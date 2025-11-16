Mazda CX-60 και CX-80: Βελτιωμένη απόδοση και πιο εκλεπτυσμένο στιλ (pics)

Όταν φτάσουν στις εκθέσεις της Mazda την άνοιξη του 2026, τα ανανεωμένα CX-60 και CX-80 θα παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναβαθμίσεων σε απόδοση, ασφάλεια και σχεδιασμό. Οι αλλαγές αυτές ενισχύουν τη θέση των δύο SUV στην κορυφή της κατηγορίας τους.

Εκτός από την πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο Euro 6e-bis, οι πετρελαιοκίνητες εκδόσεις CX-60 και CX-80 εγκρίθηκαν πλέον για χρήση καυσίμου HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil). Η δυνατότητα χρήσης αυτού του βιοκαυσίμου υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση της Mazda στη βιωσιμότητα και στην υιοθέτηση πιο καθαρών, ανανεώσιμων ενεργειακών λύσεων.

Όλες οι εκδόσεις των CX-60 και CX-80 MY2026 εξοπλίζονται πλέον με το σύστημα Driver Emergency Assist (DEA). Σε συνεργασία με το Driver Monitoring, το DEA ανιχνεύει ξαφνικά ιατρικά περιστατικά, αναλαμβάνει τον έλεγχο του οχήματος, το επιβραδύνει και το ακινητοποιεί με ασφάλεια. Μόλις σταματήσει, ξεκλειδώνει αυτόματα τις πόρτες για άμεση πρόσβαση των διασωστών.

Οι εκδόσεις Homura και Homura Plus αποκτούν νέα πολυτελή καμπίνα σε χρώμα tan, με καθίσματα από καπιτονέ δέρμα Nappa, δερμάτινο τιμόνι δύο τόνων και πίνακα οργάνων επενδεδυμένο με υλικό τύπου σουέτ. Η ποιότητα κύλισης βελτιώνεται περαιτέρω χάρη στη χρήση ηχομονωτικών κρυστάλλων στις μπροστινές πόρτες. Η νέα απόχρωση ζαντών 20 ιντσών, Metallic Silver για το CX-60 και Bright Silver για το CX-80, αναβαθμίζει την εμφάνιση και τον συνολικό χαρακτήρα και των δύο μοντέλων.

Το CX-60 διαθέτει πλέον το ίδιο πακέτο τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας με το κορυφαίο CX-80, ενισχύοντας το ήδη πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας και επιβεβαιώνοντας τη μέγιστη διάκριση 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP.

Το Driver Monitoring ανήκει πλέον στον βασικό εξοπλισμό, όπως και το Smart Brake Support Head-on και το Emergency Lane Keeping Head-on Traffic Avoidance Assist. Από την έκδοση Exclusive-Line και πάνω, προστίθενται τα Smart Brake Support Front Crossing, Front Cross Traffic Alert, Front Cross Traffic Braking και το σύστημα Towing Hitch Guide.

Επιπλέον τεχνολογίες, όπως το Cruising & Traffic Support με Unresponsive Driver Support, καθώς και το Smart Brake Support Rear Crossing, διατίθενται προαιρετικά.

Σημαντικό βήμα γίνεται και στον τομέα της ευχρηστίας: ο φωνητικός έλεγχος μέσω Amazon Alexa επιτρέπει φυσικές φωνητικές εντολές για πλοήγηση, ψυχαγωγία και συνδεδεμένες υπηρεσίες. Το CX-60 αποκτά επίσης υβριδικό σύστημα πλοήγησης με υπολογισμό εναλλακτικών διαδρομών, αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και επτά χρόνια δωρεάν ενημερώσεων χαρτών, ενώ η νέα μεταλλική βαφή Polymetal Grey αντικαθιστά την προηγούμενη απόχρωση Sonic Silver.

Με αυτές τις αναβαθμίσεις, η νέα σειρά των CX-60 και CX-80 επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση της Mazda στη δημιουργία εξελιγμένων SUV που συνδυάζουν απόδοση, άνεση, κομψότητα και κορυφαίο σχεδιασμό. Με υλικά όπως πραγματικό ξύλο σφενδάμου, δέρμα Nappa και ιαπωνικά υφάσματα που συνεργάζονται αρμονικά, τα μοντέλα συνεχίζουν να εκφράζουν το πνεύμα Crafted in Japan που χαρακτηρίζει τη μάρκα.