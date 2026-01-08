Οι πιλότοι της Peugeot Total Energies στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC)

Σύνθεση οδηγών ανά μονοθέσιο – FIA WEC 2026
- PEUGEOT 9X8 #93: Nick Cassidy (NZ) – Paul Di Resta (SCT) – Stoffel Vandoorne (BEL)
- PEUGEOT 9X8 #94: Loïc Duval (FRA) – Malthe Jakobsen (DNK) – Théo Pourchaire (FRA)
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πληρώματα επιλέχθηκαν με γνώμονα τον συνδυασμό εμπειρίας και απόδοσης, ώστε να δώσουν «φρέσκια» ενέργεια στο project. Η συγκρότησή τους έγινε ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση των βασικών τεχνικών και αγωνιστικών παραμέτρων, με στόχο να μεγιστοποιείται η απόδοση σε όλες τις φάσεις ενός αγώνα και να ενισχύεται ταυτόχρονα η συνοχή μέσα στην ομάδα.