Ψήφισαν τον κορυφαίο οδηγό του 2025 στην F1 οι επικεφαλής των ομάδων

Ο καλύτερος πιλότος για το 2025 βγήκε μετά από ψηφοφορία από τους επικεφαλής των ομάδων και δεν είναι ο πρωταθλητής Νόρις.

Τα τελευταία χρόνια, οι επικεφαλής των ομάδων της Formula 1, ψηφίζουν τους κορυφαίους οδηγούς της σεζόν, δίνοντας μια άτυπη αλλά ενδιαφέρουσα κατάταξη, «εκ των έσω».

Για πέμπτη συνεχόμενη φορά, την πρώτη θέση πήρε ο Μαξ Φερστάπεν, αν και έχασε τον τίτλο για μόλις δύο βαθμούς από τον Λάντο Νόρις.

Οι επικεφαλής των ομάδων πήγαν με βάση την συνολική εικόνα, την απόδοση και το ντεμαράζ του Ολλανδού στο τέλος της σεζόν.

Στη δεύτερη θέση είναι ο πρωταθλητής Νόρις, ενώ την τριάδα κλείνει ο Όσκαρ Πιάστρι.

Στην ψηφοφορία έλαβαν μέρος οκτώ από τις δέκα ομάδες, αφού Red Bull και Ferrari δεν κατέθεσαν ψήφο, όπως γίνεται συχνά για λόγους ουδετερότητας.

Η κατάταξη των οδηγών για το 2025 όπως τους ψήφισαν οι επικεφαλής των ομάδων

1. Μαξ Φερστάπεν

2. Λάντο Νόρις

3. Όσκαρ Πιάστρι

4. Τζορτζ Ράσελ

5. Φερνάντο Αλόνσο

6. Κάρλος Σάινθ

7. Σαρλ Λεκλέρ

8. Όλιβερ Μπέρμαν (νέα είσοδος)

9. Ισάκ Χατζάρ (νέα είσοδος)

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ