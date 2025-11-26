Η GAC AION ξεκινάει την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα (pics)

Η GAC AION αποτελεί τον στρατηγικό πυλώνα ηλεκτροκίνησης του κινεζικού ομίλου Guangzhou Automobile Group (GAC Group), ενός εκ των σημαντικότερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων κατασκευαστών αυτοκινήτων στην Κίνα, με διεθνή αναγνώριση και έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Σε διάστημα μικρότερο της μίας δεκαετίας, η AION έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, επενδύοντας συστηματικά στην τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η είσοδος της μάρκας στην ελληνική αγορά δεν σημαίνει μόνο ότι προστίθεται ένα ακόμη λογότυπο στο τοπίο της αυτοκίνησης, αλλά ότι έρχεται ένας οργανισμός που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη σε κρίσιμους τομείς της ηλεκτροκίνησης. Με βαθιά τεχνογνωσία, προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και φιλοσοφία που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ποιότητα, η GAC AION έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη νέα εποχή της αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Ο όμιλος GAC, με έτος ίδρυσης το 1955, αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας. Με ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών συνεργασιών και ξεκάθαρη στρατηγική που εστιάζει στην ηλεκτροκίνηση, την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία, ο όμιλος έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα της σύγχρονης παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η AION, ως εξειδικευμένη θυγατρική του ομίλου, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αναπτύσσοντας προϊόντα και τεχνολογίες γύρω από τέσσερις βασικούς στρατηγικούς άξονες:

• Αυτονομία & Ενεργειακή Απόδοση:

Τα οχήματα της AION αξιοποιούν μπαταρίες νέας γενιάς και τεχνολογίες ταχείας φόρτισης, εξασφαλίζοντας κορυφαία αυτονομία, υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και απρόσκοπτη καθημερινή χρήση.

• Προηγμένα Πρότυπα Ασφάλειας:

Με ολοκληρωμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) και διαδικασίες πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα, η AION θέτει την ασφάλεια ως θεμελιώδη προτεραιότητα σε κάθε στάδιο ανάπτυξης των οχημάτων της.

• Ψηφιακή Συνδεσιμότητα & Λογισμικό Επόμενης Γενιάς:

Το εσωτερικό περιβάλλον των οχημάτων λειτουργεί ως σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής και δυνατότητες Over-the-air αναβαθμίσεων, που διασφαλίζουν συνεχή εξέλιξη και βελτιστοποίηση της εμπειρίας οδήγησης.

• Σχεδιαστική Ταυτότητα & Αεροδυναμική Αποτελεσματικότητα:

Με έμφαση στη σύγχρονη αισθητική και τη λειτουργική αρτιότητα, η σχεδιαστική φιλοσοφία της GAC AION αντανακλά την τεχνολογική της ωριμότητα και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αγορών.

Η φιλοσοφία της GAC AION εκφράζεται μέσω συστηματικής επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), με έμφαση σε ιδιόκτητες τεχνολογίες μπαταριών που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα. Στην εγχώρια αγορά της Κίνας καταλαμβάνει σταθερά κορυφαίες θέσεις σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, επιτυγχάνοντας διαρκώς διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και επιβεβαιώνοντας την ηγετική της παρουσία στον κλάδο της νέας ενεργειακής κινητικότητας.

Στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής βρίσκεται η διεθνής εξάπλωση, η οποία ήδη υλοποιείται με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία. Η είσοδος στην ελληνική αγορά αποτελεί ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα στην υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου και απόλυτα στοχευμένου πλάνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία της GAC AION με την Inchcape Ελλάς αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν περιορίζεται στη διάθεση ενός ακόμα κατασκευαστή με ισχυρό υπόβαθρο, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση του λιανεμπορίου και στην ανάπτυξη δικτύου after-sales στη χώρα. Έτσι, η Ελλάδα εντάσσεται δυναμικά στον χάρτη της νέας εποχής της ηλεκτροκίνησης, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στο σύγχρονο οικοσύστημα της αυτοκίνησης.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα με πολλαπλά οφέλη, που συνδέει την τεχνολογική πρόοδο με την τοπική οικονομία και εναρμονίζει τη διεθνή στρατηγική του κλάδου με τις ανάγκες και τις προοπτικές του ελληνικού καταναλωτικού κοινού.

Η GAC AION προβάλλει μια ισχυρή ταυτότητα, που συνδυάζει τη δυναμική του μέλλοντος με την αξιοπιστία ενός κορυφαίου ομίλου. Η εικόνα της υπερβαίνει το στενό επιχειρηματικό πλαίσιο και αντανακλά μια ευρύτερη πολιτισμική μετάβαση προς μια νέα μορφή κινητικότητας, όπου η ενέργεια μετατρέπεται σε κίνηση και η τεχνολογία ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην καθημερινότητα, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της μετακίνησης.

Διεθνείς διακρίσεις – Fortune & J.D. Power

Η διεθνής αναγνώριση της GAC AION αποτυπώνεται με σαφήνεια στις διακρίσεις που έχει κατακτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο όμιλος GAC περιλαμβάνεται στη λίστα Fortune Global 500, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή οικονομική ισχύ, την επιχειρησιακή συνέπεια και τον στρατηγικό του ρόλο στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, τα οχήματα της AION διακρίνονται συστηματικά στις αξιολογήσεις της J.D. Power, καταλαμβάνοντας κορυφαίες θέσεις σε δείκτες όπως η ποιότητα κατασκευής, η αξιοπιστία και η συνολική ικανοποίηση των πελατών. Οι επιδόσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η μάρκα δεν είναι ένας τυπικός νεοεισερχόμενος κατασκευαστής, αλλά ένας ήδη καταξιωμένος ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση, με στέρεη εμπιστοσύνη από τις διεθνείς αγορές.

Η GAC AION βλέπει τον εαυτό της ως ενεργό μέρος της παγκόσμιας μεταστροφής στην αυτοκίνηση και διαμορφώνει ένα σαφές, μακρόπνοο όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Κεντρικοί στόχοι της είναι:

η παροχή ολοκληρωμένης γκάμας ηλεκτρικών λύσεων για διαφορετικές ανάγκες και προφίλ χρήσης,

η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου που ενισχύει την προσβασιμότητα σε τεχνολογίες αιχμής,

η σταθερή σύνδεση του brand με αξίες πράσινης ανάπτυξης, τεχνολογικής υπεροχής και πολιτισμικής συνεισφοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, η GAC AION επιδιώκει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη νέα εποχή της παγκόσμιας βιώσιμης κινητικότητας. Η παρουσία της στην Ελλάδα αποτελεί οργανικό τμήμα αυτής της στρατηγικής, καθώς η χώρα λειτουργεί ως πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά, εισάγοντας όχι μόνο προηγμένη τεχνολογία, αλλά και έναν νέο τρόπο ζωής που εναρμονίζει την καινοτομία με τη βιωσιμότητα.

Η στρατηγική είσοδος στην Ελλάδα

Η απόφαση της Inchcape Ελλάς να εισαγάγει την GAC AION αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση εντατικής μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση, με αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα και σημαντικά κρατικά κίνητρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία ενισχύει κρίσιμους τομείς:

• Οικονομία: Προωθεί νέες επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και διευρύνει το δίκτυο λιανικής και after-sales, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς αυτοκινήτου.

• Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία: Εισάγει έναν διεθνώς καταξιωμένο κατασκευαστή με αποδεδειγμένη τεχνολογική υπεροχή και υψηλά πρότυπα ποιότητας, ανεβάζοντας τον πήχη για την ελληνική αγορά.

• Βιωσιμότητα: Συνδέει την ελληνική αγορά με έναν όμιλο δεσμευμένο σε υψηλούς ESG στόχους.

Με τη συσσωρευμένη εμπειρία και τη δυναμική της πολυετούς παρουσίας της στην ελληνική αγορά, η Inchcape Ελλάς διασφαλίζει ότι η GAC AION θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα, τόσο μέσα από τα προϊόντα της όσο και μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.

Η έναρξη της συνεργασίας συνοδεύεται από τη δημιουργία του πρώτου καταστήματος GAC AION στο Μαρούσι (Νεαπόλεως 1), που θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο επαφής του ελληνικού κοινού με τα προϊόντα της μάρκας. Πρόκειται για έναν χώρο εμπειρίας και τεχνολογίας, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα οχήματα, την τεχνολογία τους και τη φιλοσοφία της μάρκας.

Το κατάστημα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης δικτύου σε όλη την Ελλάδα, βασισμένο σε τρεις κύριους άξονες:

• Προσβασιμότητα: Επιλογή κεντρικών σημείων σε μεγάλες πόλεις, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να δουν, να οδηγήσουν και να ενημερωθούν για τα νέα μοντέλα.

• Υποστήριξη: Λειτουργία εξειδικευμένων συνεργείων με τεχνικούς εκπαιδευμένους στις νέες τεχνολογίες, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών.

• After-sales εγγυήσεις: Διαφάνεια στο κόστος χρήσης, εκτεταμένες εγγυήσεις για μπαταρίες και μηχανικά μέρη, καθώς και υποστήριξη μέσω σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών.

AION V

Το AION V αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών C-SUV, με σχεδιασμό που αποτυπώνει από την πρώτη ματιά τον σύγχρονο και τεχνολογικά εξελιγμένο χαρακτήρα του. Με κέντρο τη λειτουργικότητα και την άνεση, το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικογένειας.

Το AION V τοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών mainstream C-SUV, έχοντας ως βασικό πυλώνα ένα ξεκάθαρο τρίπτυχο αξίας: υψηλή ποιότητα, υψηλή τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια.

Η έμφαση στη σχεδίαση, τους χώρους και την άνεση διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο προφίλ ποιότητας που καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινής και οικογενειακής μετακίνησης. Παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογική υποδομή του – από τη μεγάλη αυτονομία και τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως την πλήρως ψηφιακή καμπίνα – τοποθετεί το AION V στην αιχμή των εξελίξεων της ηλεκτροκίνησης.

Η δομή και τα υλικά του αμαξώματος, σε συνδυασμό με τα κορυφαία συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και τις προηγμένες λύσεις έξυπνης υποβοήθησης, συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής προστασίας για όλους τους επιβάτες.

Συνδυάζοντας τεχνολογική ωριμότητα, πρακτικότητα και πολυεπίπεδη ασφάλεια, το AION V προσφέρει μια πλήρη και σύγχρονη εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης.

Οι τρεις πυλώνες

• Υψηλή ποιότητα

Με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα και μοντέρνες αναλογίες, η AION δίνει προτεραιότητα στους πραγματικούς, αξιοποιήσιμους χώρους και στην άνεση που συναντά κανείς συνήθως σε ανώτερη κατηγορία οχημάτων. Η προσεγμένη εργονομία και η ποιοτική κατασκευή συνθέτουν ένα εσωτερικό υψηλού επιπέδου.

• Υψηλή τεχνολογία

Βασισμένη σε προηγμένη new-energy πλατφόρμα, η AION ενσωματώνει τεχνολογικές λύσεις που απλοποιούν την καθημερινή χρήση και αναβαθμίζουν την εμπειρία όλων των επιβατών. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός προσφέρει λειτουργικότητα, συνδεσιμότητα και ευκολία χειρισμού.

• Υψηλή ασφάλεια

Με έμφαση στα υψηλής ποιότητας δομικά υλικά και στα αυστηρά πρότυπα κατασκευής, η AION προσφέρει κορυφαία επίπεδα προστασίας. Το ολοκληρωμένο πακέτο έξυπνων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και η κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP επιβεβαιώνουν την απόλυτη προσήλωση της μάρκας στην ασφάλεια.

Χαρακτηριστική σχεδίαση.

Το AION V ξεχωρίζει με αισθητική που συνδυάζει καθαρές γραμμές και δυναμικούς όγκους. Η φωτιστική υπογραφή “Cyber Dragon Claw” εμπρός και πίσω, η χαρακτηριστική πλαϊνή γραμμή «καρίνας» και οι ζάντες “dragon-arm” δημιουργούν μια ενιαία, αναγνωρίσιμη οπτική ταυτότητα. Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία “Urban zero-pressure” διαμορφώνει ένα περιβάλλον ηρεμίας και χαλάρωσης, ενώ οι επιλογές 7 εξωτερικών χρωμάτων (με δυνατότητα διχρωμίας) και 3 εσωτερικών θεματικών επιτρέπουν ουσιαστική εξατομίκευση.

Εντυπωσιακή ευρυχωρία και ευελιξία εσωτερικού.

Οι εμπρός και πίσω σειρές καθισμάτων προσφέρουν πραγματική ευρυχωρία, ενισχυμένη από λειτουργικές λύσεις ευελιξίας. Η εμπρός διάταξη “one-touch king-size bed” υποστηρίζει στιγμές χαλάρωσης, ενώ τα 3 επίπεδα διάταξης του χώρου αποσκευών οργανώνουν τον διαθέσιμο όγκο έξυπνα. Το εσωτερικό είναι μεγάλο, αλλά και ουσιαστικά πρακτικό στην καθημερινότητα.

Άνεση ανώτερης κατηγορίας.

Η καμπίνα υιοθετεί υλικά υψηλής ποιότητας και 100% soft-touch επενδύσεις, προσφέροντας premium περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν λειτουργία μασάζ 8 σημείων, ενώ το ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργίες ψύξης/συντήρησης/θέρμανσης και η πίσω πλάτη με ανάκλιση έως 137° ενισχύουν σημαντικά την άνεση.

Aυτονομία 510 km.

Η αυτονομία των 510 km (WLTP) εξασφαλίζεται μέσω ολοκληρωμένου πακέτου τεχνολογίας: ενσωματωμένη αντλία θερμότητας νέας γενιάς, ηλεκτρικός κινητήρας έως 150 kW με απόδοση έως 98% και πατενταρισμένη Magazine Battery 2.0 με έμφαση στην ασφάλεια και τη θερμική διαχείριση.

Ταχεία φόρτιση σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Η αρχιτεκτονική 400 V + 3C επιτρέπει φόρτιση 30–80% σε μόλις 18 λεπτά, με εκτεταμένη συμβατότητα φορτιστών παγκοσμίως.

Έξυπνη διαμόρφωση καμπίνας.

Φυσική φωνητική αλληλεπίδραση (σε τέσσερα «registers»), σύστημα πολυμέσων τελευταίας γενιάς, online πλοήγηση και πλήρης διαχείριση λειτουργιών μέσω mobile app.

Κορυφαία επίπεδα ασφάλειας & ποιότητας.

Με βαθμολογία 5 αστέρων Euro NCAP, το AION V τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας ως προς την παθητική και ενεργητική ασφάλεια. Διαθέτει 7 αερόσακους με πλευρικούς αερόσακους 2,3 m πλήρους μήκους και σχεδιασμό για μέγιστη προστασία, συμπεριλαμβανομένων παιδικών κεφαλιών και παρατεταμένης διατήρησης πίεσης έως 6 s.

Ολοκληρωμένο πακέτο υποβοήθησης «Safe & Smart Driving».

Περιλαμβάνει 13 προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης (ACC/ICA, LKA/ELKA, AEB/FCW, BSD/DOW/RCW/RCTA, TSR/IHBC κ.ά.) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις οδήγησης σε πόλη και αυτοκινητόδρομο.

Η εξωτερική σχεδίαση του AION V είναι αποτέλεσμα δουλειάς διεθνούς ομάδας σχεδιαστών από τρεις διαφορετικές χώρες, με στόχο ένα αισθητικό αποτέλεσμα που απευθύνεται σε παγκόσμιο κοινό. Η φιλοσοφία «Tough Appearance» αποτυπώνεται σε καθαρές επιφάνειες, τονισμένες γραμμές και γενική αίσθηση στιβαρότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φωτιστική υπογραφή “Cyber Dragon Claw”. Τα εμπρός φωτιστικά σώματα σχηματίζουν γεωμετρία που παραπέμπει σε «νύχια δράκου», εμπνευσμένη από τη μορφή του Tyrannosaurus Rex. Όταν ενεργοποιούνται τα LED, δημιουργείται μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη «ματιά».

Στο πίσω μέρος, οι κάθετες μονάδες LED επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο με επιμήκη ορθογώνια σχήματα, ολοκληρώνοντας μια συνεκτική φωτιστική ταυτότητα ημέρα και νύχτα.

Η πλαϊνή όψη του AION V συνδυάζει όγκο, σταθερότητα και δυναμισμό. Η χαρακτηριστική keel waistline («καρίνα») διατρέχει το αμάξωμα, προσδίδοντας επιμήκυνση και αρμονία.

Οι κρυφές χειρολαβές κρατούν καθαρές τις επιφάνειες, ενώ οι μεγάλες ζάντες ελαφρού κράματος ολοκληρώνουν τη δυναμική στάση. Οι ζάντες αλουμινίου 19ʺ με θέμα “dragon-arm” και διάταξη 8-Y δημιουργούν εφέ κίνησης ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες.

Καμπίνα με φιλοσοφία “Urban zero-pressure”, ζεστασιά και ηρεμία

Το εσωτερικό του AION V ακολουθεί τη φιλοσοφία “Urban zero-pressure”, που στοχεύει σε περιβάλλον φιλόξενο, ζεστό και ήρεμο. Οι επιφάνειες «ρέουν» από το επάνω τμήμα προς τα κάτω, υιοθετώντας το “smooth wrapping feeling”: οι γραμμές συνεχίζονται χωρίς διακοπές, μειώνοντας τον οπτικό θόρυβο.

Η σχεδίαση θυμίζει αρχιτεκτονική σύγχρονης κατοικίας, με κάθετες και οριζόντιες λωρίδες που οργανώνουν τον χώρο. Οι soft επιφάνειες στις ζώνες συχνής επαφής μειώνουν την κόπωση στην καθημερινή χρήση.

Η παλέτα χρωμάτων του AION V περιλαμβάνει 7 εξωτερικές αποχρώσεις και δυνατότητα διχρωμίας, καλύπτοντας από διαχρονικές, ουδέτερες επιλογές μέχρι πιο εκφραστικές προτάσεις.

Το AION V προσφέρει τρεις θεματικές για το εσωτερικό – μαύρο, καφέ, μπεζ – ώστε η καμπίνα να «προσαρμόζεται» στον χαρακτήρα του χρήστη, πάντα στη γραμμή της φιλοσοφίας Urban zero-pressure.

Το AION V αξιοποιεί στο έπακρο τα δομικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής. Παρά το μήκος 4,61 μ., το μεταξόνιο φτάνει τα 2.775 mm, ενώ το αποτελεσματικό μήκος καμπίνας αγγίζει τα 3.002 mm, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 4,42 m². Ο λόγος εκμετάλλευσης χώρου 66% αντιστοιχεί σε μεγαλύτερα SUV.

Η δεύτερη σειρά καθισμάτων είναι σημαντικό πλεονέκτημα:

τυπική απόσταση ποδιών 821 mm ,

έως 1.106 mm με μέγιστη μετατόπιση εμπρός καθίσματος,

«ωφέλιμη» απόσταση στα 1.040 mm, επίδοση συγκρίσιμη με Mercedes-Benz GLE ή Porsche Cayenne.

Ο μηχανισμός αναδίπλωσης “one-touch” της δεύτερης σειράς έχει επένδυση από ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, οι βάσεις ISOFIX είναι ενσωματωμένες στην ταπετσαρία, ενώ το σημείο καθοδήγησης της ζώνης έχει υφή τύπου «δέρματος».

Η πλάτη της δεύτερης σειράς ρυθμίζεται σε 18 βαθμίδες μέσα σε εύρος 20°, με τυπική γωνία 117° και μέγιστη 137°.

Το κάθισμα του συνοδηγού μετατρέπεται σε ημικλινή επιφάνεια, ενοποιείται με τη δεύτερη σειρά και δημιουργεί διάταξη τύπου “queen-size”. Με αφαίρεση προσκέφαλου και ένα μόνο πάτημα, το εμπρός κάθισμα ισιώνει και ευθυγραμμίζεται με το πίσω, μέσω κεντρικής οθόνης ή φωνητικής εντολής.

3 επίπεδα διάταξης χώρου αποσκευών και ηλεκτρικό άνοιγμα

Ο χώρος αποσκευών του AION V προσφέρει:

427 lt βασικής χωρητικότητας

ρυθμιζόμενο δάπεδο σε 3 επίπεδα : επάνω: 316 lt μεσαίο: 58 lt κάτω: 53 lt



Με αναδίπλωση της 2ης σειράς, δημιουργείται ενιαίος χώρος έως 978 lt, ικανός για αντικείμενα σχεδόν 2 μέτρων.

Η πόρτα ανοίγει ηλεκτρικά, με hands-free λειτουργία: ο χρήστης στέκεται με το κλειδί εντός 0,5 m για 3 δευτερόλεπτα, το 3ο stop αναβοσβήνει και η πόρτα ανοίγει.

Οι πλαϊνές πόρτες ανοίγουν σχεδόν σε 90°, διευκολύνοντας επιβίβαση/αποβίβαση και τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ή ογκωδών αντικειμένων. Στην καμπίνα υπάρχουν περίπου 30 αποθηκευτικοί χώροι.

Η ηχομόνωση έχει αναπτυχθεί στοχευμένα, με προσοχή σε κολόνες A, εξωτερικούς καθρέφτες και υαλοκαθαριστήρες κρυφής διάταξης. Τα πλαϊνά κρύσταλλα είναι ακουστικά 4 mm με μεμβράνη ηχομόνωσης, ενώ το παρμπρίζ διαθέτει ειδικό ακουστικό στρώμα.

Πανοραμική ηλιοροφή 2,14 m² με ηλεκτρικό σκιάδιο, θερμαινόμενα & αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, αεραγωγοί στη Β-κολόνα, ασύρματη φόρτιση 50 W, αναδιπλούμενο τραπεζάκι (10 kg), ενσωματωμένο ψυγείο 6,6 L με τρεις λειτουργίες (Freezing, Refrigeration, Heating) και κατανάλωση 0,5 kWh/ημέρα συμπληρώνουν το πακέτο άνεσης.

Εξαιρετική αυτονομία 510 km

Το AION V, με ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας 75,26 kWh, προσφέρει:

510 km σε μεικτό κύκλο (WLTP)

708 km σε αστικό κύκλο (WLTP)

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW (201 PS) και 240 Nm, με τελική ταχύτητα 160 km/h.

Υπερ-ταχεία φόρτιση – 400V πλατφόρμα + τεχνολογία 3C

Έχει δοκιμαστεί σε πάνω από 3.000 δημόσιους φορτιστές, με 97% συμβατότητα (άνω του 99% κάλυψης τύπων καθημερινής χρήσης).

Χρόνοι φόρτισης:

έως 370 km αυτονομίας σε περίπου 15 λεπτά

από 30% → 80% σε 18 λεπτά

από 10% → 80% σε 24 λεπτά

μέγιστη ισχύς DC 180 kW

Σε θερμοκρασίες άνω των −10 °C, η αντλία θερμότητας διατηρεί υψηλή αποδοτικότητα, καταναλώνοντας περίπου 50% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με κλασική θέρμανση PTC, περιορίζοντας την απώλεια αυτονομίας τον χειμώνα.

Magazine Battery 2.0 – Ασφάλεια υψηλής τεχνολογίας

Η πατενταρισμένη Magazine Battery 2.0 συνδυάζει:

προηγμένη χημεία κυψέλης με επιβραδυντικό ηλεκτρολύτη

διπλές πλάκες υγρής ψύξης (πάνω & κάτω από τις κυψέλες)

ενεργά μέσα καταστολής στο κέλυφος σε περίπτωση θερμικής διαφυγής.

Σε δοκιμή με βολίδα 5,56 mm στην μπαταρία 75,26 kWh, δεν παρουσιάστηκαν φλόγες ή έκρηξη. Η ενδεικτική κατανάλωση είναι 16,5 kWh/100 km (μικτός κύκλος).

Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,88" προσφέρει καθαρή, ουσιαστική πληροφόρηση. Η κεντρική οθόνη αφής 14,6" λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για πλοήγηση, πολυμέσα και ρυθμίσεις.

Το AION V ενσωματώνει Apple CarPlay και Android Auto (διαθέσιμο από Δεκέμβριο 2025), online υπηρεσίες μουσικής και πλοήγησης, ενώ μέσω mobile app παρέχει απομακρυσμένο έλεγχο (φόρτιση, κλιματισμό κ.ά.).

Το ηχοσύστημα «Belgium Premium» αξιοποιεί αρχιτεκτονική τριών δρόμων, με tweeter στις A-κολόνες, mid/woofer στις πόρτες και subwoofers στις γωνίες της καμπίνας, προσφέροντας υψηλή διαύγεια, ισορροπημένο μπάσο και πλούσια λεπτομέρεια.

«Safe & Smart Driving» – Πλήρες πακέτο ADAS

Το AION V διαθέτει 13 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης:

Συστήματα σε αυτοκινητόδρομο:

ACC – Adaptive Cruise Control

ICA – Integrated Cruise Assistance

Συστήματα Λωρίδας:

LDW – Lane Departure Warning

LDP – Lane Departure Prevention

ELKA – Emergency Lane Keeping Assist

Συστήματα Αποφυγής Σύγκρουσης:

FCW – Forward Collision Warning

AEB – Automatic Emergency Braking

BSD – Blind Spot Detection

RCW – Rear Collision Warning

RCTA – Rear Cross Traffic Alert

DOW – Door Opening Warning

Συστήματα Ορατότητας & Ανάγνωσης Δρόμου:

TSR – Traffic Sign Recognition

IHBC – Intelligent High Beam Control

Η δεξιά στήλη πίσω από το τιμόνι φιλοξενεί τον επιλογέα μετάδοσης και τις βασικές λειτουργίες Smart Drive, μαζί με ρυθμίσεις υαλοκαθαριστήρων και φωτισμού, ώστε όλα να βρίσκονται κοντά στα χέρια του οδηγού.

«Global 5-Star Safety» – Κορυφαία Παθητική Ασφάλεια

Το AION V πέτυχε 5 αστέρια Euro NCAP, με δομή αμαξώματος σχεδιασμένη για μέγιστη απορρόφηση ενέργειας και προστασία θαλάμου επιβατών.

Διαθέτει 7 αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού (distal) και πλευρικών κουρτινών 2,3 m με διατήρηση πίεσης έως 6 δευτερόλεπτα.

Το AION V προσφέρει εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ 8 σημείων και 6 σενάρια μνήμης (Welcome, Driver Switch, Nap Mode, Sleep / Lie-flat, Rear Space, Cinema Mode), με έλεγχο μέσω οθόνης ή φωνής.

Εκδόσεις εξοπλισμού

Το AION V διατίθεται σε 2 εκδόσεις: Premium και Luxury, με ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Έκδοση Premium – Βασικός εξοπλισμός (ενδεικτικά):

Ζάντες αλουμινίου 19"

Προβολείς LED

Πανοραμική ηλιοροφή

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες

Εμπρός καθίσματα θερμαινόμενα & αεριζόμενα / πίσω καθίσματα θερμαινόμενα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία μνήμης

Σύστημα κλειδώματος / ξεκλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί

Αυτόματος κλιματισμός 2-ζωνών

Εσωτερικός φωτισμός “Intelligent Ambient Light”

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 8.88”

Σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 14,6” (φωνητικός έλεγχος / Online Navigation / In-Car Wi-Fi)

Ηχοσύστημα «Belgium Premium» με 9 ηχεία

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός / πίσω

Surround View κάμερα

Ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών

Ενημερώσεις Over-the-air

Σύστημα Vehicle-to-Load (V2L)

Αντλία θερμότητας

Έκδοση Luxury – Επιπρόσθετα της Premium:

Δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ 8-σημείων

Πτυσσόμενο τραπεζάκι στην πλάτη καθίσματος συνοδηγού

Ενσωματωμένο ψυγείο 6,6 L

Προηγμένο φίλτρο αέρα PM 2.5 με αισθητήρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

(Αμετάβλητα – μόνο με μαυρισμένες επικεφαλίδες)