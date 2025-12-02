Η Mercedes προσφεύγει στη FIA για τις απειλές θανάτου κατά του Αντονέλι!

Η Mercedes θα παρουσιάσει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) σχόλια και μηνύματα από τα social media που απευθύνονταν στον Κίμι Αντονέλι, καθώς ο οδηγός της γερμανικής ομάδας υπέστη διαδικτυακή κακοποίηση.

Τα σχόλια αυτά ήρθαν μετά το λάθος που έκανε ο 19χρονος «πιλότος» στον προτελευταίο γύρο του γκραν πρι της Formula 1 στο Κατάρ, το οποίο επέτρεψε στον -πρωτοπόρο της βαθμολογίας των οδηγών- Λάντο Νόρις να προσπεράσει τον Ιταλό και να τερματίσει τέταρτος.

Χάρη σε αυτό το προσπέρασμα ο Νόρις έχει πλέον προβάδισμα 12 βαθμών σε σχέση με τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, στη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου των οδηγών ενόψει του τελευταίου αγώνα της χρονιάς, στο Άμπου Ντάμπι (7/12).



«Λάδι στη φωτιά» για το «κύμα» της διαδικτυακής κακοποίησης σε βάρος του Αντονέλι έριξε ο σύμβουλος μηχανοκίνητου αθλητισμού της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, ο οποίος μετά το γκραν πρι του Κατάρ υπαινίχθηκε ότι ο Αντονέλι άφησε σκόπιμα τον Νόρις να περάσει, με αποτέλεσμα ο Βρετανός οδηγός της McLaren να πάρει ακόμη δύο πολύτιμους βαθμούς στη «μάχη» του τίτλου.

Ο Αντονέλι γλίστρισε εκτός πίστας στον προτελευταίο γύρο, ωστόσο τη στιγμή του συμβάντος ο μηχανικός αγώνα του Φερστάπεν, Τζιανπιέρο Λαμπιάσε, είπε ότι φάνηκε σαν ο Ιταλός απλά να άφησε τον Νόρις να περάσει, ενώ μετά τον αγώνα ο Μάρκο είπε ότι ήταν «τόσο προφανές» πως ο νεαρός το είχε κάνει επίτηδες.

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν... καταιγισμό διαδικτυακής κακοποίησης προς τον Αντονέλι, ο οποίος, ως απάντηση, άλλαξε τη φωτογραφία του προφίλ του στο Instagram σε μαύρη, ενώ ο Μάρκο ζήτησε συγγνώμη για τις επιθέσεις που δέχθηκε ο νεαρός οδηγός μέσω των social media.

«Είδα ξανά προσεκτικά το βίντεο» δήλωσε ο 82χρονος Αυστριακός στο "F1-insider" και υπογράμμισε: «Την πρώτη φορά, ο Αντονέλι θα μπορούσε να είχε κρατήσει τη θέση του λίγο καλύτερα (καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι τον προσπέρασε στην πρώτη στροφή). Τη δεύτερη φορά, ήταν ένα οδηγικό λάθος και όχι σκόπιμο. Λυπάμαι που ο Αντονέλι δέχτηκε τόσες πολλές επικρίσεις διαδικτυακά. Για να διευκρινίσω για άλλη μια φορά: δεν άφησε τον Νόρις να τον προσπεράσει σκόπιμα».



Από την πλευρά της, η Red Bull εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση-απάντηση στις αντιδράσεις, τονίζοντας: «Τα σχόλια που έγιναν πριν από το τέλος και αμέσως μετά το γκραν πρι του Κατάρ, τα οποία υποδήλωναν ότι ο οδηγός της Mercedes, Κίμι Αντονέλι, επέτρεψε σκόπιμα στον Λάντο Νόρις να τον προσπεράσει, είναι σαφώς λανθασμένα. Τα ριπλέι του βίντεο δείχνουν τον Αντονέλι να χάνει στιγμιαία τον έλεγχο του μονοθεσίου του, επιτρέποντας έτσι στον Νόρις να τον προσπεράσει. Λυπούμαστε ειλικρινά που αυτό οδήγησε στο να δεχτεί ο Κίμι διαδικτυακή κακοποίηση».



Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν οτι τα εργαλεία της Mercedes εντόπισαν πάνω από 1.100 «σοβαρά ή ύποπτα σχόλια» στους λογαριασμούς των social media του Αντονέλι, τα οποία περιλάμβαναν απειλές θανάτου, και άλλα 330 παρόμοια υβριστικά σχόλια στους λογαριασμούς της ίδιας της ομάδας.

Η Mercedes γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει αυτούς τους αριθμούς και τα σχόλια στη FIA, η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της βίας στα social media μέσω της καμπάνιας «Ενωμένοι κατά της διαδικτυακής κακοποίησης».



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, απέρριψε τις κατηγορίες του Μάρκο προς τον Αντονέλι, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» τη στάση του Αυστριακού.

«Είναι ανοησία, με τρελαίνει ακόμα και να το ακούω. Παλεύουμε για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, κάτι που είναι σημαντικό για εμάς. Ο Κίμι παλεύει για μια πιθανή τρίτη θέση (σ.σ. στον αγώνα). Εννοώ, πόσο ανόητος μπορείς να είσαι για να πεις κάτι τέτοιο;» είπε μεταξύ άλλων ο 53χρονος Αυστριακός.



Επίσης, ο Βολφ είπε ότι ξεκαθάρισε την κατάσταση με τον Λαμπιάσε, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη που έκανε το σχόλιό του σε στιγμή έντασης. «Μίλησα στον "GP". Τον είδα και προφανώς ήταν συναισθηματικά φορτισμένος εκείνη τη στιγμή, επειδή χρειάζονταν μια θέση, υποθέτω, για να (τους βοηθήσει να) κερδίσουν το πρωτάθλημα» είπε ο επικεφαλής της Mercedes για τη συζήτησή του με τον αρχιμηχανικό του Φερστάπεν και συνέχισε:

«Τώρα χρειάζονται περισσότερα. Με τον "GP", όλα είναι ξεκάθαρα. Ξεκαθαρίσαμε την κατάσταση. Είπε ότι δεν είχε δει τη φάση. Γιατί να το κάνουμε αυτό; Γιατί να σκεφτούμε να παρέμβουμε σε ένα πρωτάθλημα οδηγών; Θέλω να πω, πρέπει πραγματικά να ελέγχεις τον εαυτό σου αν βλέπεις φαντάσματα. Είπα στον "GP" ότι υπάρχει μια μεγάλη καταιγίδα στα social media και ο "GP" είπε: "Συγγνώμη αν το προκάλεσα εγώ"».