Volkswagen: Νέα γενιά πιλοτηρίου στο ολοκαίνουργιο ID.Polo (pics)

Η Volkswagen παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo, αποκαλύπτοντας τη νέα γενιά πιλοτηρίου που θα χαρακτηρίσει τα μελλοντικά μοντέλα της οικογένειας ID.

Η νέα ολιστική σχεδιαστική προσέγγιση έχει διαμορφωθεί με άμεσο σημείο αναφοράς τα σχόλια και τις ανάγκες των πελατών, θέτοντας στο επίκεντρο τη σαφήνεια, την ποιότητα και τον διαισθητικό χειρισμό.

Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού βασίζεται σε γνώριμα λειτουργικά πρότυπα της Volkswagen, τα οποία έχουν εξελιχθεί περαιτέρω, συνδυάζοντας φυσικά χειριστήρια με ψηφιακές επιφάνειες υψηλής ανάλυσης. Παράλληλα, η νέα γενιά λογισμικού που κάνει το ντεμπούτο της στο ID. Polo εισάγει πρόσθετες λειτουργίες και αυξημένη άνεση στην καθημερινή χρήση.

Μια ξεχωριστή σχεδιαστική πινελιά φέρνει στο εσωτερικό τη γοητεία της δεκαετίας του 1980. Μέσω της νέας ρετρό οθόνης, οι ψηφιακές ενδείξεις του πίνακα οργάνων μπορούν, με το πάτημα ενός κουμπιού, να μετατραπούν σε γραφικά εμπνευσμένα από το πρώτο Golf, δημιουργώντας έναν συναισθηματικό δεσμό με την ιστορία της μάρκας.

Ο Kai Grünitz, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen για την Τεχνική Ανάπτυξη, δηλώνει: «Με τη νέα αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, που κάνει πρεμιέρα στο ολοκαίνουργιο ID. Polo, ανεβάζουμε την εμπειρία του πελάτη σε νέο επίπεδο. Καθαρές γραμμές, υψηλή ποιότητα, βιώσιμα υλικά και ένα διαισθητικό περιβάλλον λειτουργίας με φυσικά κουμπιά και οθόνες νέας δομής δημιουργούν ένα σύγχρονο και φιλικό cockpit. Παράλληλα, η επόμενη γενιά λογισμικού μας προσφέρει αισθητά περισσότερη άνεση και νέες λειτουργίες, όπως η τρίτη γενιά του Travel Assist, που στο μέλλον θα μπορεί να αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες και πινακίδες STOP.»

Η Volkswagen συνεχίζει να θέτει πρότυπα ποιότητας και άνεσης στις μικρές και compact κατηγορίες, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως σε οχήματα ανώτερης κατηγορίας. Στο ID. Polo, η φιλοσοφία αυτή συνδυάζεται με τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive», δημιουργώντας ένα εσωτερικό που αποπνέει θετική ενέργεια και οικειότητα. Η αίσθηση αυτή ενισχύεται από λεπτομέρειες όπως οι υφασμάτινες επενδύσεις στο ταμπλό και τα ένθετα στις πόρτες, αλλά και από την ευχάριστη υφή όλων των επιφανειών, των κουμπιών και των χειριστηρίων. Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλόξενο περιβάλλον, σχεδιασμένο ώστε ο οδηγός και οι επιβάτες να αισθάνονται άνετα από την πρώτη στιγμή.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον διαισθητικό χειρισμό. Το νέο πιλοτήριο προσφέρει καθαρές και ευανάγνωστες οθόνες με οργανωμένες δομές μενού, περισσότερα φυσικά κουμπιά για άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, ένα πολυλειτουργικό τιμόνι με σαφή διάταξη χειριστηρίων και τη χρήση γνώριμων λειτουργικών μοτίβων της Volkswagen, ώστε η εξοικείωση να είναι άμεση.

Ο επικεφαλής σχεδιαστής της Volkswagen, Andreas Mindt, σημειώνει: «Το ολοκαίνουργιο ID. Polo είναι ένας προσιτός φίλος για την καθημερινή ζωή. Όπως ήταν πάντα το Polo, αλλά τώρα ηλεκτρικό. Δημιουργήσαμε ένα εσωτερικό που σε κάνει να νιώθεις άνετα και οικεία από την πρώτη επαφή. Τα ευδιάκριτα φυσικά κουμπιά προσφέρουν σταθερότητα και εμπιστοσύνη, τα ζεστά υλικά το καθιστούν ελκυστικό, ενώ λεπτομέρειες όπως οι νέο-ρετρό όψεις των οργάνων αποτελούν το χαρακτηριστικό “κλείσιμο του ματιού” της Volkswagen. Έτσι, το ID. Polo παραμένει ένα compact αυτοκίνητο με μεγάλη καρδιά – “Pure Positive” στην πιο αυθεντική της μορφή.»

Η αρχιτεκτονική του cockpit ακολουθεί έναν καθαρό, οριζόντιο προσανατολισμό. Δύο μεγάλες οθόνες, τοποθετημένες σε μία ενιαία οπτική γραμμή, ορίζουν το περιβάλλον του οδηγού: το ψηφιακό cockpit πίσω από το τιμόνι με διαγώνιο 26,0 εκ. (10,25 ίντσες) και η κεντρική οθόνη αφής του συστήματος infotainment με διαγώνιο 33 εκ. (σχεδόν 13 ίντσες), η οποία ξεχωρίζει στην κατηγορία της τόσο για το μέγεθος όσο και για τις δυνατότητές της.

Τα γραφικά χαρακτηρίζονται από υψηλή ανάλυση και ακρίβεια, ενώ η κεντρική οθόνη είναι εύκολα προσβάσιμη και από τον συνοδηγό. Κάτω από αυτήν, μια διακριτική λωρίδα φιλοξενεί ξεχωριστά φυσικά κουμπιά για τον κλιματισμό και τα αλάρμ. Το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι διαθέτει σαφώς οργανωμένες ενότητες κουμπιών, ενώ ανάμεσα στην υποδοχή smartphone και τις ποτηροθήκες βρίσκεται ένα περιστροφικό χειριστήριο για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος, επιτρέποντας τη ρύθμιση της έντασης και την επιλογή σταθμών ή τραγουδιών.

Σημαντική εξέλιξη παρουσιάζει και το ID.Light. Η διαδραστική φωτεινή λωρίδα εκτείνεται πλέον σε όλο το πλάτος του ταμπλό, στη βάση του παρμπρίζ, και για πρώτη φορά συνεχίζεται και στις μπροστινές πόρτες, ενισχύοντας τη διαισθητική επικοινωνία του οχήματος με τον οδηγό.

Τέλος, ιδιαίτερες και απροσδόκητες λεπτομέρειες που δημιουργούν συναισθηματική σύνδεση με τον χρήστη συνοψίζονται από την ομάδα σχεδίασης στον όρο «Secret Sauce». Στο ID. Polo, αυτό το «κάτι παραπάνω» εκφράζεται μέσα από τη ρετρό οθόνη, η οποία μετατρέπει, με ένα μόνο πάτημα κουμπιού στο τιμόνι ή μέσω του infotainment, τις ψηφιακές ενδείξεις του πιλοτηρίου σε κλασικές όψεις των οργάνων του Golf I της δεκαετίας του 1980.