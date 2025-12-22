Μίντσλαφ για αποχώρηση Χόρνερ: «Έπρεπε να κάνουμε κάτι»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Red Bull GmbH, Όλιβερ Μίντσλαφ, μίλησε για την αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από την ομώνυμη ομάδα της Formula 1, τονίζοντας ότι, ενώ ο Βρετανός είχε ένα «εξαιρετικό ιστορικό», οι υπεύθυνοι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να βασίζονται στην ιστορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χόρνερ αντικαταστάθηκε στο ρόλο του ως διευθύνων σύμβουλος της Red Bull Racing και επικεφαλής της ομάδας Φόρμουλα Ένα στις 9 Ιουλίου, ύστερα από 20 χρόνια, από τον επικεφαλής των Racing Bulls, Λοράν Μεκίς. Υπό την ηγεσία του 52χρονου Βρετανού, η Red Bull πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα κατασκευαστών και οκτώ τίτλους οδηγών (σ.σ. τέσσερις με τον Μαξ Φερστάπεν και τέσσερις με τον Σεμπάστιαν Φέτελ). Όμως, ο Χόρνερ βρέθηκε επίσης στη «δίνη του κυκλώνα» μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη και απρεπή συμπεριφορά προς γυναίκα υπάλληλο, τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά, και η ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της Red Bull τον απάλλαξε από κάθε αδίκημα.



«Δεν θα το χαρακτήριζα ρίσκο, επειδή ήμασταν 100% υπέρ αυτού του μέτρου. Ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι. Δεν είμαι κάποιος που λέγεται διευθυντής προσλήψεων και απολύσεων, κάποιος που απολύει ανθρώπους έτσι απλά» δήλωσε ο Μίντσλαφ στην ολλανδική εφημερίδα "De Telegraaf" και συνέχισε: «Ο Κρίστιαν έχει ένα εξαιρετικό ιστορικό με την ομάδα και έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες. Όλοι εδώ στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και εμού, τον εκτιμούμε γι' αυτά που έχει κάνει. Αλλά αυτό είναι επίσης μέρος του να είσαι ένας επαγγελματικός οργανισμός. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να βασίζεσαι στην ιστορία και αισθανθήκαμε ότι ήταν καιρός να γυρίσουμε σελίδα και να αρχίσουμε ένα νέο κεφάλαιο. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά δεν βιαστήκαμε να την πάρουμε επίσης».



Ο Μίντσλαφ απάντησε και στα πρόσφατα σχόλια του -πρώην πλέον- συμβούλου μηχανοκίνητου αθλητισμού της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, για τον Χόρνερ. Ο 82χρονος Αυστριακός ισχυρίστηκε πως ο πρώην επικεφαλής της ομάδας έκανε «ό,τι μπορούσε για να πάρει τον έλεγχο της εταιρείας» μετά τον θάνατο του (σ.σ. ιδρυτή) Ντίτριχ Μάτεσιτς και πως ο Μαξ Φερστάπεν θα ήταν πρωταθλητής το 2025, αν ο Χόρνερ είχε φύγει νωρίτερα.



«Αυτά τα λόγια για τον Κρίστιαν είναι ευθύνη του Χέλμουτ» είπε ο Μίντσλαφ και συνέχισε: «Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό για τον Κρίστιαν, απλά επειδή σήμαινε πολλά για τη Red Bull. Αλλά πάντα έρχεται μια στιγμή που τα πράγματα δεν πάνε καλά και τότε, ως εταιρεία, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Θα δώσεις σε κάποιον περισσότερο χρόνο ή είναι καιρός για έναν νέο ηγέτη; Αισθανθήκαμε ότι ήταν καιρός για μια αλλαγή. Διαφωνώ με τις δηλώσεις του Χέλμουτ. Ναι, είναι λογικό τα πράγματα να αλλάζουν σε έναν οργανισμό. Ίσως και ο Δρ. Μάρκο να έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών. Νομίζω ότι είναι αρκετά φυσιολογικό να μην είναι τα πάντα ίδια, όπως ήταν πριν από πέντε χρόνια. Ο Κρίστιαν και ο Χέλμουτ έχουν δουλέψει μαζί υπέροχα για χρόνια, από το ξεκίνημα το 2005 (σ.σ. ο Μάτεσιτς αγόρασε την ομάδα της Jaguar τον Νοέμβριο του 2004 και τη μετονόμασε σε Red Bull Racing ενόψει της σεζόν του 2005 στη Φόρμουλα Ένα), οπότε μιλάμε για περισσότερα από 20 χρόνια. Δώστε μου μερικά παραδείγματα από άλλους μεγάλους αθλητικούς οργανισμούς, όπου η ηγετική ομάδα έχει παραμείνει η ίδια για τόσο καιρό. Έτσι, μπορείτε να δείτε πολύ αρνητικά το γεγονός ότι και οι δύο έχουν φύγει τώρα. Αλλά θα έλεγα πως είναι μοναδικό το γεγονός ότι ήταν εδώ μαζί για τόσο καιρό κι έχουν πετύχει τόσα πολλά. Μερικές φορές απλά χρειάζεσαι μια αλλαγή για να ταρακουνήσεις τα πράγματα».