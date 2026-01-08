Η Peugeot αποκαλύπτει το 408 σε παγκόσμια πρεμιέρα (pics)

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία για το κοινό να δει από κοντά μια ευρεία γκάμα επιβατικών μοντέλων, με έμφαση στην εξηλεκτρισμένη στρατηγική της μάρκας: 100% ηλεκτρικές, Hybrid και Plug-in Hybrid εκδόσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη παρουσία θα έχουν και τα επαγγελματικά οχήματα, στο ειδικό περίπτερο ProOne, με λύσεις σχεδιασμένες για επαγγελματίες.
Οι πρεμιέρες στο περίπτερο της PEUGEOT
Στις Βρυξέλλες η PEUGEOT θα παρουσιάσει το νέο PEUGEOT 408.
Ταυτόχρονα, το κοινό θα γνωρίσει το ΝΕΟ PEUGEOT E-208 GTi, το οποίο θα παρουσιαστεί αποκλειστικά στο Βέλγιο στο περίπτερο της μάρκας.
Τα μοντέλα που θα βρίσκονται στην Έκθεση
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PEUGEOT 208: με σπορ σχεδίαση και πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Διαθέτει συμπαγές τιμόνι, τρισδιάστατο ψηφιακό πίνακα οργάνων, HD οθόνη αφής 10 ιντσών και αναβαθμισμένο εσωτερικό σε σχεδίαση και ποιότητα.
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PEUGEOT 2008: compact SUV με νέες φωτιστικές υπογραφές εμπρός/πίσω, νέες ζάντες αλουμινίου και νέα, φαρδύτερη μάσκα. Το εσωτερικό και οι τεχνολογίες άνεσης/ευεξίας στοχεύουν σε πιο «φιλική» καθημερινή χρήση.
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ΝΕΟ PEUGEOT 308: compact hatch με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει Hybrid, Plug-in Hybrid και 100% ηλεκτρικές εκδόσεις, με έμφαση σε χώρους και άνεση για όλους τους επιβάτες.
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ΝΕΟ PEUGEOT E-308 SW: με νέο φωτιζόμενο εμπρός μέρος, ζάντες diamond-cut και χρώμα Ingaro Blue. Πρακτικότητα με πίσω κάθισμα 40/20/40 και Magic Handles (αναδίπλωση από τον χώρο αποσκευών). Χώρος φόρτωσης έως 1.402 λίτρα.
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PEUGEOT RIFTER: combispace με στιβαρό/δυναμικό σχεδιασμό και συνδεδεμένο εσωτερικό. Αναφέρεται αυτονομία 343 km (WLTP). Επιστρέφει και σε εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου, μέσω πλατφόρμας πολλαπλών ενεργειακών επιλογών.
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PEUGEOT 3008: fastback SUV με Panoramic i-Cockpit® και κυρτή οθόνη 21 ιντσών. Στην Έκθεση παρουσιάζεται η Dual Motor έκδοση του PEUGEOT E-3008 με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση: 213 ίπποι εμπρός + 112 ίπποι πίσω, συνολικά 325 ίπποι, αυτονομία έως 497 km (WLTP συνδυασμένος κύκλος).
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PEUGEOT 5008: μεγάλο SUV 7 θέσεων με νέο πανοραμικό PEUGEOT i-Cockpit® και «αιρούμενη» κυρτή οθόνη 21 ιντσών. Διατίθεται σε υβριδικές, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Το νέο E-5008 είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε 100% ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 502 km, σε Dual Motor τετρακίνητη έκδοση με έως 473 km, καθώς και σε Long Range έκδοση με έως 668 km.
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PEUGEOT PARTNER: επαγγελματικό για την πόλη, με έμφαση σε ευελιξία/παρκάρισμα και ωφέλιμη φόρτωση. Διατίθεται και ως E-Partner (αμιγώς ηλεκτρικό), για πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας.
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PEUGEOT EXPERT: πολλές διαμορφώσεις για διαφορετικές ανάγκες. Με ύψος 1,90 μ., εξασφαλίζει πρόσβαση σε πάρκινγκ. Διατίθεται και ως E-Expert (100% ηλεκτρικό).
Συνδεδεμένες υπηρεσίες 10 ετών χωρίς συνδρομή
Η PEUGEOT ενισχύει το πακέτο υπηρεσιών για τα ηλεκτρικά μοντέλα της: από 1 Ιουλίου 2025, οι υπηρεσίες e-ROUTES και E-Remote Control εντάχθηκαν στο Connect ONE και περιλαμβάνονται στην τιμή του οχήματος για 10 χρόνια, χωρίς συνδρομή.
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e-ROUTES: βελτιστοποιημένη πλοήγηση μέσω smartphone και λογαριασμού MyPeugeot, με mirroring στο PEUGEOT i-Connect® (λειτουργεί είτε υπάρχει ενσωματωμένη πλοήγηση είτε όχι).
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E-Remote Control (μέσω MyPEUGEOT):
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προβολή/εκκίνηση/προγραμματισμός φόρτισης και δυνατότητα περιορισμού στο 80%,
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εκκίνηση/προγραμματισμός θερμικής προετοιμασίας καμπίνας,
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έναρξη/προγραμματισμός προθέρμανσης & προετοιμασίας μπαταρίας (αποκλειστικά για PEUGEOT E-5008 και E-3008).
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