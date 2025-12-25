McLaren: «Είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που κερδίσαμε»

Ο διευθυντής της βρετανικής ομάδας, Aντρέα Στέλα, αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν η οποία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για την McLaren.

Aναλυτικά όσα είπε:

«Μπορείς να κερδίσεις και μπορείς να χάσεις. Ο τρόπος όμως με τον οποίο το κάνεις είναι απολύτως υπό τον έλεγχό σου. Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει εμένα, ως επικεφαλής της ομάδας, αλλά και ολόκληρη την ομάδα πραγματικά περήφανους. Δίνοντας ίσες ευκαιρίες και στους δύο οδηγούς, στο τέλος δικαιωθήκαμε.

Η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς διαδρομής. Είκοσι τέσσερις αγώνες μετατρέπουν το πρωτάθλημα σε μαραθώνιο: το να παραμείνεις σταθερός, ενωμένος και πιστός στις αξίες σου ήταν τόσο απαιτητικό όσο και απαραίτητο.

Θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Το να κερδίζεις 16 παγκόσμιους τίτλους σημαίνει πολλά, αλλά θέλαμε να δείξουμε ότι ορισμένες αξίες εξακολουθούν να μετρούν, ότι μπορείς να χτίσεις μια κουλτούρα βασισμένη στην πρόοδο και όχι σε πράγματα που μπορεί να μετανιώσεις. Δουλέψαμε ως ομάδα και ως ομάδα κερδίσαμε: οι οδηγοί, οι μηχανικοί, το προσωπικό στην πίστα και το απίστευτο τεχνικό τμήμα στο Ηνωμένο Βασίλειο».