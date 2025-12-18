Στηρίζει τον Χάμιλτον ο Λεκλέρ: «Το κίνητρο υπάρχει, η απάντηση θα έρθει»

Μετά από μια απαιτητική και απογοητευτική πρώτη χρονιά του Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari στη Formula 1, ο Σαρλ Λεκλέρ είπε να υπερασπιστεί τον Βρετανό teammate του.

Η σεζόν του 2025 στο Μαρανέλο κύλησε δύσκολα για τον Βρετανό πιλότο. Ο Χάμιλτον δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο σε κανένα από τα 24 Grand Prix της χρονιάς, την ώρα που ο Λεκλέρ είχε επτά παρουσίες στο podium.

Οι επιδόσεις αυτές άνοιξαν τη συζήτηση γύρω από το αν ο Χάμιλτον διατηρεί το ίδιο κίνητρο με παλιά. Ο Λεκλέρ, ωστόσο στήριξε αμέσως τον teammate του και ύψωσε ασπίδα προστασίας.

«Ο Λιούις είχε και έχει πάντα τεράστιο κίνητρο. Το φινάλε της σεζόν ήταν δύσκολο, όχι μόνο για εκείνον αλλά για ολόκληρη την ομάδα. Το αυτοκίνητο γινόταν ολοένα και πιο απαιτητικό, όμως είμαι βέβαιος ότι θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί την επόμενη χρονιά. Προσπαθώ να αφήνω πίσω μου τα αρνητικά όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Ο 28χρονος οδηγός αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη πρόκληση που φέρνουν οι μεγάλες αλλαγές κανονισμών το 2026, λέγοντας πως είναι κομβική ευκαιρία για τη Ferrari να επιστρέψει στις νίκες και στους τίτλους.

Ακόμη ξεκαθάρισε πως στόχος του παραμένει να πετύχει το μεγάλο του όνειρο και να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Ferrari.