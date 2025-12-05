Volkswagen με ειδικές τιμές και στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα (pics)

Η Volkswagen επεκτείνει τα Smart Deals και στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της, προσφέροντας ειδικές τιμές και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η προηγμένη τεχνολογία eHybrid της μάρκας ξεχωρίζει στην κατηγορία χάρη στη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, ικανή να καλύψει τις περισσότερες καθημερινές διαδρομές, αλλά και στη βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας μέσω των ειδικών eHybrid modes. Με υψηλή άνεση και δυνατότητα κίνησης χωρίς κατανάλωση καυσίμου, η plug-in hybrid γκάμα της Volkswagen αποτελεί μια ιδιαίτερα ισχυρή πρόταση για τη σύγχρονη, εξηλεκτρισμένη μετακίνηση.

Golf plug-in hybrid (eHybrid) με όφελος έως 5.000 €

Για όσους στοχεύουν σε ουσιαστική εξοικονόμηση καυσίμου, το Golf eHybrid προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 144 χλμ. σε μεικτό κύκλο και 179 χλμ. σε αστικό κύκλο, επιδόσεις που το φέρνουν στην κορυφή της κατηγορίας. Συνδυάζει καθημερινή κίνηση χωρίς κατανάλωση καυσίμου με την ασφάλεια και την ελευθερία που δίνει ο θερμικός κινητήρας στα μεγάλα ταξίδια, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη λύση εξηλεκτρισμένης μετακίνησης.

Tiguan plug-in hybrid (eHybrid) με όφελος έως 8.000 €

Η plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση του Tiguan παντρεύει την πρακτικότητα, τους μεγάλους χώρους και την ευελιξία του μοντέλου με καθημερινή οδήγηση μηδενικής κατανάλωσης καυσίμου. Προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 118 χλμ. σε μεικτό κύκλο και 146 χλμ. σε αστικό κύκλο, τιμές που το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας. Καλύπτει την πλειονότητα των αστικών μετακινήσεων χωρίς ενεργοποίηση του θερμικού κινητήρα, ενώ η χαμηλή κατανάλωση σε μικτές διαδρομές και η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας το κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό για τη σύγχρονη οικογένεια.

Tayron plug-in hybrid (eHybrid) με όφελος έως 7.000 €

Το Tayron eHybrid αποτελεί ξεχωριστή πρόταση στα μεγάλα SUV, με πενταθέσια διάταξη που αξιοποιεί πλήρως τους άνετους χώρους. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 121 χλμ. σε μεικτό κύκλο και έως 143 χλμ. σε αστικό κύκλο, καλύπτοντας τις καθημερινές διαδρομές χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Η υβριδική λειτουργία προσθέτει μεγάλη αυτονομία για ταξίδια, ενώ η φόρτιση στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας ενισχύει την πρακτικότητα. Με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και υψηλή ποιότητα υλικών, το Tayron plug-in hybrid (eHybrid) τονίζει τον premium χαρακτήρα του.

Touareg plug-in hybrid (eHybrid) με όφελος έως 8.000 €

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Touareg eHybrid, που αξιοποιεί την plug-in υβριδική τεχνολογία για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον premium και δυναμικό του χαρακτήρα. Προσφέρει πολυτέλεια, υψηλή ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή άνεση, ενώ ο ισχυρός θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης για αμιγώς ηλεκτρικές καθημερινές μετακινήσεις. Τα πιο εξελιγμένα οδηγικά και ασφαλείας συστήματα της Volkswagen, σε συνδυασμό με τους μεγάλους εσωτερικούς χώρους, συνθέτουν μια κορυφαία πρόταση εξηλεκτρισμένης αποδοτικότητας χωρίς συμβιβασμούς.