peugeot στα μαρσπιέ και σήμα GT στο τιμόνι.

Τα πλευρικά προστατευτικά και οι θόλοι καταλήγουν σε στιβαρό μαύρο πίσω προφυλακτήρα, για καλύτερη προστασία στην καθημερινότητα.

Made in France. Το νέο Peugeot 408 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Μυλούζ. Ο ηλεκτροκινητήρας του Peugeot E-408 παράγεται στη Γαλλία (Trémery από την κοινοπραξία Stellantis-Nidec), ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων κατασκευάζεται στο Valenciennes.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες και ηλεκτρική εμπειρία

Το νέο Peugeot 408 υποστηρίζει over-the-air ενημερώσεις λογισμικού. Η έκδοση Allure διαθέτει σύστημα infotainment Peugeot i-Connect® Advanced με συνδεδεμένη πλοήγηση TomTom, ενσωμάτωση ChatGPT, γεωεντοπισμό οχήματος, ασύρματο Apple CarPlay™ και Android Auto™.

Η εφαρμογή MyPeugeot επιτρέπει:

• ειδοποιήσεις συντήρησης, service booking και ιστορικό

• εντοπισμό οχήματος

• απομακρυσμένο κλείδωμα, φώτα ή κόρνα

• θερμική προετοιμασία για άνεση/αυτονομία

• έξυπνη διαχείριση φόρτισης

Trip Planner. Στο Peugeot E-408, το Trip Planner (μέσω Peugeot Connect Plus) σχεδιάζει διαδρομές για μεγιστοποίηση αυτονομίας και απλοποίηση φόρτισης, με βάση απόσταση, μπαταρία, σταθμούς φόρτισης και προβλεπόμενη κατανάλωση.

Προ-προθέρμανση μπαταρίας. Υπάρχει λειτουργία προ-προθέρμανσης της μπαταρίας για βέλτιστη φόρτιση σε κρύο καιρό, χειροκίνητα από την οθόνη ή αυτόματα μέσω πλοήγησης όταν πλησιάζετε σε σταθμό που προτείνει το σύστημα.

V2L (Vehicle-to-Load). Το νέο Peugeot E-408 είναι προ-εξοπλισμένο για V2L, ώστε να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές μέσω της μπαταρίας υψηλής τάσης (έως 3,5 kW και 16 A). Ο αντάπτορας διατίθεται ως αξεσουάρ από το δίκτυο αντιπροσώπων Peugeot.