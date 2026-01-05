Πρώην μάνατζερ του Σουμάχερ κατηγορεί τη σύζυγο του Γερμανού πιλότου - «Δεν μου απάντησε ποτέ»

Ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο πολυνίκης οδηγός στην ιστορία της Formula 1, τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα ενώ έκανε σκι στις Άλπεις, στις 29 Δεκεμβρίου 2013.

Από εκείνη τη στιγμή έχει αποσυρθεί πλήρως από τη δημόσια ζωή, με την πραγματική κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό και να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα των τελευταίων ετών, γνωστό μόνο στους πιο στενούς συγγενείς του.

Η οικογένεια Σουμάχερ προστατεύει με απόλυτη αυστηρότητα την ιδιωτική του ζωή για πάνω από δέκα χρόνια, μην διστάζοντας να κινηθεί νομικά απέναντι σε κάθε απόπειρα παραβίασης. Μάλιστα, πρόσφατα άτομα που επιχείρησαν να εκβιάσουν την οικογένεια καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης.

Παράλληλα, ο κύκλος των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στον Γερμανό έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι πληροφορίες που διαρρέουν για την κατάστασή του είναι ελάχιστες, γεγονός που τροφοδοτεί σενάρια και φήμες στους κόλπους των θαυμαστών του.

Κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορες εκδοχές, από ισχυρισμούς ότι βρίσκεται σε φυτική κατάσταση έως φήμες περί αργής ανάρρωσης, ακόμη και ότι παρευρέθηκε διακριτικά στον γάμο της κόρης του, Τζίνα, η οποία πρόσφατα τον έκανε παππού. Η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, παραμένει ιδιαίτερα φειδωλή στις δηλώσεις της. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix το 2021 απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, αν και τα λεγόμενά της άφηναν να εννοηθεί ότι η κατάσταση δεν είναι καλή.

Στο προσκήνιο επανήλθε και ο Βίλι Βέμπερ, επί χρόνια μάνατζερ του Σουμάχερ, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Κορίνα, καθώς δεν του επιτρέπεται να τον επισκεφθεί. Ο ίδιος εξέφρασε δημόσια την πεποίθησή του πως δεν θα τον ξαναδεί ποτέ, δηλώνοντας απογοητευμένος και πληγωμένος. Παράλληλα, κατηγόρησε την οικογένεια ότι τον απέκλεισε σκόπιμα, υποστηρίζοντας πως δεν του ειπώθηκε ποτέ όλη η αλήθεια για την κατάσταση του Γερμανού θρύλου της Formula 1.

«Προσπάθησα εκατοντάδες φορές να επικοινωνήσω με την Κορίνα και δεν απάντησε ποτέ. Τηλεφώνησα επίσης στον Ζαν Τοντ, ο οποίος μου είπε ότι ήταν ακόμα νωρίς. Τηλεφώνησα και την επόμενη μέρα, κανείς δεν απάντησε. Με αφόρισαν, λέγοντας ότι ήταν νωρίς και ότι είχαν περάσει εννέα χρόνια. Ίσως απλώς πρέπει να πουν την αλήθεια» δήλωσε.

Πηγή: newsbeast.gr