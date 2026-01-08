Volvo EX60: Με αυτονομία που σπάει... τα κοντέρ (pics)

Είτε το ταξίδι γράφει Παρίσι–Άμστερνταμ, είτε Λος Άντζελες–Σαν Φρανσίσκο, είτε Στοκχόλμη–Όσλο, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60 υπόσχεται να κάνει την απόσταση… να μικραίνει.

Στη διάταξη AWD (τετρακίνητο), το EX60 μπορεί να διανύσει έως 810 χλμ με μία φόρτιση, επίδοση που παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη στην κατηγορία του. Παράλληλα, η Volvo τονίζει πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη αυτονομία που έχει πετύχει μέχρι σήμερα σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, ενώ αναφέρει ότι υπερέχει και έναντι νεότερων ανταγωνιστών. Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι να μετατραπεί το «άγχος αυτονομίας» σε καθαρή σιγουριά, με βελτιστοποίηση για οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες.

«Το EX60 σχεδιάστηκε για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Με τη νέα αρχιτεκτονική μας για τα ηλεκτρικά οχήματα, απαντούμε απευθείας στις κύριες ανησυχίες που έχουν οι πελάτες όταν εξετάζουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι η κορυφαία αυτονομία και οι κορυφαίοι χρόνοι ταχείας φόρτισης στην κατηγορία, σηματοδοτώντας το τέλος του άγχους για την αυτονομία.»

Στο κομμάτι της φόρτισης, το EX60 παρουσιάζεται ως ταχύτερο από κάθε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με πρακτικούς όρους, αναφέρεται ότι μπορεί να ανακτήσει έως 340 χλμ αυτονομίας σε 10 λεπτά με φορτιστή 400kW, ώστε η στάση φόρτισης να μοιάζει σε χρόνο με έναν ανεφοδιασμό καυσίμου. Επιπλέον, η Volvo σημειώνει πως οι πελάτες του EX60 θα έχουν εγγύηση 10 ετών για την μπαταρία.

Η βάση όλων αυτών είναι η SPA3, η πιο προηγμένη -μέχρι σήμερα- αρχιτεκτονική ηλεκτρικών μοντέλων της Volvo Cars, πάνω στην οποία χτίζεται το EX60. Η εταιρεία αποδίδει την αποδοτικότητα και στην ενσωμάτωση της μπαταρίας στη δομή του αμαξώματος με τεχνολογία cell-to-body, καθώς και στους εσωτερικά εξελιγμένους ηλεκτροκινητήρες, που μειώνουν το υπερβάλλον βάρος. Γίνεται επίσης αναφορά σε νέα σχεδίαση κυψελών, ως ισορροπία ενεργειακής πυκνότητας και παροχής ισχύος, για επιπλέον κέρδος στην αυτονομία.

Το EX60 είναι, ακόμη, το πρώτο Volvo που κατασκευάζεται με mega casting, μέθοδο όπου πολλά μικρότερα τμήματα αντικαθίστανται από ένα ενιαίο χύτευμα υψηλής ακρίβειας, κάτι που -σύμφωνα με τη μάρκα- μειώνει το βάρος και βελτιώνει περαιτέρω την αυτονομία.

Για την ταχεία φόρτιση, ρόλο παίζει το νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 volt και το εσωτερικά εξελιγμένο λογισμικό που διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά την τροφοδοσία της μπαταρίας. Η χρήση ελαφρύτερων υλικών και η μικρότερη παραγωγή θερμότητας αναφέρονται επίσης ως παράγοντες που στηρίζουν τους γρήγορους χρόνους φόρτισης.

Στο πακέτο μπαίνουν και «έξυπνοι» αλγόριθμοι από την Breathe Battery Technologies (εταιρεία που ανήκει στη Volvo Cars), οι οποίοι ρυθμίζουν συνεχώς τον τρόπο που η μπαταρία ανακτά ενέργεια, κρατώντας την στο ιδανικό εύρος λειτουργίας, ανεξαρτήτως καιρού. Και επειδή πρόκειται για ηλεκτρικό με λιγότερα κινούμενα μέρη, η εταιρεία σημειώνει ότι δεν απαιτείται τόσο συχνά η τυπική συντήρηση.

Το συμπέρασμα της Volvo είναι ξεκάθαρο: το EX60 τοποθετείται ως ηλεκτρικό SUV χωρίς συμβιβασμούς, με στόχο να προσφέρει ελευθερία κίνησης στη νέα, πλήρως ηλεκτρική εποχή.