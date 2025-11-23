Ο παγκόσμιος πρωταθλητής «τραγουδάει» ακόμα: ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μ' εμφατικό τρόπο τη νίκη στο Λας Βέγκας, παραμένοντας- έστω και μαθηματικά- στη μάχη του τίτλου. Δεύτερος ο... μεγάλος κερδισμένος Λάντο Νόρις, συμπλήρωσε το βάθρο ο Τζορτζ Ράσελ.

Χείλη στραβά. Στόμα που παραπέμπει ευθέως σε δημιούργημα του Πικάσο, καθώς έχει φτάσει οριακά στο μάγουλο. Φρύδια υψωμένα σε αδιανόητη γωνία, μετά από τόσες και τόσες «μάχες». Και μετά...

Και μετά, απτή ανατριχίλα: "There ain't nothin' over 'til it's over"- ας πούμε, σ' ελεύθερη μετάφραση, πως τίποτα δεν τελειώνει πριν τραγουδήσει η χοντρή εύσωμη (δεν είμαστε για cancel παιδιά, είπαμε).

Πίσω στο 2006 ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρέδωσε τον πιο ανθρώπινο «Ρόκι», στην κορυφαία (κι ας στέκονται όλοι στην πρώτη) ταινία ολόκληρου του franchise. Στην καρδιά του φιλμ, σαν μια ανήσυχα παλλόμενη φλέβα, η παραπάνω ατάκα που τονίζει πως δεν πρέπει να τα παρατάει κανείς ποτέ, ακόμη κι όταν όλα είναι εναντίον του.

Ποτέ.

Κι αυτό ακριβώς έκανε στο Λας Βέγκας ο Μαξ Φερστάπεν. Ο τέσσερις συνεχόμενες φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είδε τα φώτα να σβήνουν από τη δεύτερη θέση, είδε τον poleman Λάντο Νόρις να τον κλείνει στην προσπάθεια να διατηρήσει την πρωτοπορία, είδε τον τοίχο ανησυχητικά δίπλα του, όμως μετά... μην τον είδατε: με τον πιλότο της ΜακΛάρεν να γλιστράει στην πρώτη στροφή, ο Ολλανδός πήρε το P1 και παρά τις προσπάθειες των Ράσελ (αρχικά) και Νόρις (μετά το μέσο του grand prix) δεν το άφησε ποτέ ξανά από τα ταλαντούχα χέρια του.

It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas 😱



Here's how the race start unfolded! 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Ο Μαξ κατέκτησε- άνετα, εν τέλει- την 6η φετινή του νίκη (από 7 έχουν οι δύο πιλότοι της ΜακΛάρεν) και μείωσε στους 42 βαθμούς τη διαφορά του στη βαθμολογία. Με δεδομένο πως απομένουν μόλις 2 αγώνες (και ένα σπριντ) καταλαβαίνει κανείς πως οι ρεαλιστικές ελπίδες του για τον 5ο σερί τίτλο είναι μηδαμινές, αλλά το βέβαιο είναι πως δεν πρόκειται να τα παρατήσει μέχρι να βγει οριστικά νοκ άουτ.

Ωστόσο, ήταν ο δεύτερος Νόρις ο πραγματικός κερδισμένος του Λας Βέγκας. Ο Βρετανός μπορεί να είδε στην εκκίνηση Φερστάπεν και Ράσελ να τον περνάνε, όμως κατάφερε να τερματίσει μπροστά από τον συμπατριώτη του και χάσει μόλις 7 βαθμούς έναντι του Ολλανδού αντί για 10. Αυτό, σε συνδυασμό με την απόδοση του αγνώριστου Πιάστρι, του αρκούσε για να σφιχταγκαλιάσει το πρωτάθλημα- ένα πρωτάθλημα που κατά πάσα πιθανότητα θα κατακτήσει την επόμενη Κυριακή...

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Τζορτζ Ράσελ. Ο πιλότος της Μερσέντες σε μία... Μερσέντες πίστα έδειχνε ικανός ακόμη και για τη νίκη, όμως έφθειρε πολύ τα ελαστικά του κυνηγώντας τον Φερστάπεν και, εν τέλει, έχασε και τη δεύτερη θέση. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί πως κάνει την καλύτερη, με διαφορά, σεζόν της καριέρας του. Και με τους κανονισμούς ν' αλλάζουν τη νέα χρονιά και τ' «Ασημένια Βέλη» να έχουν αποδείξει πόσο αποτελεσματικά είναι στις περιόδους αλλαγών, θα ποντάραμε ότι το 2026 μπορεί να είναι απείρως καλύτερο για τον Ράσελ.

Nice job, George! 👏 A strong drive to P3 on the streets of Las Vegas pic.twitter.com/zCaq3A9r86 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 23, 2025

Πιάστρι (μοιάζει νικημένος και παραιτημένος...), Αντονέλι (αδιανόητο δεύτερο μισό αγώνα, παρά το γεγονός πως «έφαγε» 5 δεύτερα για jump start), Λεκλέρκ, Σάινθ, Χάτζαρ, Χούλκενμπεργκ και Χάμιλτον συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα ενός αρκετά ενδιαφέροντος αγώνα που κράτησε ανοιχτή τη μάχη του τίτλου αλλά και τα βλέφαρά μας, παρά το ότι διεξαγόταν στις 06:00 το πρωί ώρα Ελλάδος.

Nicely done, Carlos!!!! P7 and six more points in the Constructors’ 💪👏#DrivenByMyprotein @Myprotein pic.twitter.com/PGpgpoizFN — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 23, 2025

Και τώρα; Και τώρα, την αμέσως επόμενη Κυριακή, Κατάρ. Μία πίστα που ταιριάζει γάντι στη ΜακΛάρεν και, λόγω σχεδίασης, στον Όσκαρ Πιάστρι. Όμως, είναι σχεδόν βέβαιο πως εκεί θα κλειδώσει και μαθηματικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Λάντο Νόρις.

Όσο για τον Μαξ; Παρά τις αλλεπάλληλες γροθιές που θα δεχτεί, θέλει να φύγει όρθιος από το μηχανοκίνητο ρινγκ σαν άλλος Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ναι, η διαφορά του από την κορυφή είναι τεράστια.

Ναι, η ΜακΛάρεν έχει καλύτερο μονοθέσιο.

Ναι, η ώρα να παραδώσει το στέμμα σχεδόν έφτασε. Μόνο που...

Μόνο που να, ξέρετε, για όλους τους μαχητές εκεί έξω υπάρχει η κρυστάλλινη διατύπωση του Ρόκι:

There ain't nothin' over 'til it's over.

Βαθμολογία οδηγών

1) Νόρις 408

2) Πιάστρι 378

3) Φερστάπεν 366

4) Ράσελ 291

5) Λεκλέρκ 222

6) Χάμιλτον 149

7) Αντοτέλι 132

8) Άλμπον 73

9) Χάτζαρ 47

10) Χούλκενμπεργκ 45

11) Σάινθ 44

12) Μπέρμαν 40

13) Αλόνσο 40

14) Λόσον 36

15) Στρολ 32

16) Οκόν 30

17) Τσουνόντα 28

18) Γκασλί 22

19) Μπορτολέτο 19

20) Κολαπίντο 0

21) Ντούχαν 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

1) ΜακΛάρεν 786

2) Μερσέντες 423

3) Ρεντ Μπουλ 391

4) Φεράρι 371

5) Ουίλιαμς 117

6) Ρέισινγκ Μπουλς 86

7) Άστον Μάρτιν 72

8) Χάας 70

9) Σάουμπερ 64

10) Αλπίν 22