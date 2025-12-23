Παίρνεις μεγάλο SUV με κόστος χρήσης... μικρού (pics)

Η Ford κάνει μια κίνηση που αλλάζει την εικόνα στην κατηγορία των υβριδικών SUV μεσαίας κατηγορίας, φέρνοντας το Ford Kuga 2.5L FHEV σε ακόμα πιο ελκυστική θέση.

Με νέα χαμηλότερη τιμή και ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για ιδιώτες (ετήσια αντικειμενική δαπάνη και φόρος πολυτελούς διαβίωσης), το αυτοφορτιζόμενο full hybrid της Ford ενισχύει τη σχέση τιμής–αξίας–κόστους χρήσης–αποδοτικότητας.

Συγκεκριμένα, το Ford Kuga 2.5L FHEV κοστολογείται πλέον στα 31.494€, σε επίπεδα αντίστοιχα με την βενζινοκίνητη έκδοση, γεγονός που το καθιστά πιο προσιτό για όσους θέλουν ένα ευρύχωρο, οικογενειακό SUV με σύγχρονη υβριδική τεχνολογία.

Πέρα από τη νέα τιμή και τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το Kuga 2.5L FHEV εμφανίζει για πρώτη φορά ετήσια φορολογική επιβάρυνση 100€ (από 655€ έως σήμερα). Ταυτόχρονα, το υβριδικό σύστημα κίνησης υπόσχεται κατανάλωση 5,3 l/100 km, ενώ η μέγιστη αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 900 km με ένα γέμισμα, καλύπτοντας από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι ταξίδια εκτός πόλης.

Η απόκτηση του μοντέλου υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance με επιτόκιο από 0,9%*, όπως αναφέρει η Ford Motor Ελλάς. Παράλληλα, η εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο σιγουριάς για τον ιδιοκτήτη, περιορίζοντας την έκθεση σε απρόοπτα έξοδα και κρατώντας τη μηνιαία δόση ως βασικό, προβλέψιμο κόστος.

Πώς λειτουργεί το full hybrid σύστημα

Στο Ford Kuga 2.5L FHEV δεν απαιτείται φόρτιση από τον οδηγό. Η μπαταρία φορτίζεται από το σύστημα αναγεννητικής πέδησης και από τον ηλεκτροκινητήρα που μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση, ενώ όπου χρειάζεται συμβάλλει και ο βενζινοκινητήρας.

Το σύστημα επιτρέπει κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο μέρος της χρήσης, ιδιαίτερα σε πόλη, σε ποσοστό έως και 64%. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός αλουμινένιος βενζινοκινητήρας με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον κύκλο Atkinson, σε συνδυασμό με τριφασικό υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη.

Η ενέργεια προέρχεται από υδρόψυκτη μπαταρία ιόντων λιθίου 1,1 kWh, τοποθετημένη χαμηλά στο δάπεδο για ασφάλεια και σωστή κατανομή βάρους. Τον έλεγχο αναλαμβάνει προηγμένη ηλεκτρονική μονάδα, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου CVT για οικονομία και άνεση στην οδήγηση.