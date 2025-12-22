Η BYD εγκαινιάζει νέο Media Hub στην Ευρώπη

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής Οχημάτων Νέας Ενέργειας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Media Hub, μιας νέας πλατφόρμας αφιερωμένης σε δημοσιογράφους, επαγγελματίες των media και δημιουργούς περιεχομένου, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των εμπορικών σημάτων της BYD.

Η νέα ιστοσελίδα, στη διεύθυνση media.byd.com, συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα brands του Ομίλου — BYD, DENZA και YANGWANG — καθώς και μια εκτενή βάση εγγράφων που περιλαμβάνει δελτία Τύπου, press kit, οπτικό υλικό υψηλής ανάλυσης, βίντεο και τεχνικό περιεχόμενο.

Σχεδιασμένο για να απλοποιεί την πρόσβαση στην πληροφορία και να υποστηρίζει τη ραγδαία ανάπτυξη της BYD στην Ευρώπη, το Media Hub αποτελεί πλέον την επίσημη «πύλη» για την παρακολούθηση των ειδήσεων του Ομίλου, των καινοτομιών, των παρουσιάσεων νέων προϊόντων, των δραστηριοτήτων και των εταιρικών ανακοινώσεων.

Το Media Hub προσφέρει:

Ειδήσεις και δελτία Τύπου

Media kit ανά μοντέλο

Εικόνες και βίντεο υψηλής ανάλυσης

Τεχνική και προϊοντική ενημέρωση

Με τον νέο αυτό χώρο, η BYD ενισχύει τη δέσμευσή της να υποστηρίζει δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου στην καθημερινή τους εργασία.

Η ομάδα δημοσίων σχέσεων της BYD στην Ευρώπη προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τις ειδήσεις της BYD να εγγραφούν στο Media Hub, ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω email, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://media.byd.com/register