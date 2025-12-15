Η Audi Revolut F1 Team παρουσιάζεται επίσημα στο Βερολίνο

Η ομάδα Audi Revolut F1 Team προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις, παρουσιάζοντας επίσημα το όνομα και το λογότυπό της.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η παγκόσμια παρουσίασή της θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026. Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την Audi Revolut F1 Team προς την ένταξή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 το 2026. Το όνομα και το λογότυπο επισφραγίζουν την ονομαστική συνεργασία που επιβεβαιώθηκε τον Ιούλιο του 2025 μεταξύ της Audi F1 και της παγκόσμιας fintech Revolut.

Η συνεργασία με τη Revolut αποτελεί το στρατηγικό θεμέλιο της ταυτότητας της νέας ομάδας. Ως παγκόσμια δύναμη στον κλάδο του fintech, η Revolut συμμερίζεται το όραμα για καινοτομία, υψηλή απόδοση και σύνδεση με ένα διεθνές, πολυπολιτισμικό κοινό. Αυτή η συμμαχία εκτείνεται πέρα από το πλαίσιο της παραδοσιακής χορηγίας, με στόχο την αμφισβήτηση των συμβατικών ορίων και τη διαμόρφωση νέων μεθόδων αφοσίωσης των φιλάθλων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικών ενεργοποιήσεων, παροχής πρόσβασης σε αγώνες και αποκλειστικών προνομίων μέσω της εφαρμογής Revolut. Επιπλέον, η συμμαχία επεκτείνεται επίσης σε βασικούς τομείς της λειτουργίας της Audi Revolut F1 Team. Συγκεκριμένα, το Revolut Business και το Revolut Pay θα ενσωματωθούν στις χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα αντίστοιχα, προσφέροντας αναβαθμισμένες δυνατότητες διαχείρισης χρημάτων και μια απρόσκοπτη εμπειρία πληρωμών.

Η Audi Revolut F1 Team θα παρουσιάσει την πλήρη ταυτότητά της για πρώτη φορά στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου. Σχεδιασμένη για να προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία, η εκδήλωση θα αναδείξει τους βασικούς πυλώνες του brand: τη σαφήνεια, την τεχνική ευφυΐα και το συναίσθημα. Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι η είσοδος της ομάδας θα έχει αντίκτυπο πέρα από το paddock, αυτή η αποκλειστική εκδήλωση θα ακολουθηθεί από μια δημόσια παρουσίαση στις 21 Ιανουαρίου. Έτσι, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την εναρκτήρια, ιστορική στιγμή.

Κεντρικό σημείο της παρουσίασης στο Βερολίνο είναι η επίσημη αποκάλυψη της πλήρους αγωνιστικής εμφάνισης του μονοθέσιου για το 2026. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης παρουσίασης του πρωτότυπου Audi R26 Concept τον Νοέμβριο. Καθώς απομένουν λιγότερες από 50 ημέρες για τον πρώτο αγώνα, η ομάδα θα επιδείξει τον τρόπο με τον οποίο η οπτική της ταυτότητα θα διαμορφώσει την πρώτη της σεζόν, μεταφράζοντας τις σχεδιαστικές αρχές της Audi σε μια εντυπωσιακή παρουσία στη γραμμή εκκίνησης της Φόρμουλα 1

Στο πλαίσιο της ίδρυσης της Audi Revolut F1 Team, η Sauber Motorsport AG μετονομάζεται σε Audi Motorsport AG. Αντίστοιχα, το Τεχνολογικό Κέντρο της ομάδας στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου θα λάβει τη νέα ονομασία Audi Motorsport Technology Centre UK. Η εταιρεία ωστόσο τιμά το παρελθόν της, διατηρώντας τα ονόματα Sauber Holding AG και Sauber Technologies AG.

Nik Storonsky, CEO και Συνιδρυτής της Revolut: «Η Revolut και η Audi ενώνουν τις δυνάμεις τους στη Φόρμουλα 1 με την κοινή φιλοδοξία να αμφισβητήσουν το status quo, βασιζόμενες στην προσήλωσή τους με την τεχνική αρτιότητα. Το όνομα και το λογότυπο της ομάδας Audi Revolut F1 Team αποτελούν τα πρώτα σύμβολα μιας νέας, ισχυρής συμμαχίας που θα επιταχύνει την παγκόσμια ανάπτυξη της Revolut.»

Gernot Döllner, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της AUDI AG: «Η αποκάλυψη του ονόματος και του λογότυπου της ομάδας Audi Revolut F1 Team σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας προς την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και τα δύο στοιχεία προσδίδουν μια σαφή ταυτότητα στις φιλοδοξίες μας, αντικατοπτρίζοντας ένα ισχυρό όραμα και ένα βαθιά καινοτόμο πνεύμα. Τώρα, στρέφουμε το βλέμμα μας στο Βερολίνο τον Ιανουάριο, όπου θα παρουσιάσουμε επίσημα στον κόσμο αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για το brand της Audi.»

Mattia Binotto, Επικεφαλής της ομάδας Audi Revolut F1 Team: «Αυτή η ανακοίνωση δίνει επιτέλους όνομα και πρόσωπο στο απίστευτο έργο που επιτελεί η ομάδα. Η ομάδα παίρνει πλέον σάρκα και οστά, καθοδηγούμενη από μια κουλτούρα ακρίβειας και αδιάκοπης φιλοδοξίας. Η παρουσίαση στο Βερολίνο θα είναι η πρώτη φορά που θα σταθούμε μαζί ως ομάδα και θα προσκαλέσουμε τους φιλάθλους μας από όλο τον κόσμο να μας ακολουθήσουν, καθώς προετοιμαζόμαστε για το ντεμπούτο μας το 2026.»

Jonathan Wheatley, Διευθυντής της Audi Revolut F1 Team: «Σήμερα, το πρόγραμμά μας αποκτά την επίσημη ταυτότητά του. Το όνομα Audi Revolut F1 Team συμβολίζει τη συνδυασμένη δύναμη των ομάδων μας στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες μας. Αποτελεί ένα λάβαρο κάτω από το οποίο ενωνόμαστε όλοι, καθώς προετοιμαζόμαστε εντατικά για το 2026. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ορόσημο που δίνει περαιτέρω ώθηση σε ολόκληρο το πρόγραμμα και καθιστά τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία μας απτή για όλους τους εμπλεκόμενους.»

Αυτή η στρατηγική συνεργασία αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια επέκταση της Revolut, υποστηρίζοντας την πορεία της προς τους 100 εκατομμύρια πελάτες. Η σύμπραξη συνδέει τη βρετανική fintech, η οποία σήμερα συγκαταλέγεται στις 10 πιο πολύτιμες ιδιωτικές εταιρείες παγκοσμίως, με ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα στον κόσμο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι χρήστες της Revolut θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια.