BYD SEAL 5 DM-i: Με αυτονομία πάνω από 1.000 χλμ. - Πόσο κοστίζει

Η BYD φέρνει στην ελληνική αγορά το SEAL 5 DM-i, το πρώτο σεντάν της μάρκας με την υβριδική τεχνολογία Super Hybrid DM.

Πρόκειται για plug-in υβριδικό που συνδυάζει πολύ χαμηλή κατανάλωση, μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, στοχεύοντας όσους θέλουν οικονομία χωρίς να αποχωριστούν τον θερμικό κινητήρα.

Το αμάξωμα του SEAL 5 DM-i έχει σχεδιαστεί υπό την επίβλεψη του Wolfgang Egger, με έμπνευση από τη θάλασσα και τη σχεδιαστική φιλοσοφία OceanX της BYD. Το μπροστινό μέρος ξεχωρίζει με τα «ρευστά» σχήματα, τα λεπτά LED φώτα και τις χαμηλά τοποθετημένες εισαγωγές αέρα, στοιχεία που βελτιώνουν ταυτόχρονα την αεροδυναμική.

Το προφίλ παραμένει καθαρό, με χαμηλή κλίση οροφής, αλλά χωρίς να θυσιάζεται ο χώρος για τους πίσω επιβάτες χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2.718 mm. Στάνταρ είναι οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ενώ πίσω τα φωτιστικά σώματα με φωτεινή λωρίδα και λεπτομέρειες σε σχήμα σταγόνας νερού δίνουν την αίσθηση κίνησης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Καμπίνα για κάθε μέρα

Στο εσωτερικό, το SEAL 5 DM-i συνδυάζει μαλακά υλικά, καθίσματα από vegan δέρμα και καθαρές γραμμές. Ξεχωρίζουν η ηλιοροφή (στάνταρ) με σκίαστρο, το σύστημα καθαρισμού αέρα PM2.5 και ο χώρος για τους επιβάτες, με δυνατότητα μετακίνησης πέντε ενηλίκων χωρίς παραχωρήσεις.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 508 λίτρα (έως 1.295 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα), τιμή κορυφαία για την κατηγορία.

Στο ταμπλό δεσπόζει η γνωστή περιστρεφόμενη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών (portrait/landscape) με ελληνικό μενού, φωνητικές εντολές και άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες κλιματισμού. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας 8,8 ιντσών, ενώ το τιμόνι και η κεντρική κονσόλα «BYD Heart» συγκεντρώνουν φυσικούς διακόπτες για τις πιο συχνές λειτουργίες.

Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει Apple CarPlay, Android Auto, ενημερώσεις OTA, τέσσερις θύρες USB, ασύρματη φόρτιση 15 W και λειτουργία NFC key, ώστε το αυτοκίνητο να ξεκλειδώνει από smartphone ή wearable. Μέσω της λειτουργίας V2L (Vehicle-to-Load), το SEAL 5 DM-i μπορεί να δίνει ρεύμα έως 3,3 kW σε εξοπλισμό camping, εργαλεία ή οικιακές συσκευές.

Υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM

Η καρδιά του μοντέλου είναι η τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode), η οποία συνδυάζει:

βενζινοκινητήρα 1.5 Xiaoyun

ηλεκτροκινητήρα

και την μπαταρία Blade Battery τεχνολογίας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου) χωρητικότητας 18,3 kWh.

Το σύστημα αποδίδει συνολικά 156 kW (212 ίππους) και κινεί τους εμπρός τροχούς. Το 0-100 km/h έρχεται σε 7,5 δευτ., με τελική ταχύτητα 180 km/h.

Η λειτουργία χωρίζεται σε:

EV Mode , όπου το αυτοκίνητο κινείται αποκλειστικά ηλεκτρικά, με αυτονομία έως 100 km WLTP .

HEV Mode, όπου ο βενζινοκινητήρας δουλεύει κυρίως ως γεννήτρια, τροφοδοτώντας μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Όταν ζητηθεί περισσότερη ισχύς, το σύστημα περνά σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας και τα δύο μοτέρ.

Η μέση σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου (WLTP) ανακοινώνεται στα 1,7 L/100 km, ενώ η συνδυασμένη κατανάλωση φτάνει τα 4,8 L/100 km, με εκπομπές CO₂ 38 g/km. Με γεμάτο ρεζερβουάρ 48 λίτρων και πλήρως φορτισμένη μπαταρία, η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.050 km WLTP.

Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 6,6 kW επιτρέπει φόρτιση από 15% στο 100% σε περίπου 174 λεπτά.

Η Blade Battery, εκτός από τη μεγάλη διάρκεια ζωής, ξεχωρίζει για την ασφάλεια, καθώς περνά το απαιτητικό nail penetration test, προσφέροντας αυξημένη αντοχή σε ακραίες συνθήκες και συμβάλλοντας στην ακαμψία του αμαξώματος.

Εξοπλισμός, ασφάλεια και τιμή

Στην ελληνική αγορά, το BYD SEAL 5 DM-i διατίθεται σε μία πλήρη έκδοση Design, με τιμή 34.890 €. Στάνταρ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

LED εμπρός και πίσω φώτα

ηλιοροφή με σκίαστρο

ζάντες αλουμινίου 17"

καθίσματα από vegan δέρμα, με ηλεκτρική ρύθμιση οδηγού και συνοδηγού

αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών

κάμερα 360°, αισθητήρες παρκαρίσματος

V2L, ασύρματη φόρτιση smartphone και ηχοσύστημα με 8 ηχεία.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο φέρει πλήρες πακέτο ADAS, με:

Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assistance, σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού, προειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας εμπρός/πίσω, Blind Spot Detection, Rear Collision Warning, Door Opening Warning, TPMS και λειτουργία Emergency Call σε περίπτωση ατυχήματος.

Εγγυήσεις και βασικά τεχνικά στοιχεία

Η εργοστασιακή εγγύηση είναι:

6 χρόνια ή 150.000 km για το αυτοκίνητο

8 χρόνια ή 150.000 km για τον ηλεκτροκινητήρα

8 χρόνια ή 250.000 km για τη Blade Battery, με διατήρηση τουλάχιστον 70% της χωρητικότητάς της.

Βασικά μεγέθη BYD SEAL 5 DM-i (Design)

Μήκος/Πλάτος/Ύψος: 4.780 / 1.837 / 1.515 mm

Μεταξόνιο: 2.718 mm

Βάρος: 1.635 kg

Κίνηση: εμπρός τροχοί

Συνολική ισχύς: 156 kW / 212 ίπποι

0-100 km/h: 7,5 δλ.

Ηλεκτρική αυτονομία: 100 km WLTP

Συνολική αυτονομία: 1.050 km WLTP

Κατανάλωση καυσίμου (σταθμισμένη συνδυασμένη): 1,7 L/100 km

Εκπομπές CO₂: 38 g/km

Χώρος αποσκευών: 508–1.295 λίτρα

Θέσεις: 5

V2L: 3,3 kW (στάνταρ)

Έτσι, το SEAL 5 DM-i έρχεται να προστεθεί στη γκάμα της BYD στην Ελλάδα ως σεντάν plug-in υβριδικό με μεγάλο βεληνεκές, χαμηλό κόστος χρήσης και εξοπλισμό που δεν αφήνει κενά.

Τεχνικές προδιαγραφές