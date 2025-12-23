Νέο DS N°8: το ηλεκτρικό ταξίδι μεγάλων αποστάσεων (τιμές, pics)

Το DS N°8 πατάει πάνω στη σύγχρονη εκδοχή της γαλλικής παράδοσης στο αυτοκίνητο και συνδέεται συμβολικά με το πνεύμα πρωτοπορίας της DS του 1955, σε μια χρονιά που η DS Automobiles τιμά τα 70 χρόνια της.

Η σχεδίασή του έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: μέγιστη αποδοτικότητα, με ρέουσες/κωνικές γραμμές και δουλειά στην αεροδυναμική σήραγγα σε κάθε επιφάνεια, ακόμη και στους μεγάλους τροχούς 74 εκ., ώστε να βελτιστοποιηθεί η αεροδυναμική αντίσταση SCx.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η φωτιζόμενη, αεροαποδοτική “μάσκα-οθόνη” DS LUMINASCREEN, μαζί με προβολείς LED τριών μονάδων που πλαισιώνονται από 8 LED σε μοτίβο “Clous de Paris”. Τα κάθετα DS LIGHTBLADE εμπρός/πίσω ολοκληρώνουν τη φωτεινή ταυτότητα, συμβάλλοντας και στην αεροδυναμική, ενώ κάνουν το N°8 αναγνωρίσιμο από πάνω από 100 μέτρα.

Έως 350 ίπποι (και power boost έως 375 hp), αυτονομία έως 750 km WLTP

Το DS N°8 προσφέρεται σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις: 230, 245 και 350 ίππων, με την κορυφαία να έχει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση. Οι ηλεκτροκινητήρες κατασκευάζονται στο Trémery (Γαλλία) από την Emotors (κοινοπραξία με συμμετοχή του Ομίλου Stellantis).

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν power boost:

FWD : +30 ίπποι (έως 260 hp )

FWD Long Range : +35 ίπποι (έως 280 hp )

AWD Long Range: +25 ίπποι (έως 375 hp)

Επιδόσεις:

FWD 0–100 km/h: 7,7"

FWD Long Range 0–100 km/h: 7,8"

AWD Long Range 0–100 km/h: 5,4"

Τελική: ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 190 km/h (όλες οι εκδόσεις)

Μπαταρίες 74 kWh ή 97,2 kWh, φόρτιση με έμφαση στο ταξίδι

Διατίθενται δύο ωφέλιμες χωρητικότητες:

74 kWh (έκδοση FWD )

97,2 kWh (εκδόσεις FWD Long Range και AWD Long Range)

Οι κυψέλες NMC (Νικέλιο-Μαγγάνιο-Κοβάλτιο) παράγονται στο Billy-Berclau Douvrin (62, Γαλλία).

Αυτονομία/κατανάλωση (WLTP):

DS N°8 FWD Long Range : 750 km συνδυασμένη WLTP, 15,9 kWh/100 km Αστική αυτονομία : 909 km WLTP Αεροδυναμικοί δείκτες: Cx 0,24 και SCx 0,63 dm²

FWD : 550 km WLTP (συνδυασμένη)

AWD Long Range: 688 km WLTP (συνδυασμένη)

Φόρτιση:

DC έως 160 kW , με διατήρηση μέγιστης ισχύος έως 55% SOC Ανάκτηση 200 km αυτονομίας σε 10 λεπτά φόρτισης

AC on-board 11 kW : 20–80% περίπου 6 ώρες σε τριφασικό wallbox 11 kW

Προαιρετικά on-board charger 22 kW

Έξυπνη διαχείριση μπαταρίας με αυτόματο όριο φόρτισης στο 80% για ενίσχυση μακροχρόνιας απόδοσης

Καμπίνα: «Τέχνη του Ταξιδιού» με έμφαση σε άνεση και ησυχία

Το εσωτερικό ακολουθεί τη λογική “Seamless Design”, με συνδυασμό High Craft και High-Tech. Διατηρούνται χαρακτηριστικές λεπτομέρειες DS όπως τα ανάγλυφα “Clous de Paris” σε τιμόνι/αεραγωγούς και οι «μαργαριταρένιες» ραφές σε ταμπλό/υποβραχιόνια, μαζί με επενδύσεις Nappa σε μοτίβο “μπρασελέ ρολογιού”.

Στάνταρ υπάρχει πανοραμική θερμομονωτική γυάλινη οροφή, ενώ η ακουστική άνεση ενισχύεται από κορυφαία ηχομόνωση και πολυστρωματικά κρύσταλλα περιμετρικά.

DS IRIS SYSTEM 2.0 και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης

Το DS IRIS SYSTEM 2.0 λειτουργεί με φυσικές φωνητικές εντολές ή από οθόνη αφής 16 ιντσών, με λογική χρήσης τύπου smartphone.

Έχει:

διπλάσια μνήμη flash

RAM αυξημένη κατά 1,5 φορά

διπλάσια ταχύτητα απόκρισης οθόνης

Προσφέρεται δωρεάν για 3 χρόνια το πακέτο CONNECT PLUS, με υπηρεσίες όπως ChatGPT και EV Routing (συνεχής βελτιστοποίηση διαδρομής και χρόνων φόρτισης σε πραγματικό χρόνο).

Στην οδήγηση, το DS DRIVE ASSIST 2.0 φέρνει ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας και PREDICTIVE ACC που προσαρμόζει ταχύτητα στο προφίλ δρόμου και στα όρια κυκλοφορίας.

Επιπλέον τεχνολογίες που αναφέρονται για το N°8:

DS PIXEL VISION 3.0 με εμβέλεια έως 520 μ. χωρίς θαμπώματα

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION με κάμερα σάρωσης δρόμου

DS NIGHT VISION

Ψηφιακός καθρέπτης οπισθοπορείας

Εκδόσεις και εξοπλισμός: PALLAS & ÉTOILE

PALLAS (FWD, FWD Long Range)

Βασικός εξοπλισμός με, μεταξύ άλλων:

DS IRIS SYSTEM με 3D συνδεδεμένη πλοήγηση

Ασύρματο Android Auto / Apple CarPlay

Ασύρματη φόρτιση smartphone, 4 USB

Keyless είσοδος/εκκίνηση

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός/πίσω + κάμερα οπισθοπορείας

Αναγεννητική πέδηση 3 επιπέδων με paddles, One-pedal

Ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα, φιμέ πίσω κρύσταλλα

Αντλία θερμότητας, διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

Πανοραμική θερμομονωτική γυάλινη οροφή

Εσωτερικό σε vegan δέρμα , θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Ατμοσφαιρικός φωτισμός, ανοξείδωτα μαρσπιέ

Εφεδρικός τροχός έκτακτης ανάγκης

ÉTOILE (FWD, FWD Long Range, AWD Long Range)

Ξεχωρίζει με DS LUMINASCREEN και προσθέτει, μεταξύ άλλων:

Ζάντες αλουμινίου 20"

Συναγερμό, ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες

DS DRIVE ASSIST 2.0

DS PIXEL LED VISION

Ψηφιακό εσωτερικό καθρέπτη

Κάμερες 360 Vision

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free

DS Extended Head Up Display

DS Neck warmer (θέρμανση αυχένα)

Χρώματα, υλικά και βιωσιμότητα

Διατίθεται σε 5 χρώματα, με 3 νέα:

Μπλε TOPAZ , Γκρι PALLADIUM , Λευκό ALABASTER

και επιπλέον:

CRYSTAL PEARL, Μαύρο PERLA NERA

Στάνταρ υπάρχει μαύρη οροφή (μαζί με τα τόξα), ενώ προαιρετικά προσφέρεται εκτεταμένο δίχρωμο που περιλαμβάνει και το καπό. Η τεχνολογία Paintjet για το δίχρωμο καπό αναφέρεται ως παγκόσμια πρωτιά σε μαζική παραγωγή και μειώνει τις εκπομπές, καθώς η διαδικασία δεν απαιτεί φάση ψησίματος.

Στο εσωτερικό, η νέα αρμονία Eternal Blue είναι η χαρακτηριστική επιλογή, με “animal free” εκδοχές:

DS Pearl Grey & Eternal Blue, DS Basalt Black & Eternal Blue Alcantara®, κυρίως από ανακυκλωμένα υλικά.

Οι επιλογές Alezan Nappa Brown και Basalt Black Nappa γίνονται με φυτική δέψη με φύλλα ελιάς.

Τιμές (χωρίς κρατική επιδότηση)