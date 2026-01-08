Οι πιλότοι της Peugeot Total Energies στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC)

Η γαλλική ομάδα επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει τη δέσμευσή της στο πρόγραμμα, παρατάσσοντας δύο PEUGEOT 9X8 Hypercars με στόχο να είναι πλήρως ανταγωνιστικά σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σύνθεση οδηγών ανά μονοθέσιο – FIA WEC 2026 PEUGEOT 9X8 #93: Nick Cassidy (NZ) – Paul Di Resta (SCT) – Stoffel Vandoorne (BEL)

PEUGEOT 9X8 #94: Loïc Duval (FRA) – Malthe Jakobsen (DNK) – Théo Pourchaire (FRA) Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πληρώματα επιλέχθηκαν με γνώμονα τον συνδυασμό εμπειρίας και απόδοσης, ώστε να δώσουν «φρέσκια» ενέργεια στο project. Η συγκρότησή τους έγινε ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση των βασικών τεχνικών και αγωνιστικών παραμέτρων, με στόχο να μεγιστοποιείται η απόδοση σε όλες τις φάσεις ενός αγώνα και να ενισχύεται ταυτόχρονα η συνοχή μέσα στην ομάδα.