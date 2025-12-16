Επιστροφή της Formula 1 στην Πορτογαλία το 2027 και το 2028

Η Formula 1 επιβεβαίωσε την επιστροφή της Πορτογαλίας στο επίσημο καλεντάρι του πρωταθλήματος για τις σεζόν 2027 και 2028, έπειτα από διετή συμφωνία με την πορτογαλική κυβέρνηση.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Autódromo Internacional do Algarve, γνωστό σε όλους ως Portimão, το οποίο φιλοξένησε τελευταία φορά Grand Prix το 2020 και το 2021, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του θεσμού εν μέσω της πανδημίας Covid-19.

Η πίστα, μήκους 4,6 χιλιομέτρων, θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές του πρωταθλήματος, με έντονες υψομετρικές διαφορές και τεχνικά σημεία, με αποκορύφωμα τη θεαματική κατηφορική τελευταία δεξιά στροφή που οδηγεί στην ευθεία των pit.

Η Πορτογαλία διαθέτει μακρά και πλούσια ιστορία στη Formula 1. Το πρώτο Grand Prix πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο το 1958, ενώ στο πέρασμα των δεκαετιών αγώνες φιλοξενήθηκαν και στις πίστες του Μονσάντο και του Εστορίλ, μέσα στα 75 χρόνια ζωής του αθλήματος.

Θρυλικοί οδηγοί έχουν πανηγυρίσει νίκες σε πορτογαλικό έδαφος, όπως οι Αλέν Προστ, Άιρτον Σένα και Νάιτζελ Μάνσελ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αείμνηστος Σένα κατέκτησε στο Εστορίλ το 1985 την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1.

Παράλληλα, το Portimão έχει γράψει τη δική του σύγχρονη ιστορία, καθώς εκεί ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε το 2021 την 92η νίκη της καριέρας του, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ.