Η Nissan εντυπωσιάζει στο Tokyo Auto Salon 2026 (pics)

Η Nissan και η Nissan Motorsports & Customization Co., Ltd. (NMC) δίνουν ραντεβού στο Tokyo Auto Salon 2026, που θα γίνει 9–11 Ιανουαρίου στο Makuhari Messe.

Το περίπτερο της μάρκας θα βρίσκεται στο Hall 2 (West Hall), No 217, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πρεμιέρες, ειδικές εκδόσεις και παρουσία από τον κόσμο του Super GT.

Νέο NISMO concept

Στην έκθεση θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση ένα νέο concept μοντέλο NISMO. Περισσότερα στοιχεία θα ανακοινωθούν στη συνέντευξη Τύπου της Nissan στις 9 Ιανουαρίου.

Fairlady Z (ανανεωμένο)

Το ανανεωμένο Fairlady Z έρχεται με σχεδιαστικές αλλαγές που στοχεύουν σε καλύτερη αεροδυναμική και αναβαθμισμένες επιδόσεις. Για την ιαπωνική αγορά αναμένεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ θα υπάρξει και έκδοση NISMO MT με χειροκίνητο κιβώτιο.

X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay

Με βάση την έκδοση Rock Creek του X-Trail, η Nissan παρουσιάζει το X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay, με “outdoor” προσανατολισμό: αδιάβροχα καθίσματα, ειδικές σχεδιαστικές πινελιές σε εξωτερικό/εσωτερικό, και θεματικά πακέτα αξεσουάρ για δραστηριότητες στη φύση (όπως camping). Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Nissan LEAF AUTECH

Το ολοκαίνουργιο LEAF μπαίνει στη σειρά AUTECH, συνδυάζοντας σπορ χαρακτήρα με πιο πολυτελή αισθητική και αναβαθμισμένα υλικά στην καμπίνα.

MOTUL AUTECH GT-R (Super GT 2016)

Ξεχωριστή παρουσία στο περίπτερο θα έχει το MOTUL AUTECH GT-R (σεζόν Super GT 2016), ως φόρος τιμής στην αποχώρηση του Tsugio Matsuda από την ενεργό δράση στο SUPER GT μετά το τέλος της σεζόν 2025. Το 2016, οι Tsugio Matsuda και Ronnie Quintarelli είχαν πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες στην GT500 (Okayama και Fuji).

Εκδηλώσεις – Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

14:15 : Παρουσίαση του project «Matchy’s March» , με ομιλητή τον Masahiko Kondo , Team Director της Kondo Racing στο Super GT (GT500).

15:00: Τελετή αποχώρησης του Tsugio Matsuda από το Super GT, με τον ίδιο ως ομιλητή.

Η Nissan θα μεταδώσει ζωντανά τα talk shows της έκθεσης, ενώ περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.