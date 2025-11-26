Renault 5 και Dacia Bigster στους φιναλίστ για «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα»

Οι μάρκες Renault και Dacia, που εκπροσωπούνται επίσημα στην Ελλάδα από τη Grand Automotive Hellas, συνεχίζουν τη δυναμική τους πορεία στην αγορά, καταγράφοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ τους τελευταίους μήνες και προσεγγίζοντας συνολικό μερίδιο πωλήσεων κοντά στο 10%.

Στο πλαίσιο αυτής της επιτυχίας, έρχεται τώρα και η κορυφαία θεσμική αναγνώριση για δύο από τα νέα τους μοντέλα, με την παρουσία τους στους φιναλίστ για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα».

Ο θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» είναι ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και αμιγώς δημοσιογραφικός. Κάθε χρόνο αναδεικνύει, μέσα από ψηφοφορία, το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στην ελληνική αγορά κατά το τελευταίο 12μηνο. Η επιτροπή αποτελείται από 27 επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου και λειτουργεί συνεχώς από το 2006, όταν ανέδειξε το πρώτο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2007», μέχρι και σήμερα, έχοντας καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ελληνική αυτοκινητική σκηνή.

Τη φετινή χρονιά, ο ανταγωνισμός για μια θέση στην τελική δεκάδα υπήρξε ιδιαίτερα σκληρός, με 50 νέα μοντέλα να διεκδικούν την είσοδο στη λίστα. Λόγω ισοψηφίας δύο προτάσεων, οι φιναλίστ έφτασαν τελικά τους 11. Μέσα σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό πλαίσιο, δύο μοντέλα από τις μάρκες του Renault Group κατάφεραν να κερδίσουν τη θέση τους στην τελική φάση: το νέο Renault 5 και το νέο Dacia Bigster. Και τα δύο αποτυπώνουν στη πράξη τη δυναμική των μαρκών στην Ελλάδα, αλλά και την επιτυχία του στρατηγικού πλάνου Renaulution.

Renault 5 E-Tech Electric: Το θρυλικό «5άρι» ξαναγράφει την ιστορία, αυτή τη φορά… ηλεκτρικά

Με το Renault 5 E-Tech Electric, η Renault «εφευρίσκει» ξανά το εμβληματικό Renault 5, αυτή τη φορά ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, σχεδιασμένο για να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και πιο επιθυμητή, χάρη στον εντυπωσιακό σχεδιασμό και την έντονα οδηγοκεντρική συμπεριφορά του.

Το πρώτο Renault 5, που παρουσιάστηκε το 1972, ξεχώρισε με την μοντέρνα και αντισυμβατική σχεδίασή του, δίνοντας πρακτικές απαντήσεις στις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής για εκατομμύρια οικογένειες.

Το σημερινό Renault 5 E-Tech electric είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο, με μήκος 3,92 μ., που τραβά το βλέμμα με τη σχεδίασή του. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα AmpR Small, ενώ υιοθετεί πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, στοιχείο που συναντάται συνήθως σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Ως αποτέλεσμα, το ηλεκτρικό αυτό pop σύμβολο προσφέρει δυναμική και απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Κατασκευάζεται στη βόρεια Γαλλία, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου συστήματος παραγωγής, και διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να καθιερωθεί ως ιδανικό αυτοκίνητο πόλης, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση.

Στην ελληνική αγορά, το Renault 5 E-Tech electric διατίθεται από €22.400

(η τιμή περιλαμβάνει κρατική επιδότηση ΚΗ3 €3.000 και όφελος απόσυρσης ΚΗ3 €1.500),

με δύο επίπεδα εξοπλισμού, ισχύ έως 150 ίππους και ηλεκτρική αυτονομία έως 410 km.

Dacia Bigster: Το νέο C-SUV της Dacia, με αυθεντικό χαρακτήρα και κορυφαίο value for money

Το νέο Dacia Bigster εκφράζει τη στρατηγική και το όραμα της Dacia για την κατηγορία των C-SUV. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει απλότητα, πρακτικότητα και στιβαρότητα, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν αυθεντικότητα, ουσιαστικούς χώρους και κορυφαίο value for money. Το Bigster προσφέρει γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους, μεγάλο χώρο αποσκευών και εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η Dacia έχει ενσωματώσει στον σχεδιασμό του Bigster λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως το Starkle®, ένα καινοτόμο πλαστικό υλικό που αποτελείται κατά 20% από ανακυκλωμένα υλικά και είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

Βασισμένο στην πλατφόρμα CMF-B, το Bigster επωφελείται από μια γκάμα κινητήρων νέας γενιάς, οι οποίοι συνδυάζουν επιδόσεις και αποδοτικότητα:

Hybrid 155 : πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης

Mild Hybrid 140 : σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας με 1.2L turbo βενζινοκινητήρα

Mild Hybrid-G 140 : κινητήρας διπλού καυσίμου ( βενζίνη/υγραέριο ) με ήπια υβριδική τεχνολογία, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.450 km

Hybrid-G 150 4x4: υβριδικό σύστημα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) με ηλεκτρική τετρακίνηση και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη – μία παγκόσμια πρωτιά.

Με τιμή εκκίνησης €23.800, το Dacia Bigster ενσαρκώνει τη βασική υπόσχεση της μάρκας: να προσφέρει σε όλους ό,τι πραγματικά χρειάζεται ο σύγχρονος οδηγός, χωρίς συμβιβασμούς σε αντοχή, ασφάλεια και τεχνολογία.