Διάκριση για το smart #5

Η παγκόσμια ομάδα της smart γιορτάζει μία ακόμη σημαντική διάκριση για το αμιγώς ηλεκτρικό smart #5 τη χρονιά που έκανε την πρεμιέρα του στην Ευρώπη: στη Νορβηγία, το νέο οικογενειακό SUV της μάρκας αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026.

Ανάμεσα σε περίπου 30 υποψήφια οχήματα, το πρώτο premium SUV στην ιστορία της μάρκας συγκαταλέχθηκε στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. Στον τελικό γύρο, το smart #5 επικράτησε με σαφή διαφορά.

Ο Dirk Adelmann, Διευθύνων Σύμβουλος της smart Europe, δήλωσε: «Το ευέλικτο οικογενειακό μας SUV, το smart #5, βρέθηκε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας στην Ευρώπη φέτος.

Αυτό το βραβείο αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να αποχαιρετήσουμε το 2025. Η Νορβηγία είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση – μια αγορά όπου η εξηλεκτρισμένη μετακίνηση δεν είναι το μέλλον αλλά το σήμερα και όπου οι πελάτες και ο ειδικός Τύπος συγκαταλέγονται στους πιο έμπειρους ειδικούς ηλεκτρικής κινητικότητας παγκοσμίως. Η αναγνώριση σε μια τέτοια αγορά έχει επομένως εξαιρετική σημασία για εμάς. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτή την επιτυχία και για τις ομάδες της smart στη Σκανδιναβία που εργάζονται με τέτοιο πάθος για τη μάρκα».

Το smart #5 έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά τιμήθηκε με το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award.

Η πρόσθετη διάκριση ως Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 στη Νορβηγία, μία από τις πλέον καθιερωμένες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της smart να προσφέρει με συνέπεια premium σχεδίαση, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και εξαιρετική εμπειρία χρήστη σε ολόκληρη την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα προϊόντων της.