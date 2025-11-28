Η Leapmotor παρουσιάζει το νέο A10 (pics)

Το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor A10 είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα “A” της μάρκας, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο για τη γκάμα της.

Με μήκος 4,2 m, πλάτος 1,8 m και ύψος 1,6 m, το A10 τοποθετείται στην κατηγορία των αστικών SUV, συνδυάζοντας κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις με μεγάλες δυνατότητες. Το μεταξόνιο των 2,6 m ακυρώνει στην πράξη την «παραδοσιακή» αντίληψη ότι τα μικρά αυτοκίνητα συνεπάγονται περιορισμένη ευρυχωρία στην καμπίνα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κωδική του ονομασία είναι B03X και ο ρόλος του είναι διπλός: να αποδείξει ότι η πολυτέλεια μπορεί να συνδυαστεί με προσιτή τιμή και ότι ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί ταυτόχρονα να είναι τεχνολογικά αιχμής. Εφοδιασμένο με μπαταρία LFP υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, το A10 προσφέρει αυτονομία 500 km (πρότυπο CLTC), ενσωματώνει εκτεταμένες εφαρμογές AI στην καμπίνα και υποστηρίζει αναβαθμίσεις OTA χωρίς χρονικό περιορισμό.

Εξωτερικά, ξεχωρίζει από τη φωτεινή «χαμογελαστή» υπογραφή στο εμπρός μέρος, τις ιδιαίτερες εξωτερικές χειρολαβές των θυρών, την πλευστή οροφή και τις δυναμικές ζάντες 18”. Η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει έξι αποχρώσεις, δίνοντας στον αγοραστή πλούσιες επιλογές προσωποποίησης.

Ενσαρκώνοντας στην πράξη τον όρο “smart premium long-range SUV”, το Leapmotor A10 έρχεται με ξεκάθαρη φιλοδοξία να ανατρέψει τα δεδομένα στην κατηγορία.