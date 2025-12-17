Αυτό ψηφίστηκε «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα

Το FIAT Grande Panda αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας την πρώτη θέση στην ψηφοφορία του θεσμού.

Τα 27 μέλη του «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» έδωσαν το χρίσμα στο νέο μοντέλο της FIAT, αναγνωρίζοντας την επιστροφή της μάρκας στο B-Segment. Στην εκδήλωση που έγινε στις 15 Δεκεμβρίου στο Eleon Loft, το Grande Panda συγκέντρωσε 378 βαθμούς, κατακτώντας την κορυφή με αισθητή διαφορά από το δεύτερο μοντέλο.

Το Grande Panda έχει σχεδιαστεί στο Centro Stile στο Τορίνο και «πατάει» πάνω στην κληρονομιά του FIAT Panda του 1980, την οποία μεταφράζει σε σύγχρονη εικόνα και τεχνολογική προσέγγιση. Παράλληλα, τοποθετείται στο B-Segment με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε B-SUV, έχοντας απόσταση από το έδαφος 18,3 cm, ενώ στην καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει άνετα τέσσερις ενήλικες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 412 λίτρα.

Η γκάμα κινητήρων καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, με εισαγωγική τιμή από 16.990 ευρώ. Διατίθεται:

με βενζινοκινητήρα 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ,

με υβριδικό σύστημα 110 ίππων και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων ,

καθώς και ως αμιγώς ηλεκτρικό με 113 ίππους και αυτονομία 320 km (WLTP, μικτός κύκλος).

Το ολοκαίνουργιο FIAT Grande Panda συνοδεύεται από 5ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, 8 χρόνια για την μπαταρία υψηλής τάσης της ηλεκτρικής έκδοσης και 5 χρόνια οδική βοήθεια χωρίς επιβάρυνση. Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα είναι διαθέσιμο στο δίκτυο της FIAT για γνωριμία και test drive.