To νέο υβριδικό Toyota Aygo πιάνει... πάτο στην κατανάλωση (pics)

Το ultra-compact SUV της Toyota, πιο fun και πιο οικονομικό από ποτέ για την πόλη.

Η στρατηγική multipath-way της Toyota για τον εξηλεκτρισμό επεκτείνεται πλέον και στην κατηγορία Α: το νέο Aygo X γίνεται το πρώτο πλήρως Hybrid Electric μοντέλο της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η Toyota πετυχαίνει ένα ακόμη τεχνολογικό ορόσημο, καθώς καταφέρνει να ενσωματώσει το υβριδικό σύστημα κίνησης στο Aygo X χωρίς να θυσιάζει τις compact εξωτερικές διαστάσεις ούτε τους εσωτερικούς χώρους.

Βασισμένο στην πλατφόρμα TNGA-B και την τεχνολογία Hybrid Dynamic Force, το νέο Aygo X Hybrid αποδίδει 116 ίππους, προσφέρει ζωηρή επιτάχυνση και επίπεδο άνεσης, στιβαρότητας και NVH που παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Η κατανάλωση καυσίμου στην πόλη είναι εντυπωσιακή, μόλις 2,9 λτ./100 χλμ. – που μεταφράζεται σε κόστος περίπου 5 €/100 χλμ. – ενώ η μικτή WLTP φτάνει τα 3,7 λτ./100 χλμ.. Το ανθρακικό αποτύπωμα βρίσκεται σημαντικά κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια, με τις εκπομπές να πέφτουν στα 66 g CO₂ εντός πόλης.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, το μοντέλο εξοπλίζεται με το Toyota Safety Sense 3.0, τη νεότερη γενιά συστημάτων υποβοήθησης της μάρκας.

Η εγγύηση Toyota φτάνει έως 11 έτη / 200.000 χλμ. για το όχημα και έως 11 έτη / 1.000.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία (με τις γνωστές ετήσιες επεκτάσεις).

Το νέο Aygo X Hybrid λανσάρεται με 4 ξεχωριστές εκδόσεις, 8 μοναδικές αποχρώσεις, και ξεκινά εμπορικά στην Ελλάδα με τιμή από 19.670 €.

Compact αστικό crossover με πλήρη εξηλεκτρισμό

Το μικρό αστικό crossover της μάρκας, περνά σε νέο κεφάλαιο με την υιοθέτηση πλήρους υβριδικής τεχνολογίας. Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός συνδυάζεται με μια πιο ώριμη οδηγική συμπεριφορά, διατηρώντας το φρέσκο, νεανικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντα το Aygo.

Βασισμένο στο παιχνιδιάρικο Aygo, το Aygo X εξελίχθηκε και σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη και κυκλοφόρησε το 2022. Από τότε έχει σημειώσει σημαντική εμπορική πορεία, με μερίδιο περίπου 20% στην κατηγορία του από τις αρχές του έτους.

Το νέο Aygo X Hybrid συνδυάζει έντονα εξατομικευμένο στυλ, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Η δυναμική σιλουέτα και οι ιδιαίτεροι χρωματικοί συνδυασμοί υπηρετούν μια σύγχρονη, αστική εικόνα, που τώρα ενισχύεται από πιο τολμηρό εμπρός μέρος και ανανεωμένο design λεπτομερειών.

Ως το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας Α, θέτει τον πήχη ιδιαίτερα ψηλά στην απόδοση. Η γνωστή υβριδική τεχνολογία της Toyota προσφέρει καθημερινή πρακτικότητα χωρίς συμβιβασμούς, με το Aygo X Hybrid να εμφανίζει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ από οποιοδήποτε μη επαναφορτιζόμενο αυτοκίνητο στην αγορά, σύμφωνα με το WLTP.

Οι οδηγοί επωφελούνται από την αυξημένη ορατότητα και την ευελιξία ενός compact crossover, με ισχυρότερη επιτάχυνση και περισσότερη ισχύ χάρη στο νέο υβριδικό σύστημα. Παράλληλα απολαμβάνουν την ηρεμία που προσφέρουν τα εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης της Toyota.

Για όσους ζητούν ακόμα πιο σπορ χαρακτήρα, το Aygo X διατίθεται πλέον και σε έκδοση GR SPORT, για πρώτη φορά στη γκάμα του μοντέλου.

Το Aygo X παραμένει ευρωπαϊκό προϊόν: έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί αποκλειστικά για την ήπειρο από την Toyota Motor Europe στο Βέλγιο, ενώ η παραγωγή της νέας γενιάς ξεκίνησε στις 13 Νοεμβρίου στο εργοστάσιο Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) στο Kolin. Οι πωλήσεις του στις ευρωπαϊκές αγορές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ξεχωριστό compact SUV

Το νέο Aygo X εξακολουθεί να εκπέμπει το «έτοιμο για όλα» ταμπεραμέντο του, αλλά τώρα με ένα πλήρως ανανεωμένο εμπρός μέρος που υπογραμμίζει την ταυτότητά του ως compact SUV.

Η τρισδιάστατη μαύρη μάσκα υιοθετεί το χαρακτηριστικό διπλό τραπεζοειδές της Toyota, ενώ ο μακρύτερος μπροστινός πρόβολος (+76 mm) ενισχύει την παρουσία του αυτοκινήτου στο δρόμο. Την εικόνα συμπληρώνουν οι ζάντες αλουμινίου 17 ή 18 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση) και οι έντονα διαμορφωμένοι μαύροι θόλοι τροχών. Ένα έγχρωμο ένθετο στην κάτω γρίλια τονίζει το δυναμικό προφίλ και δημιουργεί την αίσθηση χαμηλότερου κέντρου βάρους.

Η κομψότητα τονίζεται από την μεταφορά της γραμμής κλεισίματος του καπό πιο μπροστά, ώστε να καλύπτεται μερικώς από τα φώτα και τις εμπρός λεπτομέρειες, μειώνοντας τα εμφανή κενά. Τα φλας μεταφέρονται σε διακριτικότερη θέση στους καθρέπτες, οι οποίοι πλέον αναδιπλώνονται ηλεκτρικά, υπογραμμίζοντας τον σύγχρονο χαρακτήρα. Στις ανώτερες εκδόσεις, τα full LED εμπρός και πίσω φώτα ολοκληρώνουν την high-tech εικόνα.

Η χρωματική φιλοσοφία “mellow spice” ορίζει τέσσερις ιδιαίτερες προσωπικότητες: Cinnamon, Jasmine, Tarragon και Lavandula, που προσφέρονται στις εκδόσεις High και Mid+.

Το Cinnamon , με μεταλλικό εφέ, δίνει μια κομψή, εκλεπτυσμένη νότα.

Το Jasmine μεταβάλλεται διακριτικά από ζεστές σε πιο δροσερές μεταλλικές αποχρώσεις.

Το Tarragon με “solid” φινίρισμα αποπνέει ήρεμη, μινιμαλιστική αίσθηση.

Το Lavandula ξεχωρίζει με πιο σύνθετη, ιδιαίτερη εμφάνιση.

Στις εκδόσεις Mid+ και High, η διχρωμία υπογραμμίζει τον δυναμικό χαρακτήρα, με το μαύρο να «ρέει» από την οροφή προς το πίσω μέρος και μέχρι τα πλαϊνά μαρσπιέ.

Ευρυχωρία, στυλ και συνδεσιμότητα

Το ανανεωμένο cockpit του Aygo X είναι πιο ευρύχωρο, χωρίς να χάνει το παιχνιδιάρικο ύφος του. Η αίσθηση ποιότητας ενισχύεται από ένα μινιμαλιστικό, αλλά προσεγμένο περιβάλλον, με περισσότερη άνεση, πρακτικές λύσεις αποθήκευσης και πλήρη συνδεσιμότητα.

Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, το Aygo X αξιοποιεί πλήρως τον διαθέσιμο χώρο, προσφέροντας υψηλή θέση οδήγησης για άριστη ορατότητα. Τέσσερις ενήλικες φιλοξενούνται άνετα, ενώ ο χώρος αποσκευών των 231 λίτρων επαρκεί για τα καθημερινά ψώνια αλλά και για μεγαλύτερες αποσκευές.

Η οροφή τύπου παγόδας ενισχύει την αίσθηση ανοιχτού χώρου, μειώνοντας ταυτόχρονα τη μετωπική επιφάνεια και συμβάλλοντας σε χαμηλότερη αεροδυναμική αντίσταση και εκπομπές CO₂.

Προαιρετικά διατίθεται υφασμάτινη αναδιπλούμενη οροφή, η οποία ανοίγει σχεδόν στο 60% του συνολικού μήκους. Ο σχεδιασμός της ενσωματώνει μοτίβο εμπνευσμένο από την εμπρός μάσκα σε διαβαθμισμένο σχέδιο.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, αντί για τις 4,3" του προηγούμενου μοντέλου, και ο ανανεωμένος πίνακας ελέγχου του κλιματισμού φέρνουν νέα τεχνολογία στο ταμπλό. Η κεντρική κονσόλα έχει επανασχεδιαστεί ώστε να φιλοξενεί το νέο ηλεκτρονικό χειρόφρενο.

Στις εκδόσεις x-Pulse, x-Trend και στις πιο πλούσιες x-Envy, x-Limited, συναντά κανείς διαφορετικά διακοσμητικά: σύγχρονο pattern στις πρώτες και εντυπωσιακό «μαρμάρινο» εφέ στις δεύτερες.

Το τιμόνι είναι επενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας τεχνητό δέρμα, ενώ στην έκδοση High διαθέτει έγχρωμο ένθετο ταιριαστό με την εξωτερική απόχρωση. Τα καθίσματα, ανάλογα με την έκδοση, φέρουν:

κομψό κέντημα σε μοτίβο Χ και διακριτική περιμετρική ραφή στην Mid+ ,

διάτρητα πάνελ σε SakuraTouch® στην High.

Όλες οι εκδόσεις προσφέρουν δύο θύρες USB-C για φόρτιση συσκευών, ενώ προαιρετικά διατίθενται ασύρματη βάση φόρτισης smartphone, ψηφιακό κλειδί και τεχνολογία nanoeX™ για βελτιωμένη ποιότητα αέρα στην καμπίνα.

Το προαιρετικό ηχοσύστημα JBL αναβαθμίζει αισθητά την εμπειρία ήχου, με δύο ηχεία πλήρους φάσματος στις εμπρός πόρτες, tweeters 25 mm στις κολώνες Α και subwoofer 200 mm στο πίσω μέρος – ιδιαίτερα μεγάλο για τις διαστάσεις του Aygo X – προσφέροντας γεμάτα μπάσα, ζωηρή απόκριση και καθαρό ήχο.

Ευελιξία και ησυχία

Χάρη στην πλατφόρμα GA-B της TNGA, το Aygo X προσφέρει εξαιρετική ευελιξία στις αστικές διαδρομές, σε συνδυασμό με χαμηλό κέντρο βάρους και αυξημένη ακαμψία αμαξώματος.

Αναβαθμισμένα συστήματα ανάρτησης, φρένων και διεύθυνσης εξασφαλίζουν πιο διασκεδαστική οδήγηση και άμεση απόκριση. Το βελτιωμένο σύστημα πέδησης διαθέτει πλέον δίσκους και στους τέσσερις τροχούς, ενώ οι ρυθμίσεις του τιμονιού προσφέρουν πιο ελαφριά αίσθηση και μεγαλύτερη ευκολία στους στενούς δρόμους της πόλης. Η ακτίνα στροφής κάτω από 5 μέτρα κάνει τις μανούβρες παιχνίδι.

Η πλήρως υβριδική τεχνολογία της Toyota εξασφαλίζει άμεση απόκριση στο γκάζι και ζωηρή επιτάχυνση. Η ειδική ρύθμιση του κινητήρα δημιουργεί πιο γραμμική σχέση στροφών-επιτάχυνσης, για πιο ευχάριστη αίσθηση. Το σύστημα ελέγχου καθόδου υποβοηθά την ασφαλή επιβράδυνση σε κατηφόρες, προσαρμόζοντας την ταχύτητα ακόμη κι όταν ο οδηγός δεν πατάει φρένο.

Παράλληλα, το υβριδικό σύστημα προσφέρει πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, ειδικά σε αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Επτά νέα μέτρα ηχομόνωσης μειώνουν αισθητά τον θόρυβο: ηχομονωτικά στοιχεία στο ταμπλό, μόνωση στο καπό και προστατευτική ποδιά κινητήρα συνεργάζονται με το αναβαθμισμένο σύστημα εξάτμισης για ακόμη πιο ήσυχο ταξίδι. Στις εκδόσεις Mid+ και High προστίθενται επιπλέον λύσεις, όπως παχύτερα κρύσταλλα και αυξημένη μόνωση περιμετρικά του αμαξώματος.

Το μικρότερο πλήρως υβριδικό Toyota

Το Aygo X αποτελεί το μικρότερο πλήρως υβριδικό μοντέλο της Toyota. Έτσι, ο εξηλεκτρισμός φτάνει στο πιο compact και προσιτό μέλος της γκάμας, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ως urban crossover.

Ο κινητήρας είναι κοινός με τα Yaris και Yaris Cross: ένα 1.5 λίτρων υβριδικό σύνολο, το οποίο αντικαθιστά τον αμιγώς βενζινοκινητήρα 1,0 λίτρου της προηγούμενης γενιάς.

Η συνολική ισχύς φτάνει τα 116 DIN ίππους, αυξημένη κατά 44 DIN hp σε σχέση με πριν, βελτιώνοντας σημαντικά την οδηγική απόδοση και τη δυναμική. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,2 δευτερόλεπτα, δηλαδή πάνω από 5 δευτ. ταχύτερα από το προηγούμενο μοντέλο.

Οι εκπομπές CO₂ είναι 85 g/km, κορυφαία τιμή στην κατηγορία, γεγονός που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τις ζώνες χαμηλών εκπομπών, ενώ η επιπλέον ισχύς κάνει και τις μεγαλύτερες διαδρομές πιο άνετες.

Η ενσωμάτωση των υβριδικών εξαρτημάτων με σταθερό μεταξόνιο 2.430 mm και χωρίς απώλεια χώρου αποσκευών απαίτησε ευρηματικές λύσεις:

Για πρώτη φορά σε υβριδικό Toyota, οι δύο σειρές μπαταριών τοποθετούνται δίπλα-δίπλα, διαμήκως στο δάπεδο κάτω από τα πίσω καθίσματα . Άλλα υβριδικά Toyota χρησιμοποιούν παράλληλη διάταξη που καταλαμβάνει περισσότερο μήκος.

Η βοηθητική μπαταρία μεταφέρθηκε κάτω από τον χώρο αποσκευών, διατηρώντας πλήρως τα 231 λίτρα φόρτωσης.

GR SPORT: Η πιο σπορ πλευρά

Για πρώτη φορά, το Aygo X αποκτά έκδοση GR SPORT, εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές ομάδες TOYOTA GAZOO Racing που έχουν κατακτήσει παγκόσμια πρωταθλήματα.

Βασισμένο στην έκδοση High, το Aygo X GR SPORT προσθέτει αποκλειστικά στοιχεία εμφάνισης και επιδόσεων:

Ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ και ελατήρια και νέα, φαρδύτερη αντιστρεπτική δοκός για καλύτερο κράτημα και μικρότερες κλίσεις αμαξώματος.

Αναθεωρημένο υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης για πιο άμεση και ακριβή αίσθηση.

Οι βελτιώσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν πιο συναρπαστική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας την άνεση στην καθημερινή χρήση.

Οπτικά, το Aygo X GR SPORT ξεχωρίζει με:

αποκλειστική διχρωμία Mustard και μαύρο καπό ,

μάσκα σε glossy black με χαρακτηριστικό πλέγμα “G-pattern” ,

νέες αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Στο εσωτερικό, το ασπρόμαυρο θέμα τονίζεται με λεπτομέρειες σε piano black, γκρι τόνους και κεντητά λογότυπα GR. Τα μπροστινά καθίσματα συνδυάζουν το premium υλικό SakuraTouch® με suede τύπου Dinamica στις κύριες επιφάνειες και γκρι Samara στις πλαϊνές ενισχύσεις.

Συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης

Το νέο Aygo X υιοθετεί το πιο πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας στην κατηγορία του, χάρη στη νεότερη γενιά Toyota Safety Sense, εμπλουτισμένη με λειτουργίες ειδικά για υβριδικά οχήματα.

Η υβριδική τεχνολογία φέρνει μαζί της σειρά ηλεκτρονικών βοηθημάτων που βελτιστοποιούν την απόδοση και εξασφαλίζουν πιο ομαλή, προβλέψιμη οδήγηση:

Predictive Efficient Drive : «μαθαίνει» τη συμπεριφορά του οδηγού και αξιοποιεί δεδομένα από το cloud-based σύστημα πλοήγησης. Με βάση τις διαδρομές και τις συνθήκες, το υβριδικό σύστημα βελτιστοποιεί φόρτιση/εκφόρτιση της μπαταρίας.

Predictive State of Charge (SoC) Control σε δύο σενάρια: Σε κατηφόρες, χρησιμοποιεί δεδομένα χαρτών για να προβλέπει ευκαιρίες ανάκτησης ενέργειας και να μειώνει προληπτικά το επίπεδο φόρτισης. Σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, χρησιμοποιεί πληροφορίες κίνησης ώστε να διατηρεί τη φόρτιση, επιτρέποντας μεγαλύτερη διάρκεια αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης σε χαμηλές ταχύτητες.

Extended Regeneration Control: όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι, αυξάνει το φρένο του κινητήρα πέρα από τα συνηθισμένα, μεγιστοποιώντας την ανάκτηση ενέργειας.

Το Adaptive Cruise Control έχει πλέον πιο ομαλή απόκριση σε επιτάχυνση και φρενάρισμα, για αυξημένη άνεση και ασφάλεια. Ενεργοποιείται από διακόπτη στο τιμόνι και ενσωματώνει:

λειτουργία Overtake Protection , που αποτρέπει άθελη προσπέραση αργών οχημάτων,

λειτουργία Overtaking Support, η οποία βοηθά στη διατήρηση της κατάλληλης ταχύτητας κατά την αλλαγή λωρίδας.

Νέο ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος και αναβαθμισμένη μονοφθαλμική κάμερα βελτιώνουν το Pre-Collision System (PCS), που πλέον εντοπίζει αποτελεσματικότερα μοτοσικλέτες και αντίθετα κινούμενα οχήματα σε διασταυρώσεις. Σε περίπτωση κινδύνου, το σύστημα προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά, ενώ ενεργοποιούνται brake assist και pre-collision braking.

Όταν το PCS είναι ενεργό, το νέο Emergency Steering Assist βοηθά στη σταθερότητα και στη διατήρηση της λωρίδας σε απότομους ελιγμούς αποφυγής.

Το Lane Trace Assist συνεργάζεται με τη λειτουργία Steering Assist για να κρατά το αυτοκίνητο στη λωρίδα. Στον αυτοκινητόδρομο, το Lane Centring, σε συνδυασμό με το adaptive cruise control, φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να κινείται στο κέντρο της λωρίδας. Όταν το cruise control δεν χρησιμοποιείται, η λειτουργία Vehicle Sway Warning ειδοποιεί για πιθανή αστάθεια στην πορεία.

Πρόσθετα στοιχεία ασφαλείας είναι ο νέος περιοριστής ταχύτητας, που συνεργάζεται με τα αναβαθμισμένα Road Sign Assist και Automatic High Beam.

Μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα

Σε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική διάσταση παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή αυτοκινήτου, το Aygo X Hybrid προσφέρει συνδυασμό οδηγικής απόλαυσης, πρακτικότητας και υψηλής αποδοτικότητας.

Η πολυτεχνολογική προσέγγιση της Toyota για την κλιματική ουδετερότητα στοχεύει στην παροχή λύσεων για κάθε είδους χρήση και οδηγό. Με το Aygo X Hybrid, ο εξηλεκτρισμός γίνεται πιο προσιτός, καλύπτοντας πλέον ένα από τα πιο δημοφιλή αστικά segments.

Με σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής (παραγωγή, χρήση, διανομή), η Toyota εκτιμά ότι το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα του Aygo X Hybrid μειώνεται κατά 18% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Κύριος παράγοντας είναι ο υπερ-αποδοτικός υβριδικός κινητήρας, σε συνδυασμό με νέα υλικά και πρακτικές σε παραγωγή και logistics.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία in-mould colouring: σε ορισμένα εξαρτήματα, το χρώμα εφαρμόζεται απευθείας κατά τη διαδικασία χύτευσης, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με την κλασική βαφή.

Στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται υλικά χωρίς ζωικά συστατικά. Το SakuraTouch®, για παράδειγμα, αποτελείται κατά πάνω από 40% από φυτικό PVC (παράγωγα χαρτοπολτού), υπολείμματα φελλού από τη βιομηχανία κρασιού και ανακυκλωμένο PET. Η σύνθεση αυτή, χωρίς ζωικά παράγωγα, μειώνει τις εκπομπές CO₂ στη φάση παραγωγής υλικών κατά 95% σε σχέση με το γνήσιο δέρμα.

Το εργοστάσιο TMMCZ στο Kolin χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ βελτιωμένες και αποδοτικότερες διαδικασίες στη διαχείριση εξαρτημάτων και logistics οχημάτων συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος.

Η διαδρομή της Toyota στα υβριδικά

Το Toyota Prius του 1997 ήταν το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής παγκοσμίως. Στη συνέχεια, η τεχνολογία επεκτάθηκε σε μεγαλύτερες κατηγορίες: Camry Hybrid (2006), RAV4 Hybrid (2016) κ.ά.

Στην κατηγορία C, το Auris ήταν το πρώτο μοντέλο με υβριδικό σύστημα το 2010, ακολουθούμενο από Toyota C-HR, Corolla και Corolla Cross. Το Yaris έγινε το 2012 το πρώτο B-segment υβριδικό της μάρκας, με το Yaris Cross να προστίθεται πιο πρόσφατα.

Με το νέο hybrid Aygo X, η ευρωπαϊκή γκάμα της Toyota είναι πλέον ολόκληρη εξηλεκτρισμένη, από τα compact της κατηγορίας Α μέχρι τα μεγάλα off-roaders όπως το Hilux. Από το λανσάρισμα του Prius το 1997 μέχρι σήμερα, η Toyota έχει πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια εξηλεκτρισμένα οχήματα Toyota και Lexus παγκοσμίως.

Άρα...

Το Aygo X γίνεται υβριδικό για πρώτη φορά .

Διατίθεται αποκλειστικά ως hybrid .

Περιλαμβάνει πρώτη έκδοση GR SPORT στη γκάμα Aygo X.

Διαθέτει αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή .

Σχεδιασμός και εξέλιξη στην Ευρώπη, με κινητήρα και σύστημα μετάδοσης να παράγονται στην Πολωνία και τελική κατασκευή στο Kolin, Τσεχία.

Μήκος: 3.776 mm

Πλάτος: 1.740 mm

Ύψος: 1.525 mm

Μεταξόνιο: 2.430 mm

Μικτό βάρος οχήματος: 1.510 kg

Ρεζερβουάρ καυσίμου: 30 L

Ζάντες: 17 ή 18 ιντσών

Ακτίνα στροφής: κάτω από 5 m

Χώρος αποσκευών: 231 L

Νέα χαρακτηριστικά

Νέα εμπρός μάσκα με πρόβολο +76 mm για την ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος.

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες .

Χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από μπαχαρικά: Cinnamon, Jasmine, Tarragon, Lavandula .

Βελτιωμένη ηχομόνωση, με παχύτερο παρμπρίζ στην έκδοση High .

Πίνακας οργάνων 7 ιντσών (από 4,3").

Αναβαθμισμένο πακέτο Toyota Safety Sense.

Υβριδικό σύστημα κίνησης

Υβριδικό σύστημα με κινητήρα 1.5 L .

Εκπομπές CO₂: 85 g/km .

Ισχύς συστήματος: 116 DIN hp (αύξηση κατά 44 DIN hp).

0-100 km/h: 9,2 δευτερόλεπτα (πάνω από 5 δευτ. ταχύτερο από πριν).

GR SPORT

Ειδική ρύθμιση σε ελατήρια, αμορτισέρ και φαρδύτερη αντιστρεπτική δοκό .

Προσαρμοσμένο σύστημα διεύθυνσης.

Αποκλειστική διχρωμία με μαύρο καπό , αποχρώσεις Mustard, Storm Grey, White Pearl .

Μάσκα glossy black με πλέγμα “G-pattern” .

Νέες ζάντες αλουμινίου 18” .

Εσωτερικό σε μαύρο/γκρι με λεπτομέρειες piano black και λογότυπα GR .

Καθίσματα με επενδύσεις SakuraTouch® και Dinamica.

Μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα

Εκτιμώμενη μείωση ανθρακικού αποτυπώματος κατά 18% σε όλο τον κύκλο ζωής.

Το υβριδικό σύστημα κίνησης είναι ο βασικός παράγοντας.

Τεχνολογία βαφής in-mould colouring σε επιλεγμένα εξαρτήματα, με εφαρμογή χρώματος απευθείας στο καλούπι.

Εσωτερικό με υλικά χωρίς ζωικά συστατικά .

Το SakuraTouch® περιέχει πάνω από 40% φυτικό PVC από υποπροϊόντα χαρτοπολτού, απόβλητα φελλού και ανακυκλωμένο PET.

Το εργοστάσιο στο Kolin χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και πιο αποδοτικές διαδικασίες logistics για εξαρτήματα και οχήματα.

Με όλα τα παραπάνω, το νέο Toyota Aygo X Hybrid έρχεται να ορίσει νέα στάνταρ στην κατηγορία των ultra-compact, πλήρως υβριδικών SUV πόλης, συνδυάζοντας διασκέδαση, οικονομία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.