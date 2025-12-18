Η επανεφεύρεση ενός best seller: το ID. Polo πλησιάζει στη γραμμή παραγωγής (pics)

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο ID. Polo έχει ήδη ξεκινήσει. Λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, ένας στόλος σχεδόν «production ready» πρωτοτύπων γράφει τα τελευταία, απαιτητικά χιλιόμετρα δοκιμών σε διαφορετικά κλίματα και οδικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο.

Στόχος αυτής της φάσης είναι να «κλειδώσει» η ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια και να ρυθμιστεί με ακρίβεια η συμπεριφορά στο δρόμο, ώστε το αυτοκίνητο που θα βγει στη μαζική παραγωγή να ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές της Volkswagen.

Με το ID. Polo η μάρκα πατά επάνω στα διαχρονικά της πλεονεκτήματα: ευκολία χειρισμών, πρακτικότητα, υψηλή ποιότητα κατασκευής και προσιτό κόστος κτήσης. Την ίδια στιγμή, είναι το πρώτο μοντέλο που φέρει στη μαζική παραγωγή τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «PurePositive» του επικεφαλής σχεδιασμού Andreas Mindt. Το αποτέλεσμα είναι ένα συμπαγές, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με χώρους και οδηγικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Είναι επίσης το πρώτο μέλος της οικογένειας ID. που υιοθετεί το ιστορικό όνομα Polo.

Τέσσερις εκδόσεις ισχύος, δύο μπαταρίες, αυτονομία έως 450 χλμ.

Στην αγορά, την άνοιξη του 2026, το ID. Polo θα εμφανιστεί αρχικά σε τρεις εκδόσεις ισχύος:

85 kW (116 PS)

99 kW (135 PS)

155 kW (211 PS)

Αργότερα μέσα στη χρονιά θα προστεθεί το σπορ ID. Polo GTI με ισχύ 166 kW (226 PS).

Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα εξοπλίζονται στάνταρ με μπαταρία υψηλής τάσης τεχνολογίας LFP (λιθίου–φωσφορικού σιδήρου), καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, που υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW.

Οι ισχυρότερες εκδόσεις, 155 kW και 166 kW, θα χρησιμοποιούν μπαταρία NMC (νικελίου–μαγγανίου–κοβαλτίου) με τα νέα ενοποιημένα στοιχεία της PowerCo, καθαρής ενεργειακής χωρητικότητας 52 kWh. Σε αυτή τη διαμόρφωση, η αυτονομία φτάνει έως 450 χιλιόμετρα, με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης DC έως 130 kW.

Νέο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με βάση την MEB+

Το ID. Polo περνά σε επόμενη φάση την πλατφόρμα Modular Electric Drive Matrix (MEB+), υιοθετώντας ένα νέο σύστημα ηλεκτρικής κίνησης στους εμπρός τροχούς.

Το πλήρως επανασχεδιασμένο σύνολο δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, μειώνοντας την πολυπλοκότητα, τον αριθμό εξαρτημάτων και το συνολικό βάρος. Έτσι περιορίζεται τόσο το κόστος παραγωγής όσο και η κατανάλωση ενέργειας, ενώ η επιλογή της εμπρός κίνησης απελευθερώνει επιπλέον χώρους στην καμπίνα.

Η καρδιά του συστήματος είναι ο ηλεκτροκινητήρας τελευταίας γενιάς APP290 της Volkswagen, που συνδυάζει υψηλή ισχύ με χαμηλές απώλειες. Στο δάπεδο του αυτοκινήτου έχει ενσωματωθεί μια νέα γενιά μπαταριών ενοποιημένων στοιχείων PowerCo, με τεχνολογία cell-to-pack: τα στοιχεία τοποθετούνται απευθείας στο σώμα της μπαταρίας, χωρίς ενδιάμεσα modules. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος, περιορίζονται οι απαιτήσεις χώρου και το βάρος, ενώ η ενεργειακή πυκνότητα αυξάνεται περίπου κατά 10%. Το κέρδος για τον οδηγό είναι σαφές: περισσότερη αυτονομία και ακόμη καλύτερη αποδοτικότητα.

«Εκδημοκρατισμός» των καινοτομιών

Χάρη στην πλατφόρμα MEB+, το ID. Polo μεταφέρει στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων όχι μόνο την τελευταία λέξη της ηλεκτροκίνησης, αλλά και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Κεντρική θέση έχει το σημαντικά εξελιγμένο TravelAssist, το οποίο μπορεί να υποστηρίζει πλευρική και διαμήκη καθοδήγηση, αλλά και υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας σε αυτοκινητόδρομους.

Στο ID. Polo, το TravelAssist προσφέρει για πρώτη φορά και λειτουργίες αναγνώρισης φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων STOP, ανεβάζοντας επίπεδο την ασφάλεια και την άνεση στην καθημερινή οδήγηση.

Διαστάσεις και χώροι: πιο πρακτικό Polo από ποτέ

Το νέο ηλεκτρικό supermini έχει:

Μήκος 4.053 mm

Πλάτος 1.816 mm

Ύψος 1.530 mm

Μεταξόνιο 2.600 mm

Παρότι οι εξωτερικές διαστάσεις είναι αντίστοιχες με εκείνες του κλασικού Polo που βασίζεται στην πλατφόρμα MQB, η αρχιτεκτονική της MEB+ επιτρέπει αισθητά καλύτερη εκμετάλλευση χώρων.

Το εσωτερικό μήκος έχει αυξηθεί κατά 19 mm, με την πίσω σειρά να ωφελείται περισσότερο, ενώ έχουν βελτιωθεί και το πλάτος στην καμπίνα και ο χώρος για το κεφάλι. Ο χώρος αποσκευών έχει μεγαλώσει κατά 24%: από 351 σε 435 λίτρα. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο συνολικός όγκος φτάνει τα 1.243 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο αντίστοιχο θερμικό μοντέλο.

Το πάντα τετράθυρο και πενταθέσιο ID. Polo αναδεικνύεται έτσι στο πιο πρακτικό και ευέλικτο Polo που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, ένα αυτοκίνητο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες της πόλης αλλά και της καθημερινής μετακίνησης πέρα από αυτήν.

Ένα νέο κεφάλαιο για το όνομα Polo

Με το ID. Polo, η Volkswagen μεταφέρει την εμπειρία και την αξιοπιστία ενός εμβληματικού best–seller στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ο συνδυασμός προσιτής τεχνολογίας, προηγμένων συστημάτων ασφαλείας και συνδεσιμότητας, μαζί με υψηλό επίπεδο πρακτικότητας, δίνει στο μοντέλο όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να ανοίξει ουσιαστικά τον δρόμο για τη μαζική μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα.