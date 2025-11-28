Πάνω που νομίζαμε ότι ο Όσκαρ Πιάστρι... δεν, ο Αυστραλός στην πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος πήρε την pole για το σπριντ του Κατάρ! Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις, στο «πουθενά» (μόλις 6ος) ο διεκδικητής Φερστάπεν!

Καλώς τον κι ας χάθηκε! Τι χάθηκε, δηλαδή, εξαφανίστηκε μετά την Ολλανδία: ο Όσκαρ Πιάστρι από το καλοκαιρινό διάλειμμα κι εντεύθεν (όταν κι έμοιαζε ως σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής) έκανε μια κατακόρυφη βουτιά στην απόδοσή του, «αφήνοντας» τον Λάντο Νόρις ν' αγγίξει το πρωτάθλημα και τον Μαξ Φερστάπεν να τον πιάσει στη βαθμολογία.

Ωστόσο, τώρα η... μπάλα καίει, ο Αυστραλός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στο Κατάρ: ρεκόρ πίστας και pole position εν όψει του αυριανού sprint race (16:00 ώρα Ελλάδας), αφήνοντας πίσω του τον σταθερότατο Ράσελ αλλά και τον Λάντο Νόρις που στην κρίσιμη προσπάθεια πήγε μια βόλτα εκτός πίστας.

Αλόνσο, Τσουνόντα (ω ναι, μπροστά από τον Μαξ!), Φερστάπεν (κάκιστη επίδοση από τον πρωταθλητή, που έκανε λάθος στο Q3 στον πρώτο χρονομετρημένο γύρο), Αντονέλι, Σάινθ, Λεκλέρκ και Άλμπον συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των δοκιμών εν όψει σπριντ, με τον Λιούις Χάμιλτον να συνεχίζει το άθλιο σερί του και να βρίσκεται μόλις 18ος.

Ψυχολογική νίκη Πιάστρι λοιπόν, αλλά ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο Νόρις. Αν τερματίσει εκεί που εκκινεί αύριο στο sprint race και πάρει ακόμα 2 τρίτες θέσεις στους εναπομείναντες 2 αγώνες, τότε το στέμμα είναι δικό του.

Και ο team-mate του δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό.

Ούτε ο τύπος με το νο1 στο ρύγχος...