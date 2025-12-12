«Βόμβα» Βολφ για τις ομάδες με κινητήρα Mercedes

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, έθεσε σε «επιφυλακή» τις τρεις ομάδες της Formula 1 που χρησιμοποιούν κινητήρες Mercedes, αποκαλύπτοντας την πρόθεσή του να μειώσει τον αριθμό τους τουλάχιστον κατά μία στο μέλλον.

Η γερμανική εταιρεία προμηθεύει από το 2021 τρεις ομάδες, τη McLaren, την Aston Martin και τη Williams, πέρα από τη δική της εργοστασιακή ομάδα, καλύπτοντας σχεδόν το μισό grid.

Η Aston Martin αποχωρεί στο τέλος της φετινής σεζόν και θα στραφεί στη Honda, η οποία επιστρέφει πλήρως στη Formula 1 από του χρόνου.

Ωστόσο, η Mercedes θα έχει ξανά τρεις πελάτες τη νέα χρονιά, καθώς η Alpine παίρνει τη θέση της Aston, εγκαταλείποντας την προηγούμενη «εργοστασιακή» της ιδιότητα μέσω της Renault.

Και οι τρεις ομάδες διαθέτουν συμβόλαια για χρήση κινητήρων Mercedes για τα επόμενα πέντε χρόνια, όμως ο Βολφ αποκάλυψε στο podcast «Beyond the Grid» ότι έχει ήδη συζητήσει με τον πρόεδρο της Mercedes, Όλα Κέλεμπιους, το ενδεχόμενο μείωσης.

«Η τωρινή μας σκέψη, και αυτό το συζητάμε και με τον Όλα, είναι ότι στον επόμενο κύκλο θα μειώσουμε τον αριθμό των ομάδων που προμηθεύουμε», είπε, σημειώνοντας πως ο ιδανικός αριθμός είναι «μεταξύ δύο και τριών».

«Εξαρτάται από τους νέους κανονισμούς», πρόσθεσε. «Θα είναι πιο απλοί ή όχι; Τι πιστεύουμε ότι μπορούμε να μάθουμε προμηθεύοντας περισσότερες ομάδες, την ίδια στιγμή που πρέπει να "κλειδώσουμε" ορισμένα σχέδια νωρίτερα;».

Ο Βολφ χρησιμοποίησε τη Honda ως παράδειγμα, καθώς θα προμηθεύει αποκλειστικά την Aston Martin, σε αντίθεση με τη Mercedes που θα πρέπει να παράγει 16 κινητήρες για όλες τις ομάδες της.

«Αν είσαι η Honda μόνη σου, έχεις να φτιάξεις τέσσερις ή πέντε. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερους χρόνους παραγωγής και διαφορετικούς κύκλους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, στο μέλλον δεν θα είναι πλέον τέσσερις ομάδες».

Παρά ταύτα, η Mercedes θεωρείται ήδη «φαβορί» για τις μονάδες ισχύος της νέας εποχής, πράγμα που σημαίνει ότι οι τέσσερις ομάδες που θα χρησιμοποιούν τους κινητήρες της θα έχουν στραμμένα πάνω τους ακόμη περισσότερα βλέμματα με την έναρξη της σεζόν στη Μελβούρνη τον Μάρτιο του '26.