Το Deepal S05 κερδίζει 5 αστέρια στο Euro NCAP

Η CHANGAN ανακοίνωσε ότι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Deepal S05 απέσπασε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP 2025, επιβεβαιώνοντας ότι το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί με πολύ υψηλές προδιαγραφές προστασίας.

Το Deepal S05 στηρίζεται σε δομή υψηλής αντοχής και ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, μαζί με πλήρως εξελιγμένα συστήματα ADAS, κάτι που το κατατάσσει ανάμεσα στις πιο ασφαλείς επιλογές στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Η συνολική του επίδοση αποτυπώνει μια ισορροπημένη προσέγγιση στην προστασία ενηλίκων, παιδιών και ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Οι βαθμολογίες στις 4 βασικές κατηγορίες Euro NCAP

Προστασία Ενήλικων Επιβατών: 94%

Το Deepal S05 κατέγραψε πολύ υψηλές επιδόσεις σε εμπρόσθιες και πλευρικές συγκρούσεις, αλλά και σε σενάρια οπίσθιας πρόσκρουσης που σχετίζονται με τραυματισμό αυχένα. Η ακαμψία του αμαξώματος, η σωστή απορρόφηση ενέργειας και η λειτουργία των αερόσακων συνέβαλαν σε χαμηλές τιμές κινδύνου τραυματισμού.

Προστασία Παιδιών: 87%

Η αξιολόγηση βασίστηκε τόσο σε δυναμικές δοκιμές όσο και στην πρακτικότητα/εργονομία εγκατάστασης παιδικών καθισμάτων. Το όχημα υποστηρίζει i-Size και διαθέτει Child Presence Detection (ανίχνευση παρουσίας παιδιού).

Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου: 78%

Η σχεδίαση του εμπρός μέρους και τα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος για πεζούς και ποδηλάτες βοήθησαν στη βαθμολογία, με μετρήσεις που δείχνουν αποτελεσματική μείωση κινδύνων σε σημεία κρούσης όπως το καπό και η βάση του παρμπρίζ.

Safety Assist: 76%

Το Deepal S05 εξοπλίζεται με πλήρη γκάμα ADAS, όπως:

AEB (Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης) για οχήματα, πεζούς και ποδηλάτες

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας

Ανίχνευση τυφλού σημείου

Έξυπνη προσαρμογή ταχύτητας

Σύστημα ανίχνευσης προσοχής οδηγού

Η αξιολόγηση των 5 αστέρων από τον Euro NCAP, σύμφωνα με τη CHANGAN, υπογραμμίζει τη στόχευση της εταιρείας στην ασφάλεια και την ποιότητα, με το Deepal S05 να παρουσιάζεται ως ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και υψηλό επίπεδο προστασίας για τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.