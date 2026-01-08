Η Citroën παρουσιάζει το όραμά της για το μέλλον στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το οποίο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό στις 9 Ιανουαρίου 2026, η Citroën αποκαλύπτει ένα περίπτερο που αντικατοπτρίζει την ταυτότητά της: πολύχρωμο, σύγχρονο και φιλόξενο, αναδεικνύοντας όλη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της μάρκας.

ήμερα η Citroën είναι πιο υπερήφανη από ποτέ για την μοναδικότητα της καθώς, καθιστά την κινητικότητα προσιτή, σχεδιάζει ευφυείς λύσεις, προσφέρει άνεση, εστιάζει σε ό,τι έχει πραγματική αξία και απομακρύνει το περιττό, καλύπτοντας κάθε ανάγκη μετακίνησης, με επιλογές σε κινητήρια σύνολα και αμαξώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επαγγελματιών.

Το περίπτερο αποτυπώνει τη δυναμική ενέργεια που βιώνει αυτή την περίοδο η Citroën. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα φρέσκο, ευφυές και ανατρεπτικό πρωτότυπο αυτοκίνητο, το Citroën ELO, το οποίο παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα, καθώς και μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο C5 Aircross, φιναλίστ στον θεσμό «Car of the Year», μια ναυαρχίδα που ενσαρκώνει στο έπακρο την τεχνογνωσία της Citroën. Παράλληλα, το πρωτοποριακό AMI, που άνοιξε τον δρόμο της ηλεκτρικής μικροκινητικότητας, αποκαλύπτει για πρώτη φορά σε σαλόνι αυτοκινήτου τη «σκοτεινή» του πλευρά, μέσα από την έκδοση Dark Side, ενώ το πάθος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναβιώνει με την παρουσία ενός μονοθεσίου που σηματοδοτεί την είσοδο της Citroën στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB Formula E, η οποία συνοδεύτηκε από ένα βάθρο στον πρώτο αγώνα e-Prix της σεζόν στο Σάο Πάολο.