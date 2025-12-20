Οδηγούμε το BYD Atto 3: Ο Ντέκλαν Ράις των ηλεκτρικών C-SUV (pics)

Υπάρχουν αυτοκίνητα που μπαίνουν στο γήπεδο για να κάνουν εντύπωση στο πρώτο δεκάλεπτο και άλλα που χτίζουν παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το BYD Atto 3 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Δεν φωνάζει, δεν προκαλεί, δεν παίζει για τα highlights. Παίζει για την ισορροπία, για τη διάρκεια, για το αποτέλεσμα στο τέλος. Σαν τον Ντέκλαν Ράις. Box-to-box, αθόρυβος, κομβικός.

Η BYD, από τη στιγμή που μπήκε στην ευρωπαϊκή αγορά, έδειξε ότι δεν ήρθε για μία καλή χρονιά. Ήρθε με πλάνο. Η Blade Battery, η e-Platform 3.0 και η συνολική φιλοσοφία της θυμίζουν ομάδα που δεν πετά λεφτά για εντυπωσιακές μεταγραφές, αλλά επενδύει σε υποδομή. Το Atto 3 ήταν το πρώτο μοντέλο που έδειξε ξεκάθαρα αυτό το πλάνο και το facelift έρχεται για να το κάνει πιο ώριμο, όχι διαφορετικό.

Εξωτερική εικόνα: Eυρωπαϊκό παιχνίδι, χωρίς φανφάρες

Το Atto 3 παραμένει πιστό στις αναλογίες του. Το μήκος των 4,455 μέτρων και το μεταξόνιο των 2.720 χιλιοστών το τοποθετούν στο κέντρο της κατηγορίας C-SUV, εκεί όπου κρίνονται οι ισορροπίες. Η σχεδιαστική γλώσσα Dragon Face συνεχίζει να καλύπτει κάθε εξωτερική του επιφάνεια, με εμφανή τα ευρωπαϊκά στοιχεία που φέρουν την υπογραφή του Βόλφγκανγκ Έγκερ, ενός σχεδιαστή με θητεία σε μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι αλλαγές του facelift δεν φωνάζουν, αλλά φαίνονται. Μαύρο φινίρισμα στο πλαίσιο των παραθύρων και μαύρη πλαστική επένδυση στην τέταρτη κολόνα, λεπτομέρειες που κάνουν το αμάξωμα πιο «δεμένο» οπτικά. Η απόσταση από το έδαφος παραμένει στα 18 εκατοστά, νούμερο που επιβεβαιώνει τον SUV χαρακτήρα του χωρίς υπερβολές.

Εσωτερικό: Aποδυτήρια ομάδας που ξέρει τι κάνει

Η καμπίνα του ανανεωμένου Atto 3 κρατά το ίδιο σχεδιαστικό μοτίβο και αυτό λειτουργεί υπέρ του. Η σημαντική διαφοροποίηση αφορά τη δυνατότητα επιλογής μαύρων επενδύσεων στο ταμπλό, στα καθίσματα και στα πάνελ των θυρών, επιλογή που ταιριάζει περισσότερο σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV.

Τα υλικά είναι καλής ποιότητας πλαστικά, με το ταμπλό και τα πάνω μέρη των πάνελ των θυρών να καλύπτονται από αφρώδες υλικό με ελαφριά γέμιση, ευχάριστο στην αφή. Η συναρμογή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, χωρίς τριγμούς και προχειρότητες. Τα φαρδιά καθίσματα, με πλούσιο αφρώδες και σύνθετο δέρμα, στηρίζουν σωστά το σώμα, προσφέρουν επαρκή πλευρική στήριξη και κρατούν τον οδηγό ξεκούραστο ακόμα και σε πολύωρη οδήγηση.

Η συνολική αίσθηση της καμπίνας βγάζει κάτι από premium αυτοκίνητο, όχι από επίδειξη, αλλά από ποιότητα κατασκευής. Οι μαλακές επιφάνειες, το φινίρισμα και η συναρμογή δημιουργούν περιβάλλον που στέκεται άνετα απέναντι σε πιο καθιερωμένους παίκτες της κατηγορίας.

Η εργονομία παραμένει σε καλά επίπεδα, με αρκετούς φυσικούς διακόπτες στην κεντρική κονσόλα και σωστή θέση οδήγησης, ενώ το χέρι βρίσκει εύκολα στήριξη στο υποβραχιόνιο. Οι περισσότερες λειτουργίες ρυθμίζονται από την κεντρική περιστρεφόμενη οθόνη 15,6 ιντσών, η οποία αποτελεί επιπλέον εξοπλισμό της έκδοσης Design, με την εισαγωγική Comfort να διαθέτει οθόνη 12,8 ιντσών.

Ο πίνακας οργάνων περιορίζεται σε μία έγχρωμη οθόνη 5 ιντσών, που εκτελεί χρέη ψηφιακού καντράν, ενώ το επίπεδο πάτωμα που δημιουργείται χάρη στην e-Platform 3.0 προσφέρει πραγματικά ευρύχωρη καμπίνα.

Στον εξοπλισμό, το Atto 3 παίζει πλήρες ρόστερ. Θερμαινόμενο τιμόνι από την έκδοση Comfort, θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, με αερισμό στην έκδοση Design, ασύρματη φόρτιση smartphone 15 W, αντλία θερμότητας, λειτουργία V2L, κάμερα 360 μοιρών, πανοραμική οροφή και σύστημα πλοήγησης. Στάνταρ έρχονται και τα 20 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, που χάρισαν στο Atto 3 5 αστέρια Euro NCAP.

Χώροι: Σωστό spacing σε όλο το γήπεδο

Οι χώροι για τους επιβάτες είναι πολύ καλοί και ευνοούνται από το μεγάλο μεταξόνιο και το εντελώς επίπεδο πάτωμα της πλατφόρμας τύπου skateboard e-Platform 3.0. Το πορτμπαγκάζ των 440 λίτρων βρίσκεται στον μέσο όρο της κατηγορίας, όμως διαθέτει μεγάλο άνοιγμα που διευκολύνει τη φόρτωση, διπλό πάτωμα για τη δημιουργία επίπεδου χώρου φόρτωσης και γάντζους για χειραποσκευές.

Το σχήμα του είναι πρακτικό και εκμεταλλεύσιμο, ενώ χάρη στον υποδαπέδιο χώρο μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα επιπλέον αντικείμενα, στοιχείο που βοηθά στην καθημερινή χρήση.

Μπαταρία-σύστημα κίνησης: Ανεβασμένος ρυθμός εκεί που μετράει

Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας παραμένει στις 60,4 kWh, με τον ηλεκτροκινητήρα σύγχρονου μόνιμου μαγνήτη να αποδίδει 204 ίππους και 310 Nm ροπής. Η σημαντική αναβάθμιση αφορά την ταχυφόρτιση. Η e-Platform 3.0 πλέον υποστηρίζει φόρτιση DC έως 110 kW, έναντι 88 kW στο απερχόμενο μοντέλο.

Αυτό μεταφράζεται σε χρόνο φόρτισης 30-80% σε 28 λεπτά και 10-80% σε 35 λεπτά. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα, με τριφασικό φορτιστή 11 kW, μία πλήρης φόρτιση διαρκεί 6 ώρες και 20 λεπτά, 10 λεπτά λιγότερο από πριν.

Η BYD ανακοινώνει 420 χιλιόμετρα αυτονομίας WLTP, τιμή που στην πράξη ξεκινά από τα 410+ χλμ. σε μικτή χρήση και σπάνια πέφτει κάτω από τα 400. Οι επιδόσεις είναι απόλυτα συμβατές με το χαρακτήρα του αυτοκινήτου, με τα 0-100 km/h σε 7,3 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 km/h.

Το ηλεκτρικό σύστημα διαθέτει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, μαζί με πρόγραμμα για κίνηση σε ολισθηρό τερέν. Ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει την ένταση της ανάκτησης ενέργειας μέσω των πλήκτρων στην κονσόλα, καθώς και το βάρος του τιμονιού και την υποβοήθηση του συστήματος πέδησης, επιλέγοντας μεταξύ Comfort και Sport μέσω της οθόνης.

Στο δρόμο: Πειθαρχία, χωρίς να χάνεται η άνεση

Οι αλλαγές που πραγματοποίησαν οι μηχανικοί της BYD στην ανάρτηση έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με γόνατα MacPherson μπροστά και ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω, ο έλεγχος των κινήσεων του αμαξώματος είναι πιο πειθαρχημένος σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να θυσιάζεται σε μεγάλο βαθμό η άνεση.

Οι κακοτεχνίες του οδοστρώματος αντιμετωπίζονται συγκροτημένα και μόνο στις πολύ έντονες περιπτώσεις γίνεται αισθητή η εμπρός ανάρτηση. Το τιμόνι είναι ακριβές, χωρίς να ξεχωρίζει σε αίσθηση ή βάρος, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Atto 3 παραμένει ιδιαίτερα ήσυχο μέχρι τα 110 km/h, με έναν ελαφρύ αεροδυναμικό θόρυβο να κάνει την εμφάνισή του πάνω από τα 120 km/h, χωρίς να γίνεται ενοχλητικός.

Τιμή και τελικό σφύριγμα

Το BYD Atto 3 facelift διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Comfort και Design, με τιμή από 28.990 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση, ποσό που περιλαμβάνει την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και το Electric Bonus.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται πλήρης εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ. για τη μπαταρία και 8 ετών ή 150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

Το BYD Atto 3 δεν παίζει για να εντυπωσιάσει στην πρώτη φάση. Παίζει για να κρατήσει ρυθμό σε όλο το παιχνίδι. Καλύπτει χώρους, ανεβάζει ένταση όταν χρειάζεται και κάνει τη δουλειά του χωρίς θόρυβο. Σαν τον Ντέκλαν Ράις. Και σε ένα πρωτάθλημα που πλέον κρίνεται στη διάρκεια, αυτός ο τύπος παίκτη είναι πάντα πολύτιμος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας: Ηλεκτροκινητήρας, σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη

Μέγιστη ισχύς: 204 PS

Μέγιστη Ροπή: 310 Nm

Μέγιστη χωρητικότητα μπαταρίας: 60,4 kWh (Πραγματική), 62,0 kWh (Ονομαστική) Μετάδοση: Στους εμπρός τροχούς

Κιβώτιο: Αυτόματο, μίας σχέσης

Επιτάχυνση 0-100 km/h: 7,3 sec

Τελική ταχύτητα: 160 km/h

Μέση κατανάλωση εργοστασιακή/δοκιμής: 15,6 kWh/100 km/18 kWh/100 km

Αυτονομία εργοστασιακή: Έως 420 km (Mικτή, κατά WLTP), 565 km (Πόλη, κατά WLTP)

Εκπομπές CΟ2: 0

Διαστάσεις Μ/Π/Υ: 4.455/1.875/1.615 mm

Μεταξόνιο: 2.720 mm

Βάρος: 1.750 kg

Χώρος αποσκευών: 440-1.338 lt

Τιμή: Από 28.990 ευρώ («Comfort»). Η τιμή περιλαμβάνει την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» & το «Εlectric Βonus»