Ο Ζου αναπληρωματικός οδηγός της Cadillac για το 2026 (pic)

Η Cadillac ανακοίνωσε σήμερα (5/1) ότι ο Γκουανγιού Ζου εντάχθηκε στην ομάδα ως αναπληρωματικός οδηγός, ενόψει της «παρθενικής» σεζόν της ιστορίας της στη Formula 1.

Ο 26χρονος Κινέζος «έτρεξε» στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού την τριετία 2022-24 με τα χρώματα της Alfa Romeo/Sauber, ενώ με αυτόν συμπληρώθηκε το... παζλ των «πιλότων» της αμερικανικής ομάδας για το 2026, καθώς οι οδηγοί αγώνων της Cadillac στη νέα σεζόν θα είναι ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας και ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες, ενώ οδηγός δοκιμών θα είναι ο Αμερικανός Κόλτον Χέρτα.



Στη διάρκεια της «θητείας» του στη Φόρμουλα Ένα, ο Ζου έλαβε μέρος σε 68 γκραν πρι και βαθμολογήθηκε σε επτά αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου του στο γκραν πρι του Μπαχρέιν το 2022. Επίσης, ο 26χρονος χάρισε στη Sauber (η οποία «έτρεχε» τη διετία 2022-23 στο πρωτάθλημα ως Alfa Romeo) τους μοναδικούς βαθμούς της στη σεζόν του 2024, τερματίζοντας όγδοος στο γκραν πρι του Κατάρ.



Αφού αποχώρησε από την ελβετική ομάδα στο τέλος του 2024, ο Ζου εντάχθηκε στη Ferrari ως αναπληρωματικός οδηγός ενόψει του 2025, δουλεύοντας στην πίστα και τον προσομοιωτή, αλλά και λαμβάνοντας μέρος στο πρόγραμμα δοκιμών παλιότερων μονοθεσίων (Testing of Previous cars ή TPC) της ιταλικής ομάδας. Πλέον ο Κινέζος «πιλότος» θα προσφέρει αυτές τις... εμπειρίες του στην Cadillac, η οποία θα προμηθεύεται μονάδες ισχύος και κιβώτια ταχυτήτων από τη Ferrari το 2026.