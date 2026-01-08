Η Peugeot αποκαλύπτει το 408 σε παγκόσμια πρεμιέρα (pics)

Πιστή στο καθιερωμένο ραντεβού της στην αρχή της χρονιάς, η PEUGEOT δίνει το «παρών» στην 102η Έκθεση Αυτοκινήτου Βρυξελλών, που θα πραγματοποιηθεί 9–18 Ιανουαρίου 2026 στο Brussels Expo.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία για το κοινό να δει από κοντά μια ευρεία γκάμα επιβατικών μοντέλων, με έμφαση στην εξηλεκτρισμένη στρατηγική της μάρκας: 100% ηλεκτρικές, Hybrid και Plug-in Hybrid εκδόσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη παρουσία θα έχουν και τα επαγγελματικά οχήματα, στο ειδικό περίπτερο ProOne, με λύσεις σχεδιασμένες για επαγγελματίες.

Οι πρεμιέρες στο περίπτερο της PEUGEOT

Στις Βρυξέλλες η PEUGEOT θα παρουσιάσει το νέο PEUGEOT 408.

Ταυτόχρονα, το κοινό θα γνωρίσει το ΝΕΟ PEUGEOT E-208 GTi, το οποίο θα παρουσιαστεί αποκλειστικά στο Βέλγιο στο περίπτερο της μάρκας.

Τα μοντέλα που θα βρίσκονται στην Έκθεση

PEUGEOT 208 : με σπορ σχεδίαση και πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Διαθέτει συμπαγές τιμόνι , τρισδιάστατο ψηφιακό πίνακα οργάνων , HD οθόνη αφής 10 ιντσών και αναβαθμισμένο εσωτερικό σε σχεδίαση και ποιότητα.

PEUGEOT 2008 : compact SUV με νέες φωτιστικές υπογραφές εμπρός/πίσω, νέες ζάντες αλουμινίου και νέα, φαρδύτερη μάσκα . Το εσωτερικό και οι τεχνολογίες άνεσης/ευεξίας στοχεύουν σε πιο «φιλική» καθημερινή χρήση.

ΝΕΟ PEUGEOT 308: compact hatch με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει Hybrid, Plug-in Hybrid και 100% ηλεκτρικές εκδόσεις, με έμφαση σε χώρους και άνεση για όλους τους επιβάτες.

ΝΕΟ PEUGEOT E-308 SW : με νέο φωτιζόμενο εμπρός μέρος, ζάντες diamond-cut και χρώμα Ingaro Blue . Πρακτικότητα με πίσω κάθισμα 40/20/40 και Magic Handles (αναδίπλωση από τον χώρο αποσκευών). Χώρος φόρτωσης έως 1.402 λίτρα .

PEUGEOT RIFTER : combispace με στιβαρό/δυναμικό σχεδιασμό και συνδεδεμένο εσωτερικό. Αναφέρεται αυτονομία 343 km (WLTP) . Επιστρέφει και σε εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου , μέσω πλατφόρμας πολλαπλών ενεργειακών επιλογών.

PEUGEOT 3008 : fastback SUV με Panoramic i-Cockpit® και κυρτή οθόνη 21 ιντσών . Στην Έκθεση παρουσιάζεται η Dual Motor έκδοση του PEUGEOT E-3008 με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση: 213 ίπποι εμπρός + 112 ίπποι πίσω , συνολικά 325 ίπποι , αυτονομία έως 497 km (WLTP συνδυασμένος κύκλος) .

PEUGEOT 5008 : μεγάλο SUV 7 θέσεων με νέο πανοραμικό PEUGEOT i-Cockpit® και «αιρούμενη» κυρτή οθόνη 21 ιντσών . Διατίθεται σε υβριδικές , Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Το νέο E-5008 είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε 100% ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 502 km , σε Dual Motor τετρακίνητη έκδοση με έως 473 km , καθώς και σε Long Range έκδοση με έως 668 km .

PEUGEOT PARTNER : επαγγελματικό για την πόλη, με έμφαση σε ευελιξία/παρκάρισμα και ωφέλιμη φόρτωση. Διατίθεται και ως E-Partner (αμιγώς ηλεκτρικό), για πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας.

PEUGEOT EXPERT: πολλές διαμορφώσεις για διαφορετικές ανάγκες. Με ύψος 1,90 μ., εξασφαλίζει πρόσβαση σε πάρκινγκ. Διατίθεται και ως E-Expert (100% ηλεκτρικό).

Συνδεδεμένες υπηρεσίες 10 ετών χωρίς συνδρομή

Η PEUGEOT ενισχύει το πακέτο υπηρεσιών για τα ηλεκτρικά μοντέλα της: από 1 Ιουλίου 2025, οι υπηρεσίες e-ROUTES και E-Remote Control εντάχθηκαν στο Connect ONE και περιλαμβάνονται στην τιμή του οχήματος για 10 χρόνια, χωρίς συνδρομή.