Το νέο T-Roc κατακτά την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων

Ο Euro NCAP ανακοίνωσε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των δοκιμών ασφάλειας και το νέο Volkswagen T-Roc προστέθηκε στη λίστα των μοντέλων που παίρνουν τη μέγιστη διάκριση των πέντε αστέρων.

Η συνολική του εικόνα, σύμφωνα με τον οργανισμό, ανταποκρίνεται στις νεότερες και πιο αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης, τοποθετώντας το ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας του.

Η αξιολόγηση του Euro NCAP εξετάζει τέσσερις βασικούς άξονες: προστασία ενηλίκων επιβατών, προστασία παιδιών, προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και τεχνολογίες πρόληψης ατυχημάτων. Στο τελευταίο κομμάτι, το T-Roc –με πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και λειτουργιών πέδησης έκτακτης ανάγκης ήδη από τις βασικές εκδόσεις– καταγράφει, όπως αναφέρεται, υψηλές επιδόσεις στις δοκιμές.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά ότι τον Μάιο το Volkswagen Tayron είχε επίσης πάρει πέντε αστέρια, ενώ οι επαναξιολογήσεις για το 2025 των Golf, ID.3 και ID.4 διατηρούν την κορυφαία βαθμολογία, χάρη σε συνεχείς βελτιώσεις. Η Volkswagen συνδέει αυτά τα αποτελέσματα με τη στρατηγική «Safety4all», δηλαδή τη διάθεση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης όχι μόνο σε premium μοντέλα αλλά και στη μαζική γκάμα.

Βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Αυτόματη πέδηση σε στροφή εμπρός από αντίθετα ερχόμενο όχημα + υποβοήθηση διεύθυνσης για αποφυγή σύγκρουσης

Ανίχνευση απόσπασης προσοχής και υπνηλίας

AutoHold για ηλεκτρονικό χειρόφρενο

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα

Υποβοήθηση στάθμευσης (εμπόδια εμπρός/πίσω)

ESP

LightAssist (υποβοήθηση μεγάλης σκάλας)

Περιοριστής ταχύτητας με προγνωστική λειτουργία

Cruise control

Προσαρμοζόμενο cruise control (ACC) (στάνταρ από “Life”)

Υποβοήθηση διασταύρωσης

FrontAssist με ανίχνευση πεζών/ποδηλατών

ParkAssist Plus (στάνταρ από “Style” και “R-Line”)

RearView (στάνταρ από “Life”)

LaneAssist

SideAssist με ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω και προειδοποίηση αποβίβασης

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Προαιρετικά

Πακέτο τεχνολογίας “IQ.DRIVE” με:

TravelAssist (με LaneAssist & EmergencyAssist)

Προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών

AreaView (επισκόπηση περιβάλλοντος) + RearView

Head-up display

Μια σύντομη εικόνα για το μοντέλο

Το πρώτο T-Roc κυκλοφόρησε το 2017 και αναφέρεται ως το δεύτερο πιο επιτυχημένο SUV της Volkswagen παγκοσμίως μετά το Tiguan. Η δεύτερη γενιά παρουσιάζεται ως αναβαθμισμένη σε όλους τους τομείς, με νέους υβριδικούς κινητήρες, πιο ποιοτικό εσωτερικό, συστήματα infotainment/λειτουργικά επόμενης γενιάς, περισσότερους χώρους και υποβοήθηση οδηγού που πλησιάζει κατηγορίες υψηλότερα.

Τι είναι ο Euro NCAP

Ο Euro NCAP είναι ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός που αξιολογεί την ασφάλεια νέων οχημάτων από το 1997, με υποστήριξη –μεταξύ άλλων– από ευρωπαϊκά υπουργεία μεταφορών, λέσχες αυτοκινήτου και ασφαλιστικές ενώσεις. Οι απαιτήσεις και οι δοκιμές γίνονται αυστηρότερες ανά τακτά διαστήματα (περίπου κάθε δύο χρόνια), τόσο για τα στάνταρ συστήματα υποβοήθησης όσο και για την παθητική ασφάλεια.