Tα 9 άτομα που έχουν πρόσβαση στον Μίκαελ Σουμάχερ – Οι απόπειρες εκβιασμού και η «σκληρή» στάση της οικογένειας

Η σύζυγος του Μίκαελ Σουμάχερ, Κορίνα, φέρεται να έχει υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι σε όσους έχουν πρόσβαση στον σύζυγό της, μετά την απόπειρα εκβιασμού που δέχτηκε η οικογένεια υπό την απειλή της διαρροής λεπτομερειών σχετικά με την υγεία του.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην προσωπικός φρουρός του Σουμάχερ, Μάρκους Φριτσέ, κάθισαν στο εδώλιο, αφού είχαν κλαπεί σκληροί δίσκοι που περιείχαν προσωπικές φωτογραφίες, βίντεο και ιατρικά αρχεία από έναν υπολογιστή.

Ο υπεύθυνος νυχτερινών κέντρων Γιλμάζ Τοζτουρκάν και ο γιος του, ειδικός στην πληροφορική, Ντάνιελ Λινς, αρνήθηκαν τον εκβιασμό και ισχυρίστηκαν ότι πρόσφεραν στην οικογένεια Σουμάχερ μία «επιχειρηματική συμφωνία». Η δίκη αποκάλυψε ότι περισσότερες από 1.500 εικόνες, βίντεο και εμπιστευτικά ιατρικά αρχεία είχαν κατέβει από τον υπολογιστή και παραδόθηκαν στον Φριτσέ, ο οποίος τα πέρασε στον Τοζτουρκάν και στη συνέχεια απείλησε να τα «ανεβάσει στο σκοτεινό διαδίκτυο», εκτός εάν καταβάλλονταν 12 εκατομμύρια λίρες.

Τον Φεβρουάριο, ο Τοζτουρκάν καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, αλλά παραμένει ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ, ενώ ο Λινς έλαβε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή. Και οι δύο είχαν ομολογήσει, ενώ ο Φριτσέ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή από το περιφερειακό δικαστήριο του Βούπερταλ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση νωρίτερα φέτος, με την οικογένεια Σουμάχερ να συμμετέχει ως ενάγοντας. Η Κορίνα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είχαν εκδώσει δήλωση υποστηρίζοντας ότι οι ποινές ήταν «πολύ επιεικείς», τονίζοντας ότι η ποινή του Φριτσέ ήταν ιδιαίτερα μη επαρκής, λόγω φόβου επανάληψης ανάλογων εγκλημάτων στο μέλλον. Ο Λινς έχει αποσύρει την έφεσή του, καθιστώντας την ποινή του νομικά δεσμευτική.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της έφεσης στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βούπερταλ, η πρώην διευθύντρια του Σουμάχερ, Σαμπίν Κεμ, παραδέχτηκε ότι η απόπειρα εκβιασμού οδήγησε την οικογένεια να γίνει πιο προσεκτική, σύμφωνα με την Daily Mail. Η Κεμ αποκάλυψε ότι η Κορίνα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έχουν υιοθετήσει «αυστηρότερη στάση» για την προστασία των πληροφοριών σχετικά με την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ.

«Η παραβίαση της εμπιστοσύνης οδήγησε την οικογένεια να τηρεί μεγαλύτερη απόσταση από τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτούς, να είναι πιο προσεκτική», δήλωσε η Κεμ, όπως αναφέρει η BILD. «Προσωπικά θεωρώ εξαιρετικά ύπουλο το γεγονός ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο του, οπότε είναι σαφές γιατί η οικογένεια παίρνει πιο αυστηρή στάση απέναντι στους δικούς της ανθρώπους.

Ακόμη κι αν απομακρύνεσαι και δεν είσαι ευχαριστημένος, αυτό δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Η Κορίνα παρακολουθεί τα πράγματα με πικρία. Και είναι προφανές ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης θα στείλουν φωτογράφους ξανά στον χώρο. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι περιορισμένος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στενός κύκλος γύρω από τον Μίκαελ Σουμάχερ έχει περιοριστεί πλέον σε εννέα άτομα, περιλαμβάνοντας την Κορίνα, τα παιδιά τους, Μικ και Τζίνα-Μαρία, καθώς και τη Σαμπίν Κεμ. Στον κύκλο περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην επικεφαλής της F1, Ζαν Τοντ, που έχει 30 χρόνια φιλίας με τον Σουμάχερ, και ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Benetton και Ferrari, Ρος Μπράουν. Την ομάδα συμπληρώνουν οι πρώην οδηγοί Γκέρχαρντ Μπέργκερ, Λούκα Μπαντόερ και Φελίπε Μάσα, οι οποίοι ανήκουν στους επισκέπτες του Σουμάχερ.

Τι είναι γνωστό για την υγεία του

Λίγα είναι γνωστά για την υγεία του Σουμάχερ, 12 χρόνια μετά το τραγικό ατύχημα που υπέστη, ενώ έκανε σκι με τον γιο του, Μικ, στις γαλλικές Άλπεις. Οι κοντινοί φίλοι έχουν ορκιστεί να τηρήσουν απόλυτη μυστικότητα για τις επισκέψεις τους στη βίλα της οικογένειας αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών στην Γκλαντ της Ελβετίας.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του Σουμάχερ έχει οδηγήσει πολλούς να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν το κενό πληροφοριών. Ένας διευθυντής της εταιρείας εναέριας διάσωσης που τον μετέφερε από γαλλικό νοσοκομείο στην Ελβετία έξι μήνες μετά το ατύχημα φέρεται να προσπάθησε να κλέψει τα ιατρικά του αρχεία και να τα πουλήσει σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για 50.000 ευρώ.

Οι γαλλικές αρχές εντόπισαν τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή και συνδέθηκε με την Rega, κύριο φορέα εναέριων ασθενοφόρων στην Ελβετία. Ο άνδρας συνελήφθη, αλλά αυτοκτόνησε στο κελί του, πριν εμφανιστεί στο δικαστήριο, χωρίς να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του.

Έναν χρόνο αργότερα, η οικογένεια απέφυγε οριακά μία ακόμα διαρροή, όταν ένας ανώνυμος «φίλος» που είχε πρόσβαση στο σπίτι του Σουμάχερ τράβηξε φωτογραφία που επιχειρήθηκε να πωληθεί σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης με τιμή ένα εκατομμύριο ευρώ. Η γερμανική εισαγγελία επενέβη άμεσα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως παραβίαση της προσωπικής ζωής. Η φωτογραφία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εικόνες του Σουμάχερ μετά το ατύχημα.

Πέρσι υπήρξαν αναφορές ότι ο Σουμάχερ εμφανίστηκε δημόσια στον γάμο της κόρης του, Τζίνα. Η Τζίνα παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Ιέιν Μπέθκε, στη βίλα της οικογένειας στη Μαγιόρκα, και φέρεται ότι ο Σουμάχερ ήταν παρών. Οι καλεσμένοι υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους για να μην διαρρεύσουν φωτογραφίες.

Ωστόσο, ο στενός φίλος του, Τζόνι Χέρμπερτ, που αγωνιζόταν στη Formula 1 μεταξύ 1989 και 2000, αργότερα διέψευσε τις αναφορές χαρακτηρίζοντάς τες «fake news», δηλώνοντας ότι «η πιο πρόσφατη φήμη ήταν ότι παραβρέθηκε στον γάμο της κόρης του. Δυστυχώς, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, ήταν όλα ψεύτικες ειδήσεις δημιουργημένες από AI χωρίς ίχνος αλήθειας».

Πηγή: newsbeast.gr