Η Audi Revolut ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up

Η Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up (πρώτη εκκίνηση της μονάδας ισχύος εντός του chassis) του μονοθεσίου της για τη σεζόν 2026, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 της FIA. Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Hinwil και αποτέλεσε την πρώτη φορά που η Audi Power Unit λειτούργησε πλήρως ενσωματωμένη στο chassis, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του project από τη φάση του σχεδιασμού στη δυναμική πραγματικότητα.

Το fire-up αποτελεί θεμελιώδες ορόσημο σε κάθε πρόγραμμα Formula 1, καθώς επικυρώνει την πολυετή εξέλιξη του project και επιβεβαιώνει την επιτυχημένη ενσωμάτωση των βασικών συστημάτων. Για το project της Audi στη Formula 1, το συγκεκριμένο ορόσημο αποτελεί το απτό αποτέλεσμα εντατικής, διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ του τμήματος συστημάτων κίνησης στο Neuburg της Γερμανίας, της ομάδας πλαισίου στο Hinwil της Ελβετίας, καθώς και του νέου Τεχνικού Κέντρου στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όπου το μονοθέσιο «παίρνει ζωή» για πρώτη φορά, την κορύφωση της δουλειάς και της αφοσίωσης εκατοντάδων ανθρώπων σε όλο το εύρος του project.

Η επίτευξη αυτού του ορόσημου θέτει μια σταθερή τεχνική βάση, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών στη Formula 1 το 2026. Η επιτυχής λειτουργία της ενσωματωμένης μονάδας ισχύος αποτελεί σαφή ένδειξη της ακρίβειας και της αποφασιστικότητας με τις οποίες προχωρά το project.

Ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG, δήλωσε: «Για την Audi, η είσοδος στη Formula 1 αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης ανανέωσης της μάρκας. Το συγκεκριμένο ορόσημο εκφράζει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία “Vorsprung durch Technik” και αποτελεί αποτέλεσμα άψογης ομαδικής συνεργασίας και αδιάκοπης επιδίωξης της κορυφής. Το project λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής για τον οργανισμό, καλλιεργώντας υπερηφάνεια, ενθουσιασμό και ενισχύοντας την ταυτότητα της μάρκας. Με το fire-up, η σκληρή δουλειά των ομάδων σε Hinwil, Neuburg και Bicester αποκτά πλέον πραγματική υπόσταση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην αγωνιστική ιστορία της Audi.»