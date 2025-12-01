Το JAECOO 7 SHS-P της OMODA & JAECOO στο The Mall Athens

Το JAECOO 7 SHS-P τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του εμπορικού κέντρου

Όποιος επισκεφθεί το The Mall Athens για τις χριστουγεννιάτικες και όχι μόνο αγορές του, δύσκολα θα προσπεράσει το εντυπωσιακό JAECOO 7 SHS Plug in Hybrid που έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο στον δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου. Το JAECOO 7 SHS-P της OMODA & JAECOO τράβηξε ήδη τα βλέμματα κατά τη Black Friday και συνεχίζει να ξεχωρίζει ως highlight της εορταστικής περιόδου. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο, να έρθουν σε επαφή με την υψηλή ποιότητα κατασκευής του, τον πλούσιο εξοπλισμό και την καινοτόμα Super Hybrid τεχνολογία (Super

Hybrid System), η οποία έχει καταστήσει το JAECOO 7 SHS-P σημείο αναφοράς στην κατηγορία του τόσο για την εντυπωσιακή του απόδοση όσο και για τη μεγάλη αυτονομία του.

Με δυνατότητα κίνησης έως 90 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και συνολική συνδυαστική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα, το JAECOO 7 SHS -P προσφέρει υψηλή οικονομία καυσίμου, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις και στις off-road δυνατότητες που χαρακτηρίζουν το μοντέλο.

Την απόδοσή του επιβεβαίωσε και σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα, διανύοντας 1.500 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα και μία φόρτιση, από το Διδυμότειχο έως το ακρωτήριο Ταίναρο, ένα ταξίδι που αναδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος SHS.

Το JAECOO 7 SHS-P σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Η παρουσία του JAECOO 7 SHS-P στο The Mall Athens συνοδεύεται και από τα O’Joy Deals, τη νέα προνομιακή ενέργεια της OMODA & JAECOO που αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Οι προσφορές περιλαμβάνουν σημαντικά οφέλη τιμής, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιλεγμένα μοντέλα OMODA και JAECOO, και φυσικά το επιβλητικό JAECOO 7 SHS-P που μπορούν να δουν από κοντά στο The Mall Athens, σε ακόμη πιο προσιτές τιμές.

Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο & Test Drive σε όλη την Ελλάδα

Παράλληλα, όσοι ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν από κοντά το επιβλητικό design, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τον πλούσιο εξοπλισμό του JAECOO 7 SHS-P, μπορούν να κλείσουν ένα test drive σε μία από τις 9 εκθέσεις της OMODA & JAECOO. Ένας σύμβουλος πώλησης θα επικοινωνήσει άμεσα για τον προγραμματισμό της δοκιμαστικής οδήγησης. Το πανελλαδικό δίκτυο της μάρκας περιλαμβάνει 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

Ηλεκτρονική φόρμα test drive

Λίγα λόγια για το Super Hybrid System

Το Super Hybrid System (SHS), το πρωτοποριακό υβριδικό σύστημα τεχνολογίας τρίτης γενιάς της OMODA & JAECOO, συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα, χαμηλή κατανάλωση και εξαιρετική αυτονομία αξιοποιώντας τον υβριδικό κινητήρα 1.5TDGI με θερμική απόδοση έως 44,5%, το προηγμένο αυτόματο υβριδικό κιβώτιο DHT με πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας, τους δύο ηλεκτροκινητήρες και την υψηλής ασφάλειας μπαταρία υβριδικού συστήματος. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του υβριδικού συστήματος Super Hybrid System προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του με βάση τις συνθήκες και τις ανάγκες οδήγησης

αξιοποιώντας ταυτόχρονα όλες τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. Η εμπειρία για τον οδηγό είναι μοναδική: ποιότητα οδήγησης, απροβλημάτιστα χιλιόμετρα και καθημερινή πρακτικότητα.

Το JAECOO 7 SHS Plug in Hybrid συνδυάζει το κορυφαίο SHS με εξατομικευμένη άνεση και έξυπνες τεχνολογίες, όπως η εξαιρετική ηχομόνωση, η προσεγμένη εργονομία και το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας με 20 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Διατίθεται με 7 χρόνια εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας και εξαρτημάτων υψηλής τάσης και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.