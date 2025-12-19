Ο Λίντμπλαντ θα «τρέχει» με το νούμερο 41 στη «ρούκι» σεζόν του (pic)

Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ θα «τρέχει» με το νούμερο 41 στη νέα σεζόν της Φόρμουλα Ένα, η οποία θα είναι η «παρθενική» της καριέρας του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) έδωσε σήμερα (19/12) στη δημοσιότητα την επίσημη λίστα συμμετοχών ενόψει της σεζόν του 2026 και ο 18χρονος οδηγός των Racing Bulls, ο οποίος μέχρι πρότινος «έτρεχε» στη Φόρμουλα 2, θα είναι ο μοναδικός «ρούκι» στο καινούριο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα.



Ο νεαρός «πιλότος», ο οποίος γεννήθηκε στην Αγγλία από Σουηδό πατέρα και ινδικής καταγωγής μητέρα, πανηγύρισε τρεις νίκες και άλλες δύο παρουσίες στο βάθρο στο διάστημα που αγωνίστηκε στη Φόρμουλα 2, ολοκληρώνοντας τη σεζόν του 2025 στην έκτη θέση της κατάταξης με 134 βαθμούς, και επελέγη να πάρει... προαγωγή για τη Φόρμουλα Ένα, ως μέλος της οικογένειας της Red Bull.



Ο Λίντμπλαντ είναι μέλος της ομάδας νεαρών οδηγών της Red Bull από το 2021 και η... ανέλιξή του είναι ταχύτατη, καθώς αγωνίστηκε για μόλις μια σεζόν στη Φόρμουλα 3 κι άλλη μια στη Φόρμουλα 2, προτού ανακοινωθεί ότι θα καλύψει το κενό του Ιζάκ Ατζάρ στους Racing Bulls, με τον Γάλλο οδηγό να παίρνει... προαγωγή για τη «μεγάλη» ομάδα της Red Bull και να γίνεται ο «ομόσταυλος» του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, για το 2026.



Ο Λίντμπλαντ έλαβε μέρος στο πρόσφατο (9/12) τεστ μετά το τέλος της σεζόν της Φόρμουλα Ένα που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι και «έγραψε» 139 γύρους στη διάρκεια της ημέρας για λογαριασμό των Racing Bulls με καλύτερη επίδοση 1:26.519, όντας 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον μελλοντικό «ομόσταυλό» του, Λίαμ Λόσον.



Οι Racing Bulls κατέλαβαν την έκτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών του 2025, με τον Ατζάρ να ανεβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο των νικητών στο ολλανδικό γκραν πρι.



Παράλληλα, ο Λίντμπλαντ θα γίνει ο πρώτος οδηγός που θα «τρέξει» στη Φορμουλα Ένα με το νούμερο 41. Οι υπόλοιπες αλλαγές σε σχέση με το 2025 είναι αυτή του Λάντο Νόρις, ο οποίος, ως ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής, αφήνει το 4 για το νούμερο 1, και αυτή του Φερστάπεν, ο οποίος, μετά την απώλεια του τίτλου των οδηγών, άφησε το 1 και επέλεξε να πάρει το νούμερο 3 και όχι το 33 που χρησιμοποιούσε μέχρι και το 2021.